El peregrinar de Francisco

El Papa Francisco.

Su objetivo debió ser recuperar el espíritu del Concilio Vaticano II después del último cuarto del siglo XX de papado conservador y opusdeista. Este jesuita de nombre papal Francisco ha ocupado durante doce años la silla de Pedro. Hace un año escribí en esta página que me daba la impresión que estaba preparando su salida, ultimando detalles en la medida de lo posible, y como buen jesuita tenía pensado hasta el sitio donde quiere ser enterrado: en Roma, en Santa María la Mayor, pero no en el Vaticano.

Llegó al papado tras la sorpresiva renuncia de Benedicto XVI, erudito teólogo pero incapaz de gobernar la curia, y menos la Iglesia. Francisco se encontró a su llegada a Roma con una entramada herencia, un gran belén universal, financiero, organizativo, desconocido y trufado de ambiciones y poderes intra y extraeclesiales. Su actuación priorizó tres aspectos: el organizativo interno Vaticano, y eclesial; el doctrinal con el proceso sinodal; y, la presencia de la Iglesia Católica en el mundo. En el aspecto organizativo depuró la curia vaticana, nombró un consejo de gobierno de ocho cardenales, acabó con los escándalos y depuró la banca vaticana (IOR). Desde el control de las Congregaciones para el Clero y para los Obispos ha nombrado numerosos cardenales de inspiración renovadora buscando la continuidad de las reformas, a la vez que controlaba en mayor medida la curia vaticana. Los jesuitas –Francisco es jesuita– han sido sus oídos entre las paredes de San Pedro y su largo brazo en la Iglesia universal.

En el aspecto eclesial renovó a la jerarquía norteamericana e irlandesa y exigió que asumieran responsabilidades por los abusos de los que han sido cómplices, cuando no protagonistas durante años. Exigió la reestructuración de la Conferencia Episcopal chilena. Purgó la dirección escandalosa de la congregación de «Los Legionarios de Cristo», de Marcial Maciel. Recortó los privilegios del Opus, dejó de ser prelatura en 2022 y su prelado no será obispo –su superior no une la jerarquía eclesial a la de la Obra– y como otras asociaciones rendirá cuentas anuales a la Congregación para el Clero. Al poco de ser elegido trabajó en normalizar las relaciones con China y el Vaticano, especialmente en el nombramiento de la jerarquía. Desde el Dicasterio para la Doctrina de la Fe lanzó extramuros a algunos de los que promovieron revueltas, sectores arcaizantes de la iglesia que a la sombra de Juan Pablo II habían recuperado la misa en latín y otros ritos y actitudes preconciliares.

En el aspecto teológico y doctrinal ha tenido su punto culminante con la celebración del Sínodo. En esta ocasión la participación no sólo ha sido de clérigos y algunos seglares sino también de decenas de mujeres seglares y religiosas. Ha sido, sin duda, el congreso mundial con mayor participación de los creyentes de todo el mundo, desde la diócesis hasta la iglesia mundial. Ha abierto las puertas de la organización eclesial a los seglares vueltos a casar, y a los LGTBQ+. La declaración «Fiducia suplicants», de la Congregación para la Doctrina de la Fe, sobre la bendición a personas homosexuales sorprendió a muchos. Francisco ha dejado establecida la sinodalidad como guía de participación en el gobierno de la Iglesia, que debe comenzar por las diócesis. «La misma atención debe prestarse a la composición de los órganos de participación, de modo que se favorezca una mayor implicación de las mujeres, de los jóvenes y de quienes viven en condiciones de pobreza o marginación», se lee en las conclusiones. No ha concretado más exigencias porque las resistencias deben haber sido fuertes especialmente en la iglesia norteamericana. «Basta con lo que se ha aprobado», dijo. Fue terminar el Sínodo y nombró a Simona Brambilla prefecta –ministra– de la Santa Sede el pasado 6 de enero; sor Raffaela Petrini, franciscana, es la primera alcaldesa de la ciudad de Roma; Emile Cuda es secretaria de la Comisión para América Latina y, Natalie Bacquart subsecretaria del Sínodo. Subrayaba con ello el papel que cree debe jugar la mujer en todos los niveles de la Iglesia Católica.

Por último, ha hecho oír la voz de la Iglesia Católica en todo el mundo y en aquellos temas más conflictivos. En Estados Unidos se ha opuesto firmemente a la política migratoria de Donald Trump: «El acto de deportar personas que en muchos casos han dejado su propia tierra por motivos de pobreza extrema, de inseguridad, de explotación, de persecución o por el grave deterioro del medio ambiente, lastima la dignidad de muchos hombres y mujeres, de familias enteras, y los coloca en un estado de especial vulnerabilidad e indefensión», decía en uno de los últimos escritos dirigido a la iglesia norteamericana. «Lo que se construye sobre la base de la fuerza», advirtió Francisco en una carta extraordinaria a los obispos estadounidenses, «y no sobre la verdad sobre la igual dignidad de todo ser humano, empieza mal y acabará mal». «La era de Trump tiene su profeta: el papa Francisco», titulaba un columnista del New York Times la semana pasada. Mientras, Donald Trump se identificó y habló abiertamente en la reunión anual de los National Religious Broadcasters (NRB) sobre su intención de favorecer su tipo de cristianismo: la iglesia evangélica blanca. Elon Musk menospreció y despojó de fondos a grupos luteranos y católicos que han brindado servicios sociales a inmigrantes y refugiados durante décadas. Francisco fue un defensor, y sigue siendo, de la diversidad, la equidad y la inclusión (DEI) antes de que esto se convirtiera en algo negativo para la política de Trump.

Cuando dimita, si dimite, o fallezca, valoraremos la herencia de Francisco cuando se reúna el Cónclave y el colegio cardenalicio abra las papeletas. No en vano, ha habido una serie de nombramientos cardenalicios probablemente para intentar dar continuidad a la línea reformadora que ha recuperado del Vaticano II, en este jesuítico camino franciscano. El peregrinar franciscano es de pobreza y entre unas cosas y otras el Vaticano seguro andará con dificultades de liquidez. Es la otra herencia.