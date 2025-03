¡Viva la IA! ¿Lo «cuálo»?

«La inteligencia y el sentido común se abren paso con pocos artificios» J. W. von Goethe (1749-1832), escritor y aforista alemán

Leo que el periódico italiano Il Foglio ha sido el primero en lanzar a los quioscos de prensa (esa rara avis tan amenazada de extinción como la cerceta pardilla) una edición realizada íntegramente por inteligencia artificial (IA), junto con la habitual confeccionada por manos y mentes humanas. Además de los escalofríos que esto debe producir no solo en los profesionales de la información bien entendida, sino en cualquier lector/a y en cualquier sociedad democrática que se precie de serlo, este hecho pionero despierta el lógico interés y no menor curiosidad entre quienes se sienten cautivados por estas cosas de los avances cibertecnológicos y su repercusión en nuestras vidas y todo lo que nos rodea.

A este respecto, me surge una inquietante pregunta: ¿podrá la IA reemplazar cualquier día de estos a los periodistas de carne y hueso, y en concreto a este mismo articulista, y escribir por mí esta elucubración quincenal, probablemente con mayor atino e interés? ¿Sentirán la tentación los responsables del diario de probarlo? Dejemos aquí de momento las incógnitas flotando en el aire que diría el genial Dylan y veamos cómo resultaría el experimento.

Por ejemplo, pongamos que le proponemos a ChatGPT (versión gratuita, de momento) que escriba un artículo de opinión para prensa, a la manera de este columnista, valorando la gestión realizada desde 2023 por el alcalde de Elche, Pablo Ruz Villanueva, de acuerdo con los siguientes prompts (instrucciones): que sea irónico pero no sarcástico, que cite algo de filosofía clásica y también de física cuántica relativa al caso, que hable de la relación de Ruz con el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón; de los proyectos prometidos pero no realizados todavía y de los no prometidos pero realizados, de cómo son las relaciones en el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Elche entre el Partido Popular y Vox, y con una extensión máxima de 200 palabras. En cuestión de segundos el popular chatbot responde lo siguiente:

«La gestión de Pablo Ruz: Entre lo prometido, lo no prometido y la incertidumbre cuántica.

Desde que Pablo Ruz Villanueva asumió la Alcaldía de Elche en 2023, hemos sido testigos de un ejercicio de gestión estratégica que bien podría compararse con el principio de incertidumbre de Heisenberg. La promesa de proyectos colosales como la modernización del transporte público o la regeneración de espacios urbanos sigue en el aire, como un electrón perdido en la vastedad de las promesas electorales. Pero, como en toda ecuación cuántica, la verdad no está en lo que se promete, sino en lo que se hace. Y entre las realizaciones no prometidas encontramos, por ejemplo, el esfuerzo de revitalización de algunas infraestructuras que ni se mencionaron en campaña.

La relación con Carlos Mazón, presidente de la Generalitat Valenciana, es una danza de coincidencias perfectas, como las líneas paralelas que nunca se cruzan, mientras que las tensiones entre PP y Vox en el equipo de gobierno de Elche parecen ser el reflejo de esa misma ley: ambas fuerzas políticas, aunque aparentemente alineadas, a menudo operan en órbitas paralelas que se tocan poco. A fin de cuentas, la gestión de Ruz podría ser un capítulo de La República de Platón, donde las ideas del gobernante son tan ideales como intangibles, y los resultados, impredecibles».

Vaya, y eso solo en 200 palabras. Tiemblo qué haría ChatGPT si le dijera de llegar a las 1.300 de la extensión habitual de esta sección. Y encima cita a mi querido Heisenberg y su incertidumbre, tan reverenciados aquí. En cualquier caso, y aún con el riesgo de tentar más al diablo, le pido lo mismo a otro popular chatbot de IA, Perplexity, a ver qué dice con iguales instrucciones. En algunos segundos más responde:

«Un año y pico de Ruz: La cuántica del progreso ilicitano.

¡Qué maravilla de gestión la de nuestro querido alcalde Pablo Ruz! Como diría Heráclito, todo fluye, y vaya si fluye en Elche. Tan rápido que casi no lo vemos. Quizás estemos ante un caso de superposición cuántica: los proyectos existen y no existen a la vez, hasta que los observamos. Ruz y Mazón, cual Platón y Aristóteles en La Escuela de Atenas, caminan juntos hacia un futuro brillante. Elche, ‘la cuarta capital’, brilla con luz propia... o lo hará, cuando instalen el alumbrado solar en las pedanías.

