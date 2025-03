Podría haber sido Julio César, ilustre militar de la Antigüedad, quien acuñara la tan manida frase de si vis pacem, para bellum: si quieres la paz, prepara la guerra. Pero en realidad fue un escritor romano muy posterior a él, Vegecio, quien en su Compendio de técnica militar dejaría para la historia esta máxima cuando explicaba cómo combatía el ejército romano y describía con detalle las artes bélicas del siglo IV de nuestra era. Estos días en que se respira un aire de guerra fría en el ambiente y se cita a Vegecio para defender un rearme militar injustificado e injustificable, vuelvo a esta sentencia latina para contarles cómo de calentito va a ser el partido del sábado contra UEMC Real Valladolid. Porque si el HLA Alicante quiere tener paz a final de liga, respirar tranquilo y no jugarse la permanencia en las últimas jornadas, tiene que prepararse ahora para la guerra que se avecinacontra uno de sus máximos rivales en la lucha por no descender. Y en esa empresa, el encuentro contra los pucelanos será a vida o muerte. Valladolid fue el primer equipo que visitó el Pedro Ferrándiz esta temporada, inaugurando una racha de derrotas histórica e inaudita para el Lucentum. Por nueve puntos se llevó el triunfo el equipo castellano, y ese 64 - 73 seguro que sobrevolará en el enfrentamiento de este fin de semana en el Polideportivo Pisuerga. Históricamente, los vallisoletanos se nos han dado francamente mal. Sin embargo, este HLA Alicante está con energías renovadas tras encadenar tres victorias consecutivas e ir ganando el average a sus fieros competidores. Fue capaz de salvarlo contra Oviedo, contra Zamora y contra Menorca. No hay nada que impida repetir la gesta contra Valladolid, ahora en puestos de descenso... ¡Si fuimos capaces de ganarle al todopoderoso líder, Silbö San Pablo Burgos! Los de Rubén Perelló ya saben lo que es vencer fuera de casa y cada jornada se suman al talento especial de Kevin Larsen otros lucentinos que van encontrándose cada vez más cómodos en la cancha. Lo vimos hace días con Sebastian Aris y con Álex López, cada día más fuerte mentalmente, y lo comprobamos la semana pasada con Mindaugas Kacinas e Ignacio Rosa. No es necesario depender de la inspiración de Jordan King para arrasar en la pista. Si queremos seguir plácidamente fuera de la zona de descenso, si el objetivo es llegar en paz a esa última cita que nos depara esta liga contra Amics Castelló, un equipo que se juega la vida tras diez derrotas consecutivas (nadie como nosotros sabe cómo duele eso y lo complicado que es de gestionar…), es necesario prepararnos para la guerra contra Valladolid. Y ahora sí que vuelvo a Julio César, con permiso de Vegecio. Solo cabe un único plan en el Pisuerga: llegar, ver y vencer.

