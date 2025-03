Mazón y el imperativo categórico

Lucía Feijoo Viera

Recuerdo con satisfacción las clases de Filosofía e Historia de la Filosofía que recibí en Valencia de Carlos París y Fernando Montero durante los dos cursos comunes de la antigua carrera de Filosofía y Letras necesarios para pasar luego a la especialidad de Historia. Carlos París era por encima de todo brillante y Fernando Montero tenía la virtud de hacernos comprender lo complicado recurriendo a ejemplos, quizás porque antes de ser catedrático de universidad lo había sido de instituto.

Me viene a la memoria su lección sobre la ética kantiana, una moral fundamentada en la razón y ajena, pues, a religiones, ideologías, tradiciones, emociones y deseos. “Actúa solo según una regla que puedas querer que se convierta en ley universal." Así definió Kant el imperativo categórico. Imperativo porque dicta lo que debes hacer y categórico porque es universalmente válido. Hasta aquí el principio filosófico. Ahora un ejemplo. ¿Es ético que robemos? No, porque si todos robáramos, la sociedad sería caótica.

Dicho esto, trataré de contestar a dos preguntas haciendo uso del imperativo categórico. Primera. ¿Es ético que el presidente de un gobierno que debe informar a los ciudadanos sobre una posible catástrofe natural detectada por climatólogos no lo haga, bien porque considere que pueden equivocarse; bien porque, dado lo anterior, informar dañará la llegada de turistas en un puente festivo; bien porque esté aislado en una larga sobremesa privada? Segunda pregunta: ¿Es ético mentir cuando me conviene?

La primera pregunta contiene tres. ¿Es ético ocultar información a los ciudadanos si existe incertidumbre científica? No, porque si todos los gobernantes lo hicieran, la sociedad no podría prepararse ante riesgos. ¿Es ético anteponer los intereses económicos al deber de proteger a la población? No, porque si todos los gobiernos lo hicieran, la vida humana no sería un fin en sí misma al quedar expuesta a inseguridad. ¿Es ético que un gobernante anteponga sus compromisos individuales a sus deberes públicos? No, porque si todos los gobernantes actuaran así, el orden colapsaría por abandono de funciones.

Pasemos a la segunda pregunta: ¿Es ético mentir cuando me conviene? No, porque si todos mintiéramos por utilidad, se generaría un clima de desconfianza en las relaciones humanas que conduciría al caos.

Así pues, utilizando la razón, hombres y mujeres de cualquier ideología calificarían de inmoral la actitud de un gobernante que no avisara del riesgo de catástrofe natural y que, además, mintiera.