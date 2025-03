Elche y su encrucijada

Una vista de la ciudad de Elche, con la cúpula de Santa María y el centro de la ciudad en primer plano. / Antonio Amorós

Ortega y Gasset diagnosticó con precisión quirúrgica el mal de muchas sociedades cuando afirmó que «lo que nos pasa es que no sabemos lo que nos pasa». En Elche, esta sentencia cobra un matiz aún más revelador si le añadimos: «Por eso nos pasa lo que nos pasa». Porque en esta ciudad cargada de historia y potencial parece que avanzamos sin comprender el fondo de nuestros propios problemas, repitiendo actos de incertidumbre, improvisación y oportunidades desperdiciadas.

Elche se encuentra en una encrucijada. Es la tercera ciudad de la Comunidad Valenciana con la misma escala que la segunda, la capital Alicante, y la 19 de España, con un tamaño equivalente en necesidades - servicios con las ocho que están por delante, como son La Coruña, Vitoria, Gijón, Hospitalet, Vigo, Valladolid, Córdoba, Bilbao y Alicante, además de ser una de las más dinámicas del país, pero sigue atrapada en una identidad difusa, con un modelo de desarrollo que a menudo parece improvisado. Tenemos una economía potente, pero frágil; una cultura rica, pero infrautilizada; una ubicación estratégica, pero desaprovechada. Sabemos que algo no funciona del todo bien, pero nos cuesta identificar con claridad las raíces del problema.

La falta de visión a largo plazo institucional e instaurada en la ciudad desde hace algunos años han convertido el desarrollo urbanístico en un tablero de decisiones erráticas, donde el crecimiento ha sido desordenado y la movilidad, un problema creciente.

El comercio local se resiente frente a la competencia externa, mientras que sectores clave como la industria del calzado, motor histórico de la ciudad, se debaten entre la innovación y la deslocalización. Y, mientras tanto, la juventud ilicitana se enfrenta a un dilema cada vez más común: quedarse con pocas oportunidades o marcharse en busca de un futuro mejor.

Un ejemplo claro de esta falta de planificación está en las infraestructuras ferroviarias. No haber duplicado las vías del tren y la ausencia de una parada en el centro de la ciudad no solo son carencias técnicas, sino una condena silenciosa a la futura deslocalización. Mientras otras ciudades la alta velocidad la tienen en su tejido urbano, en Elche el AVE se encuentra a ocho kilómetros, desconectado de la vida cotidiana y limitando las posibilidades de crecimiento. Si no corregimos esto, nos arriesgamos a quedar cada vez más relegados perdiendo competitividad en un mundo donde la conectividad es clave.

Nos pasa lo que nos pasa porque no hemos asimilado que la «ciudad» necesita previamente definir qué ciudad queremos que sea Elche en el futuro y, a partir de ahí, y siempre desde una «visión global» o «plan de conjunto», proponer los planes de acción y las estrategias a corto, medio y largo plazo que deban orientar a un «modelo de ciudad» que sea capaz de provocar el ánimo suficiente a toda la ciudad y a los líderes que la dirigen.

Y, sin embargo, reconozco que no sé cómo salir de este letargo. La sensación de estancamiento es real, y la inercia pesa. Pero, si algo he aprendido durante años dedicado a mi implicación social, es que la esperanza no nace de las soluciones inmediatas, sino de la determinación de abrir caminos. Tal vez todo comienza con un cambio de mentalidad, con la simple ilusión de que las cosas pueden ser diferentes.

Creo en la capacidad de quienes nos gobiernan para comprender la magnitud del reto. No dudo de que muchos de ellos tienen la vocación de servicio y el deseo genuino de transformar la ciudad. Lo que necesitamos es que esa voluntad se convierta en acción decidida, en una visión que vaya más allá de los plazos electorales y en un compromiso real con el futuro de Elche. Para resolver nuestros problemas hay que buscar el bien común, no victorias, avanzaremos enfrentándonos a la realidad no escondiéndonos de ella. Pero no basta con mirar a los responsables políticos: también nosotros, los ciudadanos, debemos comprometernos y dar un paso al frente.

Por eso, esta no es solo una reflexión, sino una invitación a los gobernantes para que lideren con valentía y perspectiva global y de futuro. A los empresarios, para que apuesten por la ciudad y por un modelo productivo innovador y sostenible. A los colectivos ciudadanos, para que sumen fuerzas y aporten sus reflexiones. Y a cada ilicitano, para que deje de ser un espectador y se convierta en parte activa del cambio.

Elche no puede resignarse, necesitamos abrir espacios de diálogo real, sumar talento, construir alianzas. La transformación no será fácil ni inmediata, pero sólo sucederá si nos comprometemos a hacerla posible. La pregunta ya no es qué nos pasa, sino que estamos dispuestos a hacer para que nos pase algo mejor.

Porque el futuro de Elche empieza hoy y depende de todos. Y aún estamos a tiempo de construirla.