El TRAM, la Ronda Sur, inversiones varias... todo está ‘en marcha’. Como el famoso gato de Schrödinger, estos proyectos están simultáneamente realizados y sin realizar hasta que abramos la caja del presupuesto. Mientras, la coalición PP-Vox funciona ‘muy bien’. Tan bien que uno se pregunta si no estaremos ante un entrelazamiento cuántico político. ¿Serán dos partidos distintos o uno solo que existe en dos estados a la vez?

En fin, como dijo Sócrates, ‘solo sé que no sé nada’. Y viendo la gestión de Ruz, quizás sea mejor así. Al menos podemos consolarnos pensando que, en algún universo paralelo, todos los proyectos ya están terminados».

Hay que decir que Perplexity tarda un poco más pero es porque cita las fuentes de donde obtiene los datos para el comentario, lo cual es de agradecer. Como también que traiga a colación a Schrödinger y su felino muerto-vivo, y a tan prominentes filósofos clásicos. Aunque tras ambas lecturas sigue sin quedar claro si critican o alaban la gestión de Ruz. Algo así como sucede, según algunos/as/es/is/us, con los artículos hechos por mano humana en esta sección. Pero no entremos ahora en ese debate. Y volvamos a la cuestión que nos ocupa.

Pero esto no sería un artículo de opinión como es menester sobre la gestión/no-gestión de Ruz sin citar el Mercado Central, la Ronda Sur y el Palacio de Congresos. ¿O no? A ver qué opina ChatGPT: «Elche sigue esperando que los grandes proyectos prometidos, como la rehabilitación del Mercado Central, la Ronda Sur o el Palacio de Congresos, se materialicen. Como diría Platón, la justicia en la ciudad depende de la armonía entre lo prometido y lo realizado, y en este caso, la armonía es casi cuántica: nunca se sabe si lo que se promete será observado en el futuro o si permanecerá en el terreno de las probabilidades. Mientras tanto, el alcalde Pablo Ruz y su equipo, entre vaivenes con Mazón y las tensiones con Vox, siguen manteniendo la esperanza viva». No me dirán que no es brillante en su inferencia.

Y Perplexity: «¡Ah, los grandiosos proyectos de Ruz! Como diría Platón, ‘la ciudad ideal existe en el mundo de las ideas’, y parece que ahí es donde residen por ahora. El Mercado Central, cual gato de Schrödinger está simultáneamente reformado y sin reformar. La Ronda Sur, prometida como el elixir de la movilidad, avanza a la velocidad de una partícula subatómica en estado de reposo. Y el Palacio de Congresos, esa maravilla cuántica que existe en múltiples estados a la vez: prometido, no prometido, realizado y sin realizar. Mientras tanto, Ruz y Mazón, cual Castor y Pólux de la mitología griega, brillan en el firmamento político valenciano. Su entrelazamiento cuántico es tal que uno no sabe dónde termina uno y empieza el otro. ¿Serán acaso la misma persona en universos paralelos?».

Como se ve, Perplexity tiene una especial fijación con Schrödinger y su minino, sin duda debería profundizar algo más en las fuentes físicas. Y de paso, también en las filosóficas, para darle a los textos algo más de variedad.

En cualquier caso, visto lo visto, las inquietudes se multiplican en mi persona y, tembloroso, tecleo la temida pregunta: ¿podría ser sustituido este articulista, dado que la IA puede hacer idénticos e incluso mejores artículos? ChatGPT: «La inteligencia artificial ha avanzado hasta el punto de generar textos con coherencia, precisión y estilo similar al humano. Sin embargo, sustituir a Gaspar Maciá como articulista en INFORMACIÓN no es solo cuestión de calidad textual. Un columnista aporta experiencia, criterio y una voz personal, elementos que la IA aún no puede replicar completamente. Además, el periodismo de opinión requiere matices, sensibilidad y contexto que van más allá de la sintaxis perfecta. La IA puede ser una herramienta de apoyo, pero la esencia de una columna radica en su autor. Por ello, Maciá sigue siendo insustituible… al menos por ahora». Uf, menos mal, qué alivio. No planteo la misma pregunta a Perplexity por si acaso. ¡Viva la IA!