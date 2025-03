Silenciar qui discrepa

Imatge cedida per Antoni Miró.

En els últims dies hem conegut com l’alcalde d’Estambul, Ekrem İmamoğlu, ha estat arrestat sota acusacions de corrupcions i presumptes vinculacions amb organitzacions terroristes. L’implicat, com també els seus seguidors, consideren aquesta acció judicial motivada per qüestions polítiques, en tant que İmamoğlu és el líder real de l’oposició al president de Turquia, Recep Tayyip Erdogan. Una detenció que ha desencadenat protestes massives en tot el país. La ciutadania ha eixit al carrer per exigir el seu alliberament, fent front en ocasions a les forces de seguretat. Com a conseqüència, hi ha més de 1.100 persones arrestades, des de polítics, advocats o periodistes. Es tracta d’una acció més en un país on l’autoritarisme de la presidència actual va prenent forma, deixant a banda a qui podria ser un rival polític en les pròximes eleccions de 2028. Es pretén així apartar de la presència pública a qui opina de manera distinta, a qui es pot convertir en una alternativa de poder.

Situacions com aquesta són recurrents en la història de la humanitat. Des de la Roma de Juli Cèsar, August o Neró que executaren diversos opositors, entre els quals, per exemple, estava el filòsof Sèneca, al Règim del Terror de Robespierre durant la Revolució Francesa, a la persecució de rivals polítics a la URSS de Josep Stalin, amb l’assassinat, entre altres, de Trotski, a la deportació a camps de concentració de l’oposició política d’Adolf Hitler, a l’execució de milers d’opositors en l’Espanya de la dictadura de Franco, a les més recents liquidacions dels contraris a les presidències de Rússia, de la mà de Vladimir Putin, de Nicaragua, amb Daniel Ortega, o de Veneçuela, amb Hugo Chávez i ara Nicolás Maduro. Una llista infinita que no fa sinó créixer.

Per què els líders autoritaris silencien, persegueixen o aniquilen els opositors? Entenen la diversitat d’opinions com una amenaça directa a la seua autoritat en tant que poden erosionar la creença ferma de la població. Per mantenir-se en el poder, ofereixen una narrativa única que l’oposició trenca, ja que poden revelar veritats incòmodes sobre corrupció, incompetència o abusos de poder. Es pretén consolidar un sistema tancat que permeta controlar la justícia, modificar les lleis i censurar la premsa sense obstacles. Tot això en un discurs que pretén sembrar la por, com a estratègia única de dissuasió, a partir de postulats que intenten ser un exemple de les conseqüències: «això és el que et passarà si t’hi oposes». Retenir el poder a la força, encara que el fet represente oferir situacions ridícules, pròpies d’un malalt mental, on s’eixamplen obsessions sobre possibles conspiracions i atacs al líder que no sempre són reals. És així com naixen les famoses teories de la conspiració, com hem detectat últimament en nous líders que han arribat al poder com el president dels Estats Units d’Amèrica, Donald Trump. No és qüestió d’ideologies, perquè aquest tipus de lideratge pot vorejar els extrems del tauler polític, bé siguen considerades d’esquerres o de dretes; és qüestió de formes d’entendre el poder, com un bé general que tinga en compte la diversitat de cada societat o com un bé personal i intransferible, on els altres molesten per la senzilla raó d’existir.

Censurem la divergència, menypreem qui pensa d’una altra manera. En el dia a dia, totes i tots podem localitzar situacions d’intransigència similar. Bloquegem contactes que pensen de manera diferent, desactivem perfils que poden accedir a les nostres xarxes socials, demanem que no ens envien reflexions que posen en dubte la nostra ideologia. Pretenem envoltar-nos només de gent afí a la nostra manera de veure el món, sense donar opcions a les divergències. Caminem, per tant, cap a una societat polaritzada, on venç qui té més capacitat de coacció o de provocar el terror. Esdevenim titelles d’uns falsos líders que pretenen tenir la raó absoluta i que, si els diem la contrària, fan el possible per silenciar-nos. Ens convertim en persones incòmodes, la nostra presència els posa dels nervis. Volen que callem, que deixem d’escriure, de parlar, d’actuar lliurement. Potser som a temps de construir una societat tolerant i oberta a la divergència i a la pluralitat. Una tasca que comença a l’escola i a l’ensenyament, però també a casa. Siguem conscients del problema o acabarem, com sempre, resolent els conflictes per la força i no amb les paraules. ¡Paraula de discrepant!