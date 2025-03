Mazón se rinde (a los que no debe)

Carlos Mazón. / EFE

¿Quién le iba a decir a Mazón que se haría tan famoso como para abrir telediarios? ¿Quién hubiera pensado que nuestro territorio conseguiría ser, de nuevo, referente negativo gracias a sus ocurrencias? La verdad es que a veces tuve esa premonición, no en vano le conozco demasiado. Trabajé años con él en la Cámara de Comercio (es un decir, porque Mazón sólo ha trabajado para Mazón) y el roce no hizo el cariño precisamente.

Fíjate que he visto de cerca y en privado hasta qué punto llegaba su insustancia, su indolencia y su amor por el humo y la imagen, y, a pesar de todo, no pensé que llegáramos donde estamos tan pronto ni por estos motivos. Hay testigos (unos cuantos, que no me dejarán mentir) de que anuncié, al principio de su reinado que, conociéndole como le conocía, la cosa no acabaría bien. Es verdad que le predecía un futuro judicial, pero por diferentes motivos. Como adivino he acertado el qué pero no el porqué. Nobody is perfect.

Siendo sincero no creí que fuera a caer por torpeza, pero es verdad que la madeja se lía y se lía y si no eres capaz de mantener la cabeza tranquila ni tienes quien pegue un puñetazo encima de la mesa, las mentiras se acumulan. En la huida hacia adelante intentas que todo valga por mantener la ficción de poder un ratito más. Si sumas prepotencia, vanidad y soberbia a la ecuación, lo llevas claro.

El poder lo ha rendido esta semana con armas y bagajes y pisoteando la bandera. En vez de entregárselo, como era su obligación, al líder de su partido, ha preferido ponerse en las manos de la extrema derecha. Y ellos, encantados. Abascal (y Sánchez de refilón) han recibido de Mazón dos regalos ya: hacer perder las generales a Feijóo y dejarle sin argumentos para una larga temporada tanto en la Comunidad, como en España o en Bruselas. Feijóo debe jurar en arameo cada vez que ve en la tele a Mazón, se ha convertido en su bestia negra.

Esta Comunidad tuvo de rebote el dudoso honor de ser la primera que se entregó a la ultraderecha para que Mazón reinase y también para que ahora trate de mantenerse. A cambio de que gobierne Vox sin ataduras, Abascal sostiene a Mazón por encima del PP. No olvidemos que el interés de Vox es, primero, acabar con el PP y segundo, dar visibilidad a su agenda ultra y Mazón se lo ha puesto en bandeja.

Tras esta genuflexión, el siguiente paso, que lo hará si lo necesita, es entregar su escaño directamente a Vox o firmar el carné del partido de Abascal. El y los fieles que conserve, que no sé cuántos serán, imagino que no muchos, aunque dependerá de la fortaleza de Génova que ahora mismo tampoco es que sea de acero naval. Mazón se acostó una noche como candidato de Ciudadanos y se levantó como candidato del PP, así que mucha firmeza ideológica tampoco es que tenga, ni que le importe cambiar de caballo a media carrera.

A Abascal le da igual si Mazón es o no de Vox; él quería esa pleitesía y ya la tiene; necesitaba esta Comunidad y ya es suya; deseaba dar en los morros a Feijóo y mayor bofetada no se puede recibir. Obviamente los menores inmigrantes, el valenciano o acabar con las oenegés es lo de menos, lo de más es tener acceso al monedero de repartir las ayudas a la reconstrucción. Ahí está el filón: dineritos en abundancia, que siempre se pueden desviar céntimos de aquí y de allá, y clientelismo a tope, quid pro quo. Por eso les estorba Gan Pampols y justamente por eso va a durar medio telediario.

El meollo está en la pasta. Sigue el dinero, dicen siempre los investigadores cuando persiguen el delito. Según el acuerdo entre Mazón y Abascal, que no se mencionó en la solemne declaración del ex MH: «Vox participará directamente con la Generalidad en el plan de distribución de recursos para la reconstrucción tras la dana». Ahí está el cogollo de la rendición de Mazón a los ultras. Aunque, claro, explíquenme cómo se puede repartir en la tómbola de los fondos sin estar en el gobierno. ¿O es que van a volver? Cualquier escenario es posible, hasta que uno de los de Abascal releve en el mando al general.

Convertirnos en la Hungría de Orbán no me hace especialmente feliz, no sé a cuántos de ustedes les molará. Ser la vanguardia de la vuelta al feudalismo nos lo podíamos haber ahorrado, pero la dana puso en su sitio hasta a los que no estuvieron en su sitio.

Comparto con ustedes una frase, que no se me va de la cabeza, del libro que estoy leyendo de Leila Guerriero sobre la represión salvaje en la siniestra Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) de Buenos Aires: «A largo de cierto tiempo nos dedicamos a reconstruir las cosas que pasaron, y las cosas que tuvieron que pasar para que esas cosas pasaran, y las cosas que dejaron de pasar porque pasaron esas cosas».

Cuanto antes nos podamos poner a reconstruir, más tiempo ganaremos, pero no pueden formar parte de la solución quienes forman parte del problema.