Símbolo de desmemoria

Mónica Bardem y Carmen Ibeas en la obra "Aquellas migas de pan". / David Ruiz

La espinosa temática no acapara bien la atención ni adquiere un claro desarrollo teatral porque no queda bien plasmado el asunto con sus consecuencias y alguna esperanza. No parece que la obra pueda servir como modelo para establecer un coloquio, que lo hubo al concluir en el Principal de Alicante, organizado por la Fundación Alzehimer España, cuyos objetivos fundamentales son promover y fomentar la investigación y el estudio de dicha enfermedad al objeto de conseguir avances. Tenemos a una novelista solitaria y enferma y a la joven, auxiliar de enfermería y con carencias de afectividad, que le atiende para ejercer de secretaria y ayudarla a terminar de escribir sus memorias antes de perder los recuerdos. Un vínculo frágil y sólido entre dos mujeres muy distintas que se necesitan. Y conflictos internos y vivencias en un trayecto onírico hacia el pasado. Pero la ruta con rumbo a la luz es el sendero hacia delante. Este es el drama de la autora estadounidense Jennifer Haley, dirigido por Inma Cuevas en el debut de esta actriz como directora de Aquellas migas de pan (2010), donde intervienen Mónica Bardem, en su vuelta a los escenarios, y Carmen Ibeas, quien lleva un poco más la carga de la función. Las actrices manejan sus recursos en sintonía con las particularidades del texto y de la dirección, y asumen bien cada uno de los caracteres. El tormentoso ayer añade más dolor a la situación de hoy. O la fragilidad en su niñez. El otro personaje intenta aliviar el oscuro panorama. Pero, exceptuando ciertas formas distendidas, se impone la desesperanza. El simbólico espacio minimalista acoge, en esas difíciles circunstancias, la aridez y la luminosidad. Un talante estilizado y poético, no realista exactamente, en el que la ficción exige una manera humana y la transmisión de estados anímicos. Las migas de paz se refieren a las del cuento infantil Hansel y Gretel y se utilizan para recordar el camino de vuelta a casa si no se las comiesen los pájaros. Toda una metáfora, sí.