Ana Peleteiro se cuelga el bronce en Nanjing

El lenguaje está vivo. Me gusta observar cómo late. Los campeonatos de Atletismo en pista cubierta se han convertido, por mor de algún comentarista de cuyo nombre no quiero acordarme, en torneos bajo techo. Yendo al origen de la cuestión, hemos de recordar que en inglés, que es la lengua madre del deporte, se denominan campeonatos indoor, y que este término se podría traducir como en interior.

Partiendo de ahí, los animosos comentaristas televisivos transformaron la pista cubierta en el mucho más familiar bajo techo, que siempre nos recuerda si el que nos cobija tendrá o no goteras en el momento en que lleguen las borrascas como las que nos acosan. Los caprichos del lenguaje nos abocan a paradojas que bien valen una reflexión, o dos, o tres. Nunca es tiempo perdido el dedicado a repensar nuestra lengua, a sus usos y costumbres.

Los programadores de TVE dieron al traste con el Mundial de China celebrado el pasado fin de semana. De acuerdo que el de Nanjing fue un campeonato celebrado a deshoras, coincidiendo con las madrugadas españolas. Pero no se comprende que tanto las sesiones matinales como las vespertinas no se repitiesen acomodándolas al ocio del espectador español. Lo que no se puede consentir es que la televisión pública posea la señal en exclusiva del Mundial de Atletismo y los datos de audiencia sean paupérrimos. En este tema los nuevos rectores de TVE tienen toda la razón: hay que darle una vuelta al canal Teledeporte. Hay que transformarlo desde el canal invisible que es a uno que sea visible. Lograr que exista. Vertebrar su parrilla con programas que se emitan todos los días a la misma hora. Eso sí, sabiendo equilibrar los deportes minoritarios con el fútbol, que en ningún caso se debe llevar la parte principal del león. Porque no todo vale por la audiencia.