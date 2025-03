La popular e impune sopa de ganso.

Las contradicciones y la ausencia total de pudor están a la orden del día en las filas populares. La falta de un mínimo rigor político, el talante destructivo y el insulto a la ciudadanía. Increíble pero cierto. Por mucho que uno se vacune contra esta grotesca forma de actuar, no dejas de asombrarte. Por una u otra razón, hay numerosas cucharadas de la misma sopa. De ganso. Y también dos huevos duros. O algunos más.

Cómo se puede calificar, si no, que las derechas derriben en el hemiciclo el proyecto de ley sobre la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública… El PP, concretamente, la defendió en los últimos años, en el marco de la pandemia, y ahora ya ven. Coherencia pura y dura, sí. Por ello, las autoridades sanitarias deberían advertir de que ovacionar a Núñez Feijóo y su graciosa compañía de farsas perjudica gravemente la salud.

Incluso el programa del partido, en 2023, llevaba esa propuesta de activación, en coordinación con Europa, de políticas preventivas que ahora rechaza. Porque lleva la huella del malvado Pedro Sánchez. De tal modo, el Partido Popular votó en negativo recientemente. Atribuyen a los demás mentiras que ellos dominan muy bien. Son así para todo lo habido y por haber. No tienen solución. Pero cabe una cosa. Tenerlo en consideración y neutralizar las retorcidas actitudes de algunos es la forma de respuesta. No es difícil comprobar que los ejemplos de esta índole y sus variantes no tienen fin.

La comisión de la dana en el Senado, que controla el PP plácidamente, no deja de ser una broma más, como tantas otras cuestiones, para llevar a efecto una política partidista y echar cortinas de humo que no aclaren la verdad. Al contrario. Solo se busca blanquear al todavía presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y echar las culpas a los que no las tienen. Esta es la clase de ética de la derecha popular. Salvar el pellejo, a toda costa, del mayor responsable de la gestión inicial y posterior del trágico asunto.

No obstante, el bumerán golpeará al que lo lanza contra todas las evidencias que están en fase judicial. Un palpable e interesado despropósito. El PP votó en contra de esta comisión en el Congreso… La jueza de Catarroja lo dice bien claro. Mazón estuvo desaparecido en combate y «no se tomaron las decisiones que hubieran permitido salvar vidas». Esa fue la dramática realidad. Y así es el falso interés de un Feijóo que se ocupa de ocultar y de enfangar al oponente, a las instituciones y los organismos que contradicen la cínica y delirante versión de su grupo, al que le llega el barro al cuello.

Eso no es todo, amigos. La sopa de ganso no tiene límites. O sea, hay muchas más raciones para obsequiar a los comensales por asombroso que parezca. Vean lo de la exsecretaria general del Partido Popular durante diez años, María Dolores de Cospedal, en la comisión de la operación Catalunya, reconocida por el Tribunal Supremo como maniobra de la brigada política. ¿Saben aquel que dice que esta señora no conoce nada acerca de los papeles de Bárcenas y de lo de la caja B del PP, reconocida judicialmente en relación con el caso Gürtel? Ni habló con el comisario Villarejo cuando estaba en activo. ¿No merece el premio a la ignorancia deliberada y a la tomadura de pelo? Niega, no contesta y no se acuerda por muy acorralada que se haya sentido ante los correspondientes portavoces. ¡Claro! Simple ciencia ficción y huida hacia delante.

Se da la circunstancia de que M. Rajoy, refiriéndose a estos asuntos, tampoco tenía ningún conocimiento. Naturalmente, los audios son cosa de la inteligencia artificial, según insinuó el exministro del Interior, Fernández Díaz. Igualmente, no hubo ninguna acción ilegal contra Podemos. Ninguna trama parapolicial, al margen de la ley, ni irregularidades. ¿Quién miente en sesión continua y con soberbia? Al menos, Díaz Ayuso justificó algo en 2024, en uno de sus ataques de «brillante» locuacidad. El uso de fondos públicos para espiar a rivales políticos con la excusa de proteger al Estado. Por cierto, aún hay tramas que afectan a ese partido y que siguen pendientes de juicio.

Concluimos con la sopa de ganso de don Felipe González, presunto socialista que continúa despreciando al actual PSOE y hace reverencias a la derecha extrema y a la extrema derecha. O al ultra Milei. El discurso derechista de este caballero pasa de castaño a oscuro. Del «váyase, señor González» han pasado a convertirle en el muñeco útil del PP. Deberían hacerle socio de honor con motosierra incluida. Produce vergüenza ajena. Que siga. El castellano-manchego García-Page no anda demasiado lejos de él.