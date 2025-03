La clase media china cambiará el mundo.

A Pepa Good, Beatriz Adsuar, Amparo Ases, Elena Sainz, … para que las mujeres como vosotras sigáis transformando el mundo, un desafío de avanzar hacia condiciones de equidad de género y de reconocimiento de rol. Decía Mao Tse Tung: «Las mujeres llevan sobre sus espaldas la mitad del cielo y deben conquistarlo»

La clase media china cambiará el mundo. Según la Encuesta de Hogares de China (2015), casi 500 millones de chinos ganan entre 5.000 y 27.000 dólares anuales y se entregan con entusiasmo al consumismo. Tienen preferencia por los artículos de importación, desprecian los «todo a cien». El modelo de consumo es Occidental; del maoísmo, cotidianamente, no queda casi nada. Esta clase es más numerosa que la norteamericana y la europea en su conjunto. En 2030 más de 500 millones de personas disfrutarán de un nivel de vida envidiable. No es probable que se produzca una protesta como lo sucedido en 1989 en la Plaza de Tiannanmén, cuando miles de estudiantes, de jóvenes, se enfrentaron con las autoridades, estimando que las reformas económicas irían acompañadas del respeto a los derechos humanos. Grave error: la represión fue brutal y todos mantenemos en la memoria la foto del joven que intenta detener a una columna de tanques. La última imagen de resistencia. De aquél chico jamás se supo qué suerte corrió. Y como en todo país desarrollado, aparecen problemas demográficos. Durante unos cuantos años se impuso a la población la política de hijo único, niño o niña. Actualmente no es así, pero muchas jóvenes prefieren estudiar, trabajar, practicar deporte, a tener descendencia. China ya no es el país más poblado del mundo, ahora es India, se están produciendo cambios sociales muy significativos, especialmente en las ciudades, la familia tradicional pierde vigencia. El siglo XXI será chino y eso es lo que preocupa a Trump, no lo que pueda pasar en Europa. Lo que está ocurriendo en China tiene un cierto parecido con el fin del Imperio Romano, invadido por los bárbaros que, paradójico, se romanizaron. Igual les pasó a los mongoles cuando se apoderaron de China, a pesar de la famosa muralla construida para detenerlos.