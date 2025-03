¿Por qué rebajar el estado de bienestar?

Se dice que vamos a tener que ahorrar o gastar mucho menos para fortalecer nuestro sistema de defensa. Esto sí que sería «desescalar», término del diccionario personal de Pedro Sánchez que nunca entendí. Ahora sí podría entenderlo, aunque es contradictorio o como dicen ahora, un oxímoron; porque leo en los medios que podríamos desescalar desde abajo, desde los que más necesitan del Estado por razones de menesterosidad, que es justamente la idea con la que construyó Forsthoff su doctrina del Estado social.

La razón es lógica: si hemos de rearmarnos (cosa que no entiendo que hubiéramos abandonado tanto tiempo, porque esto es como acordarse de Santa Bárbara solo cuando truena), habrá que recortar otros gastos. Y aquí compartimos todos la mayor.

Pero ¿acaso nuestro querido Estado no tiene más gastos que los sociales propiamente dichos? ¿No hay ningún otro santo que desvestir? Podríamos decir que son muchos los «santitos» vestidos y revestidos en exceso. Pongamos algún ejemplo.

Comenzamos por el que nuestro querido colega Garrido repite a menudo: ¿cómo puede haber semejante inflación administrativa en el estado central cuando se ha hecho un extraordinario traspaso de competencias a las CCAA? No recurriremos a los que un destacado administrativista ha mencionado como «estaditos»; no ofenderemos a nadie, pero es obvio que hay muchas instituciones (y alguna que otra ONG) que, por el solo hecho de haberse vinculado a casos de corrupción, debió sencillamente desaparecer.

No entremos en el parque móvil de los ministerios y las CCAA pues siempre nos han contestado que era «el chocolate del loro». Pero sí nos atreveremos a decir que un Gobierno con más de 20 ministerios no es común, no lo fue en el momento de «engordar» justamente en una especial, inédita y compleja crisis que nos trajo el covid-19, que resultaba más coherente con un gabinete de crisis, aunque no parece que en la UE tuvieran en cuenta tan clásica doctrina.

Vamos a mostrar los miembros del Gobierno (primer ministro o equivalente incluido) en cada país de la UE durante 2020, junto a su promedio. En algunos países hubo cambios de gobierno o reestructuraciones en 2020, en cuyos casos se toma la cifra más representativa del año (en general, la composición tras la formación de gobierno).

Alemania, Austria y Bélgica, con 15. Vale la pena subrayar estos tres países. Aunque con el mismo número contaron otros de muy distinta consistencia: Eslovaquia, Estonia, Lituania, República Checa, Irlanda y hasta Malta. En torno a los de 15 varían en uno más (Eslovenia y Países Bajos [gabinete de M. Rutte III, 2017-2021]), o uno menos (caso de Letonia), llegando a 11 en el caso de Chipre y de Hungría.

Aunque ya hemos dicho que no existe hoy la austeridad a que nos tenía acostumbrados el siglo XX. En Bulgaria, Finlandia, Polonia, Portugal y Grecia llegaron a 19 para alcanzar los 20 de Croacia, Dinamarca y Rumanía. Italia llegaría a 21, solo superados por Suecia (22) y España. Hemos de llamar la atención que no parece resultar en general coherente con el tipo de países, pues Francia contó con la cifra algo más razonable de 17, pero al mismo número llegó Luxemburgo. Esta cifra es justamente la que nos ofrece el promedio europeo con sus 27 Estados miembros que refleja que la mayoría de gobiernos nacionales contaban con entre 15 y 20 ministros. En general, las coaliciones de gobierno más amplias tendieron a tener más ministros, elevando ligeramente la media. Pero, por supuesto, los españoles nos llevamos la palma. Y lo mismo cabe seguir afirmando ahora que sigue sin bajar el número.

La cuestión es que un ministerio no es como pudiera parecer, el sueldo de un ministro es mucho más, toda una estructura en la que cabe todo: altos cargos, institutos vinculados, viajes, muchos, muchos gabinetes de supuestos expertos con sus respectivos Jefes de gabinete, etc. Hay que reconocer que las coaliciones gubernamentales siempre han sido una razón para aumentar los ministerios para satisfacer a los coaligados, pero todo tiene un límite y una medida justa que nosotros hemos traspasado sobradamente.

Tras el covid-19 se nos dijo que la inflación con tremendos efectos en la cesta de la compra y en los suministros energéticos derivaban de la guerra de Ucrania y nuestra generosa ayuda solidaria. Nadie puede criticar algo así y se acepta con gusto, pero al tiempo se adoptan medidas que no facilitan la situación del ciudadano (baste mencionar la política restrictiva de las nucleares que también pesará sobre el ciudadano y resulta ridícula, pues a los mayores nos recuerdan las obsoletas revueltas de París en 1968 con las tres M. Bien, todo sea por recordar nuestra juventud…).

Pero ¿qué medidas de reducción del gasto público se tomaron aparte las que inciden directamente en «los de a pie»? Si ahora, además, tomamos en serio la defensa habrá que apretarse un poco más el cinturón… Pero, ¿siempre con el mismo sistema y recayendo sobre los mismos? ¿No es hora de que el gasto público se reduzca?

Cabe seguir con ejemplos: los sindicatos viven del Estado, también los partidos… ¿Sigue teniendo hoy sentido en una democracia que ya está o debería estar consolidada? Por no aludir a los generosos cheques con que se paga el apoyo micronacionalista. «Sobra dinero» repetía una película llamada La Abuela. Solo falta una buena administración, que devuelva lo robado por corrupción, y aplicar al olvidado interés general el sentido común.