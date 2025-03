El maltrato a los animales.

Pocos seres hay más indefensos que los animales de compañía. Y en semejante situación de indefensión que los menores de edad, porque en ningún caso ambos pueden defenderse, ni estar en disposición de considerar, ni prever que la persona que les cuida, o sus progenitores serán capaces de hacerles ningún daño o dejarles abandonados. Sin embargo, en la actualidad se dan muchísimos casos de maltrato a los animales de compañía, así como de maltrato a los menores de edad, acabando en muchos casos con la vida de ambos, algo realmente difícil de entender si fuera posible encontrar razones acerca de por qué algunas personas causan este tipo de males a animales y menores de edad.

Pocos actos pueden ser de una crueldad tan elevada como el maltrato a los animales, así como a los menores de edad en razón a la indefensión que en ambos casos existen y ante la imprevisión de éstos de un ataque de aquella persona con la que convives. Si en un mundo tan violento como el que vivimos podemos esperarnos ataques de terceros por la violencia exagerada que se ejerce por muchas personas en una sociedad que ha perdido los valores a pasos agigantados, lo que no es esperable es que la violencia se ejerza por el círculo más cercan de la víctima. Pero así son las cosas, y las víctimas que evidencian más debilidad son atacadas por personas de su entorno en el acto más cruel y sin sentido que puede existir.

Respecto a la violencia sobre los animales no solamente se les maltrata, sino que también se les abandona a los que son de compañía. Y las cifras son aterradoras, ya que las últimas estadísticas demuestran que alrededor de 280.000 perros y gatos fueron abandonados, o se perdieron en el año 2020 en España, lo que demuestra la terrible inhumanidad que existe en estos casos de haber adquirido un perro, o un gato, para que te haga compañía y después de haberse acostumbrado el animal a estar en una familia, siendo cuidado por sus miembros, dejarle abandonado a su suerte en la más absoluta indefensión y también en la incomprensión y sufrimiento de los animales que son abandonados, sin saber éstos cuál es la razón por la que la persona que lo adquirió lo deja «tirado en la calle» a una difícil suerte que acabará en un centro de recogida de animales para que sea cuidado por profesionales que sí que tienen sentimientos y asumen el dolor que puede tener el animal abandonado al que le dará todo el cariño posible, pero que no podrá acallar la sensación de soledad, incomprensión y sufrimiento de quien se sabe que ha sido abandonado. Porque los animales sienten y sufren y se hacen la pregunta de por qué les han abandonado y dejado en la calle. Imaginemos que nos lo hicieran a nosotros y no tuviéramos capacidad alguna de autonomía para sobrevivir en la calle sin las necesidades cubiertas más elementales de la vida, como un lugar donde estar, agua y comida.

Quien así actúa y maltrata a los animales, los abandona y hasta acaba con sus vidas debería considerar estos hechos y el sufrimiento de los animales indefensos que sufren por ello. Así, la causación de daño a los animales hasta, en algunos casos, acabar con su vida y el abandono de los animales domésticos son dos actos que no solo son objeto de repudio moral y social, sino que, también, están tipificados en el código penal en los artículos 340 bis y siguientes y que pueden llegar a penas de hasta 12 meses de prisión y la imposibilidad de hasta 3 años de volver a tener animales, aunque en este caso el texto penal se ha quedado corto, porque esta última pena debería ser definitiva, ante la incapacidad demostrada de estar en condiciones de poder tener un animal en su propio hogar para quien lo maltrata hasta poder causar la muerte o lo abandona.

El maltrato a los animales se ha llegado a hacer hasta en los casos de violencia de género para llegar a considerar tal acto a quien para causar sufrimiento a su pareja le causa al mal al animal que tienen en compañía, aunque no exista convivencia, que, al final, es el mismo objetivo del maltratador que ejerce la violencia vicaria sobre los hijos para causar un mayor daño psicológico a su pareja o ex pareja al maltratar o matar a los animales de aquella para que el dolor sea mayor todavía.

En un mundo presidido por los graves actos de inhumanidad que estamos contemplando es preciso la actuación social del Estado de derecho para la adopción de medidas legales que se hayan demostrado insuficientes ante tanta maldad que existe. Y, sobre todo, cuando ésta se ejerce sobre los animales abusando de su indefensión. Porque esto no lo entenderán ellos nunca, y tampoco el resto de la sociedad que pensamos de otra manera distinta a los violentos.