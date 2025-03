El buen vecino

Rafael Simón Gil en una imagen de 2018. / Rafa Arjones

Durante años, muchos años, fuimos vecinos. Cada domingo, cada cual a su cuidado, discurríamos y vertíamos en estas páginas, o pantalla, que usted tiene delante, nuestras ideas, junto con otros honestos ciudadanos de semanal opinión. Y ahora se ha ido. Rafael Simón nos ha dejado con un vacío. Vendrá otro, pero los que nos quedamos lo hacemos con la idea de que nos abandona un buen vecino. Sabía de su enfermedad, largo tiempo prendida de su vida; de vez en cuando preguntaba por él y cuando me lo encontraba me alegraba de su fuerza, de una templanza que, pese a todo, construía su perfil más allá de las injurias de los años. Estoy casi seguro de que a él, que algo tenía de afición por las heroicidades bien dichas, lo mismo no le gustaría en demasía que exagerara los ditirambos. Pero mi encomio es sincero y habrá de saber perdonar que, aunque no me exceda, esto, que no es apología, sí es reflexión sobre estas cosas del vivir y del pasar en la ciudad, en esa ciudad en la que, al final, todos nos conocemos, todos nos valoramos y de la que, pese a nuestros recurrentes enfados, desertamos con dolor un día, dejándola algo mejor, o peor. No somos tantos, después de todo.

Rafael y yo discrepábamos absolutamente en nuestras ideas políticas. Nunca hablamos de ello. ¿Para qué? Bastaba con nuestra vecindad, con la lectura atenta para saber que jugábamos en campos contrarios. ¿Aunque por qué contrarios? Hubo una época, conviene que todos lo recuerden o aprendan, en que hubiéramos dicho en campos «complementarios». Y esto no tiene nada que ver con las dialécticas vacuas de una concordia que suelen reivindicar los mismos que, a base de tensar el ambiente, luego se encuentran en no se sabe qué obligación moral de enarbolar el lábaro de la paz cívica.

Rafael y yo discrepábamos absolutamente en nuestras ideas pero, diría, coincidíamos en casi todo lo demás. Y sea lo primero concebir la discrepancia sin necesidad de buscar la ofensa, sin interminables esgrimas en las que al final se impone la cachiporra y el denuesto. Él lo hacía mejor que yo, por supuesto: alguien dirá que su discurrir entre selvas de adjetivos, citas literarias y operísticas alusiones era mero envoltorio. No lo consideré yo así. Creo que era una forma de disculparse por la firmeza de su creencia. De una u otra manera, quizá sea momento de considerar que la belleza nos salvará. No la efímera velocidad de famosos desbordados por el tiempo, sino la ilustración prendida en algunos clásicos. Alguna vez leí a un personaje de Mankell decir que solo Bach te reconcilia con la idea de la muerte. Fuera con Bach o con otros, seguramente Rafael estaría de acuerdo: hay consuelos penúltimos que desfilaban por sus artículos.

Conocí a Rafael hace algo más de veinte años. Lo contaré: la profesora Mar Esquembre y yo habíamos dirigido una asignatura optativa de Derecho de la Información, una novedad entonces, y se nos ocurrió clausurarla con una mesa redonda en el Club Información con el concurso de algún periodista; José María Perea, como siempre, facilitó la cosa, y Juan Ramón Gil nos propuso invitar también al abogado del periódico –y de otros del Grupo-. Nos quedamos fascinados. Esto ocurre: los universitarios éramos capaces de trenzar un discurso coherente pero Rafael nos desbordó con un conocimiento práctico inmenso. Nada ignoraba. Varias veces he vuelto a hablar de temas jurídicos con él. Siempre sentí envidia avergonzada por sus saberes y por la claridad con que los exponía. Muchos años más tarde, siendo Conseller, traté –con Vicent Soler- de echar una mano para estabilizar la maltrecha Fundación Mediterráneo. Algo se consiguió. En algunas largas y complejas conversaciones –que no negociaciones- volví a admirar al jurista. Con más razón en este caso: el Derecho mercantil y partes del civil me quedan muy lejos. Incluso después de dejar la Conselleria no faltaron ocasiones, con mesa por medio o en un despacho, de opinar y aprender sobre este asunto. Mucho le debe la Fundación a Rafael y, sin legitimidad particular por mi parte, me atrevo a sugerir que a alguna de sus instalaciones culturales les sea dado su nombre o, quizá, que se celebre algún ciclo musical en su honor.

Pero lo que quiero destacar es que sus conocimientos jurídicos nunca los vi como los propios de un positivista empeñado en aplicar la letra de la norma sino que, detrás, latía una valoración cívica y democrática –el mejor liberalismo- de los usos del Derecho. No se explica su buena trayectoria en Prensa Ibérica sin una apreciación clara y coherente de la necesidad de la libertad de expresión para conformar una opinión pública libre. Y no se explica su actuación en la Fundación Mediterráneo si no se entiende que de los sinsabores y preocupaciones que a veces ello le causó, se podía defender con la convicción de construir realidades que fortalezcan una sociedad civil fuerte, en este Alicante a veces tan maltrecho.

Y además amaba la Semana Santa. Casi seguro que de manera distinta a como yo la concibo. Pero qué más da ahora, mediada esta cuaresma.

En fin: se ha ido un buen vecino. El vecino que no grita. El que convive con una elegancia que se hace respetar. El vecino que siempre saluda. El vecino que los domingos por la mañana tarareaba algunos compases eternos de esos que te suenan y que te hará más feliz el fin de semana. Rafael titulaba «El ocaso de los Dioses» a su casa, digo a su columna semanal. Valga de homenaje, triste y emocionado, unos versos de esa ópera, el relato de la pérdida:

«La noche se acaba

y no veo nada.

Ya no encuentro

los hilos de la cuerda.

Están enredados.

Una visión borrosa me confunde

y me pone de mal humor.

El Oro del Rin,

que Alberico un día robó,

¿sabéis que ha sido de él?»