Hacer publicidad en contra de tu opinión.

Vivimos en la sociedad del postureo, dónde la peña quiere aparentar tener muchas propiedades, como el aloe vera. Como dice la coach Irene Rodríguez Hernández: "estamos en la época de mayor depresión y ansiedad". Y hago mío el comentario de Alfonso Abril Sauca: "a más depresión, más consumo estúpido y más postureo". Hay tanta presión para que gastemos y compremos de todo, que reconozco que, si entro en una tienda y no adquiero nada, salgo caminando muy despacio, para que no piensen que he robado algo.

Las marcas publicitarias, buscando conseguir una mayor conexión con el consumidor, suelen contratar a personas conocidas, admiradas por el público, que quiere imitarles. Supongo que tienen estudiado que los famosos venden. Nada que objetar si George Clooney nos quiere vender café, Martina Klein una crema facial, o Paula Echevarría champú. Sería raro ver a Koldo, que tiene un pelo transparente, anunciando un acondicionador capilar.

El problema viene cuando, a cambio de dinero, "traicionas" tus ideas. Ha aparecido estos días un anuncio de Penélope Cruz, sin hiyab feminista, por el que supuestamente ha cobrado 5 millones de dólares (que supongo habrá donado a una causa humanitaria), de una aerolínea de Emiratos Árabes Unidos, país que reparte la riqueza entre todo su pueblo, pegándose una duchita en el avión "por encima de las nubes", hablando un inglés regulinchi. De entrada, reconozco que soy un mindundis... jamás me he duchado mientras voy volando a 12.000 pies. Claro que nunca se me ha dado esa opción. ¿Tal vez en el Falcon?

Resulta curioso que esta actriz, que hizo una campaña llamada "No oil", luchando contra las prospecciones petrolíferas en Canarias, junto a Julio Medem y Luis Tosar, promocione a una elitista aerolínea que, supuestamente, se carga el medio ambiente. En un festival de cine de San Sebastián abordó la cuestión de la lucha feminista asegurando que “estamos aún muy lejos de alcanzar los cambios que son absolutamente necesarios”, para luego añadir que “me alegra que exista una ley trans”. En Emiratos Árabes, tengo entendido que estos problemas (que tenemos en España) no existen, allí hay plena libertad para las mujeres y la comunidad LGTBI. Como en Palestina, vamos.

También he visto un spot del que ha sido probablemente el vicepresidente más brillante que ha tenido España, en plan telepredicador americano, vendiendo aceite “combativo” (ya que supongo que silba “la Internacional” cuando lo pones en la ensalada) de una cooperativa sevillana (no es aceite iraní) a 2'55 € más por litro que el virgen extra de un popular supermercado de nuestra comunidad. Es decir, que nuestro admirado Pablo critica a las grandes superficies por subir artificialmente los precios para que no puedas llegar a fin de mes, diciendo que su dueño "se llena los bolsillos con precios abusivos"... y luego vende más caro que ellos, lucrándose con el capitalismo.. ¿ónde quedó aquello de "el cielo se toma por asalto"? ¿Lo siguiente será una crypto revolucionaria feminista? Y que conste que yo compro el aceite en una almazara de Elche, que obviamente es mejor (y más costoso) que el del supermercado. Es como comparar un vino de la Marina Alta con un vino para cocinar. Pero respeto lo que haga cada uno, no voy criticando los precios del súper diciendo que hacen “capitalismo despiadado”, y que “hay que crear supermercados públicos”.

Vamos a ver, todos queremos ganar dinero. Pero no vamos dando la turra a tutiplén con nuestras historietas, y luego hacemos lo contrario de lo que explicamos. Al menos (y ésto hay que reconocérselo, al Pablo lo que es del Pablo) no ha cruzado una puerta giratoria, y no ha entrado en el consejo de administración de una hidroeléctrica, a 200.000 euracos al año. Y prefiero que venda aceite, a que nos diga que hay que okupar casas. Está la galería del coleccionista... y la galería del podemista. Por cierto, Vito Corleone empezó vendiendo aceite…

Carmen Lomana, la mujer viejoven por excelencia, hace años fue la imagen de una importantísima cadena de hamburgueserías. En el anuncio decía: “mmmm, a la parrilla, como me gusta”. Sin embargo, el otro día vi declaraciones suyas diciendo que “comer carne me parece de trogloditas, no como carne desde que tengo diecisiete años”. No puede decir que se marcó un “Pedro Sánchez”, y cambió de opinión. ¿Necessitaves tant aquests diners, amiga meua?

Acabaré el artículo preguntándote, amigo herculano: si el Elche Club de Fútbol te ofreciera 100.000 eurazos para ser la imagen de su campaña de abonos, ¿qué dirías? Sé sincero: acabarías cantando las alabanzas de Eder Sarabia (¡qué gran futbolista era su padre!) como el mejor entrenador del mundo mundial, con una bufanda franjiverde al cuello. Y es que, como cantaba Cyndi Lauper, money changes everything.