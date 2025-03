La Ley del Palmeral esta huérfana

Uno de los huertos de palmeras situados en el casco urbano, en una imagen de esta misma semana. / Áxel Álvarez

¿Quién nos iba a decir que la nueva Ley del Palmeral, aprobada en 2021, tendría al alcalde, Pablo Ruz, entre sus principales enemigos? Ni siquiera su partido, el PP, votó en contra cuando se aprobó en Valencia (se abstuvieron). Pero parece evidente que él sí lo hubiera hecho. De momento, ha llegado a calificarla de «absurda» y de «paralizar el desarrollo urbanístico de la ciudad», amenaza con una reforma de la ley para hacerla menos proteccionista y nos califica a los defensores de la misma de «talibanes». Triste papel para un alcalde de Elche.

Hasta ahora, ningún alcalde ilicitano había defendido rebajar la protección al Palmeral. Y mucho menos desde que es Patrimonio de la Humanidad, tras su declaración en el año 2000, y desde que ha sido reconocido como Bien de Interés Cultural (BIC) por la propia Ley del Palmeral actual, y que tanto le molesta.

Desde que tomó posesión del cargo, y a pesar de proclamar repetidamente «su amor por el Palmeral» y sus intenciones de «trabajar activamente por su mejora», Pablo Ruz se ha empeñado en una especie de cruzada contra la Ley del Palmeral. Lo que desluce las diversas actuaciones ya realizadas y los proyectos en ciernes en cuanto a restauraciones de casas tradicionales del Palmeral y la mejora y puesta en cultivo de algunos huertos.

Decir que esta ley obstaculiza el desarrollo de la ciudad es rotundamente falso. Y él debe saberlo. Por suerte, nuestro término municipal es enorme y nuestro desarrollo tiene mucho espacio para poder llevarse adelante sin necesidad de afectar a ciertos huertos de palmeras que hasta la Unesco los ha considerado y los ha reconocido como Patrimonio de la Humanidad. Qué casualidad que estos huertos sean los que, según Ruz, impidan que Elche crezca. Ni en el Club de la Comedia se oyen mejores chistes. Si alguien dice eso, aparte de Ruz naturalmente, otras deben ser las razones que las expliquen a la ciudadanía.

Él asevera que las zonas de amortiguamiento no deben existir, que no hacen falta para la protección del Palmeral, que con que no se construya dentro de los huertos es suficiente. No ha entendido o no ha querido entender lo que significa la zona de amortiguamiento o, como también se denomina, entorno de protección. Es algo que existe en todos los BIC. Y hay que recordarle que los huertos declarados lo son. Igual pasa con los monumentos y espacios naturales valencianos que tienen esa protección. Y, en todos ellos, es la Conselleria de Cultura la que tiene competencias autonómicas para velar por su integridad y conservación. No se trata de que «no se fíen del Ayuntamiento», sino que, simplemente, se tiene que cumplir con la ley (valenciana y estatal) y, muy importante en este caso, con los compromisos que se adquirieron cuando se aceptó ser Patrimonio de la Humanidad.

Si Ruz no quiere tantas medidas de protección, lo coherente sería pedir, si se atreve, que los huertos dejen de ser BIC y renunciar a la declaración de la Unesco. Así no tendría que estar pendiente de sus informes y podría hacer lo que quisiera con ellos. Todo sería más ágil así. Lo difícil es que estas pretensiones sean aceptables para Cultura y, especialmente, para la Unesco, con lo que podría arriesgarse a que la distinción corriera peligro, y eso sí marcaría a Ruz para toda la vida.

Y, mientras tanto, llama la atención la lentitud y el poco interés en desarrollar todo lo que esta ley determina: el Plan Especial de Protección o el de Uso y Gestión siguen sin aprobarse o ni siquiera se están tramitando. El gerente, nueva figura del Patronato del Palmeral a la que obligaba la ley, ha dimitido, tras trabajar durante poco más de un año, por no tener los recursos necesarios para su gestión. De exigir un mayor compromiso económico a la Generalitat nada de nada. Para 2025 se sigue con lo de siempre: 200.000 euros de aportación. El personal encargado de cuidar el Palmeral no se aumenta, al contrario, se van privatizando aspectos que siempre había hecho la brigada de palmereros. No se repueblan huertos. Se arrancan palmeras en vía pública como nunca, se las demoniza sin justificación alguna, etc.

El Ayuntamiento sigue actuando como si el Palmeral no fuera Patrimonio de la Humanidad y no existiera una nueva ley. El último ejemplo ha sido la aprobación del PRI del solar de la Hiladora para instalar allí un geriátrico privado. Es preocupante también el tema de los problemas para la designación de un nuevo gerente del Palmeral, que supone constatar la despreocupación del Ayuntamiento por sus competencias. Dice Ruz que la ley le impide poner un sueldo al mismo y que éste debe sumar a su trabajo como funcionario el de la gerencia del Palmeral. Tal vez si el tema se planteara al revés, si ejerciera el nuevo gerente desde un área que primara al Palmeral junto a otra cultural o medioambiental relacionada, podría compaginarse correctamente y tal vez si el gerente tuviera el apoyo de un técnico de gestión y de un administrativo, como es de recibo, todo sería más sencillo.

Si el Ayuntamiento dedicara menos esfuerzos a combatir la protección del Palmeral, y más a defenderlo y promocionarlo con garantías para las generaciones futuras, a todos nos iría mucho mejor.