Lo que hay y lo que no hay que tener

Gabriel Utiel

Mal ha comenzado para el Partido Popular la comisión de investigación del Senado sobre el desastre de la dana del 29 de octubre. Para comenzar, dado que el PP tiene mayoría absoluta en el Senado, se ha hecho una selección de comparecientes que, cuando menos, resulta sorprendente. Los populares han solicitado la comparecencia en esta comisión de siete ministros del Gobierno sin que se sepa el motivo de ello, salvo que la intención sea enredar para así tratar de evitar que se conozca la verdad de lo que pasó y, sobre todo, para intentar desviar el foco de Carlos Mazón a unos supuestos culpables que se encontrarían en Madrid y que serían, para el Partido Popular, los responsables últimos de las víctimas de la dana.

De momento, los dos primeros expertos de la Universidad de Valencia llamados por el PP a la comisión han declarado que el único sensor que había en el barranco del Poyo para avisar de crecidas sobrevenidas de agua era más que suficiente para avisar del peligro inminente. Lo único que había que haber hecho es saber interpretar esa información por parte del mando único del Cecopi. Por otro lado, ante las preguntas de un senador del PP, otro experto ha declarado que la limpieza de cañas del barranco del Poyo no hubiera evitado ni la caída de puentes ni la capacidad destructiva del agua. Es decir, que la riada hubiese anegado las poblaciones al sur de Valencia de todos modos, pero si el mensaje de alerta hubiese llegado a los teléfonos móviles dos o tres horas antes, se hubiesen podido evitar buena parte de las muertes. El intento de desviar la responsabilidad de la Generalitat Valenciana de las 228 muertes elucubrando sobre otra supuesta responsabilidad de la Confederación Hidrográfica del Júcar y, por tanto del Gobierno, en el mantenimiento del barranco del Poyo le ha salido al PP por la culata. A esto hay que sumar que la jueza de instrucción ha dejado bien claro que el concepto de dirección mancomunada o dual del Cecopi o como quiera llamarlo el PP no existe. Lo que sí está recogido en la ley correspondiente es el mando único de la exconsejera Pradas bajo la dirección del presidente de la Generalitat.

Desde que ocurrió esta gran tragedia que marcará la sociedad valenciana durante al menos un par de generaciones, como ya hizo la riada de 1956, y a pesar de los intentos del Partido Popular de tratar de extender la idea de que fue algo inevitable pero que en cualquier caso fue culpa de ministros que estaban a 400 kilómetros, he podido hablar, en estos últimos meses, con varias personas que viven en las zonas afectadas y que han perdido coches, motos o han visto sus casas semidestruidas. La conclusión a la que he llegado es que sólo gracias a la suerte, a una decisión tomada al azar o a la configuración de las calles, estamos hablando de 228 fallecidos por la dana en vez de 1.500 o 2.000 fallecidos. Sucedieron multitud de salvamentos in extremis, heroicidades anónimas, luchas individuales por vivir que sólo conocen sus protagonistas. Por eso me resulta tan indignante el argumento que se ha instalado en el Partido Popular de que los terribles efectos de la dana del 29 de octubre son cosas que pasan y qué le vamos a hacer. Si en vez de 228 muertos hubiese habido 2.000, ¿también diría lo mismo el opositor Feijóo?

Que el Partido Popular no haya querido que la exconsejera de Interior y responsable de Emergencias de la Comunidad Valenciana, Salomé Pradas, declare en la comisión del Senado demuestra el miedo que se ha instalado en la calle Génova. Cómo es posible, me pregunto, que alguien que pretenda conocer la verdad de un suceso no pregunte a la principal persona implicada contar lo que pasó. Que no se preocupe el PP, la jueza de instrucción seguirá haciendo su trabajo y antes o después escucharemos a Salomé Pradas explicar qué hizo la tarde del 29O. De momento, quien ya ha contado su actuación aquel día ha sido la Universidad de Valencia, que decidió suspender las clases y el trabajo de los funcionarios en función de la información que suministró la propia Generalitat y la AEMET, información que cualquiera pudo leer los días previos a la gran riada en las redes sociales.

Todo esto nos lleva otra vez al origen de esta triste pesadilla en la que siguen inmersos los familiares de los fallecidos. ¿Por qué no se envió el mensaje de alerta antes? ¿Por qué esperó Salomé Pradas a que llegara Carlos Mazón al Cecopi para enviarlo? ¿Por qué llegó tan tarde Mazón al Cecopi? ¿Dónde estuvo? Y, por favor, que alguien diga a Mazón que deje de sonreír y decir muchas gracias cada vez que le ponen un micrófono delante.