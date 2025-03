Como diría aquel, ¡al ataque!

Pablo Casado, en una imagen de archivo. / EFE

Como ya saben, desde que volvió el gachó, cada vez que te asomas a la actualidad te entra un soponcio. Un fallo de seguridad en los envíos secretos de estos mamarrachos ha confirmado lo que sienten por los europeos: desprecio. Que si hay otra vez que rescatarlos dicen, qué se yo. Continúas y te topas con otro pasaje de ciencia ficción. Resulta que Groenlandia pide apoyo ante la visita prevista de la pareja del vice con uno de sus hijos porque, viendo cómo se comportan, no se fían ni de que vayan de turismo un finde. Ignoro cómo se encontrará la inseguridad por aquellos lares pero saben que, en el caso de que a Usha Vance le roben el bolso, estos toman la isla. Paso página y es un no parar. Una jueza del tribunal de apelaciones que revisa el bloqueo de la Ley de Enemigos Extranjeros suelta que, bajo su aplicación, «los nazis deportados obtuvieron mejor trato que los venezolanos enviados hoy en día a El Salvador». A este ritmo del telele no nos libra nadie.

Tampoco se les escapa que lo del incremento del gasto militar por si las moscas tiene a Sánchez y a la colección de socios bailando el aserejé, aquella palabra sin sentido que lo petó: «Dejebe tu dejebere seibinouva/Majavi an de bugui an de buididipi/Aserejé, ja, dejé». Oyes a Montero por un lado y a Rufián por ahí y es calcado. Ahora bien, como el «jí parei» informativo no da tregua, dentro de este mismo bloque me encuentro con el apartado en el que se especifica que fondos de capital riesgo españoles de defensa prevén invertir más de 500 millones en el rearme. Pero pásmense. ¿Saben quién aparece en el centro de la imagen capitaneando uno de ellos? Pablo Casado. Como lo oyen. Creíamos que estaba «muerto» y no andaba ni de parranda. Lo echaron del mando, no chistó, sin puerta giratoria al uso utilizó su red de contactos orientándose a la ciberseguridad y la movida de Trump le viene que ni de perlas. Su apuesta impulsa sistemas de sensores, inteligencia artificial y fabricación mecánica de alta precisión. Si ven a Ayuso cubrirse, no es para menos.