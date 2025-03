Tiempos modernos. / BelmarArtworks

—Estoy realmente preocupado por lo que sucede allá abajo, Pa.

—Lo comprendo. Yo también, pero creo que menos que tú.

—Es que tú eres más comprensivo con Mr. Trump.

—Quizá. O es que tengo más eones que tú y sé que las cosas siempre vuelven a su sitio.

—Tal vez, pero esta vez no me negarás que los acontecimientos no pintan bien. A mí me parece que las acciones del Sr. Trump suponen el final de una era: la Humanidad asumió nuevos valores tras la Revolución Francesa y eso culminó con los Estados modernos y un nuevo orden, nacido de la II Guerra Mundial, que es lo que ahora discute el nuevo presidente de USA. Además de poner en cuestión asuntos graves que implican la supervivencia del planeta.

—Quizá… Y eso vislumbra una serie de amenazas que obligan a serios cambios; no sé si están los humanos preparados.

—Yo veo varios peligros inminentes, Pa: la paz mundial, porque se ha recrudecido el ansia imperialista de los tres grandes actores que emergen de este drama: USA, Rusia y China. No hay territorio en el mundo que esté a salvo de sus ambiciones expansionistas, y temo que la vieja Europa especialmente.

—Eso es verdad: los tres tienen además el botón nuclear que les confiere un poder tremendo, como hemos comprobado en la invasión rusa de Ucrania: No hay, no puede haber, réplica a los actos de una potencia nuclear, bajo la amenaza de destrucción global.

—Creo que está en riesgo la Unión Europea, una asociación que nació para evitar conflictos en Europa y no para fastidiar a Estados Unidos (Trump dixit).

—Cierto. Europa era un buen proyecto, pero ahora es como una anciana impedida, por su dependencia energética y militar de Estados Unidos, su atraso tecnológico, por su aislamiento frente a la agresividad rusa, por esa costumbre tan europea y civilizada de lo políticamente correcto, normas interminables, prohibiciones sin par y por su ausencia de liderazgo efectivo.

—Sí, me temo que Europa es un aspirante a gigante que se ha quedado a medio camino en casi todo.

—Pero quizá lo más preocupante sea el peligro que acecha al propio planeta, un lugar cada día más inhabitable para la especie humana, más caliente, más agotado y más desequilibrado en términos demográficos.

—Pero hay más peligros, JC: está amenazado el propio sistema de representación que encarnan las democracias liberales, el comercio mundial y la globalización, y ya sabemos a dónde llevan las guerras comerciales a los humanos.

—Lo cierto es que yo detecto un cierto tufillo prebélico, que me recuerda a otros tiempos. La asociación de Trump y Putin nada bueno puede traer, como ya se está intuyendo. ¿Y qué se puede hacer, Pa?

—Pues… no es fácil, desde luego. Los humanos son muy pendulares: hoy están en un extremo del espectro, mañana se ubican en el contrario.

—Pero dejar pasar el tiempo no es una solución.

—No, desde luego. Europa está obligada a rearmarse, y eso conlleva un gastazo impresionante, que no puede ser cubierto por nuevos impuestos a sociedades arrasadas fiscalmente, ni por partidas de gasto social, de las que los europeos han hecho su bandera. Y menos endosarla a la deuda pública, porque esos países deben mucho más de lo que producirán sus biznietos. Difícil cuadrar el rompecabezas.

—¿Entonces?

—Solo cabe que los ciudadanos se conciencien de su lugar en el mundo. Y que elijan: seguir siendo irrelevantes o jugar duro en el tablero internacional. Pero esto último es caro, muy caro. Además, Europa debería independizarse energéticamente, y podría hacerlo con inversiones en energía nuclear y alternativas… si hubiera voluntad política y social.

—Eso parece ciencia ficción si contemplamos a algún país europeo como España.

—Eso me temo…

—Un gobierno sin presupuestos, donde la legalidad y la integridad territorial la negocia un narcisista y unos delincuentes a los que nada importa el interés general, es más: cuanto peor, mejor.

—Quizá, lo único positivo de todo esto sea la demostración de que PP y PSOE tienen mucho más en común entre ellos que con los «sosis de coalición» o con Vox, que ha iniciado un seguidismo suicida con las políticas del aspirante a Emperador, que curiosamente, se ha podemizado, porque ahora pretende disolver la OTAN, no apoyar a Ucrania y acabar con el libre comercio: ¿ese es Trump o Pablo Iglesias?