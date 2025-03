Teatre Arniches de Alicante. / Pilar Cortés

Un hombre y una mujer se encuentran en el hotel que da título a la comedia. El comienzo de una buena amistad y siempre les quedará esa noche. Son distintos. Y cada uno tiene su vida y familia propias. No impide establecer una relación y que se vean anualmente en el mismo lugar, durante 36 años, para pasar unos días juntos. Un atípico amor entre ambos y la necesidad de respirar viento fresco y romper la rutina aunque sea efímeramente. Él y ella son Manuel Valls y Marta Chiner en la producción valenciana dirigida por el veterano Rafael Calatayud. Cada personaje manifiesta lo suyo en las diferentes etapas, desde 1978 hasta nuestros días, y salen a colación las principales circunstancias sociales y políticas de España y del mundo. De manera básica. No es cuestión de profundizar en exceso en ese sentido, ni de quitar el foco de atención centrado en esta pareja preferentemente. El paso del tiempo impone su ley y las consecuencias a través del texto de Manu Valls, uno de los protagonistas de Valparaíso, la pieza inspirada en El año que viene a la misma hora, del autor canadiense Bernard Slade. Es conocida por la adaptación cinematográfica de 1978 con dos peculiares amantes. Una enfermera de carácter progresista y un editor de tendencia conservadora. Los actores airean su agilidad verbal y eficacia mediante la ágil dirección de Calatayud, en el espacio escénico de Luis Crespo y Natalia Suescum, el cual alberga el vestuario que utilizan sucesivamente. Se dirigen al público varias veces y guían. Esto refuerza la teatralidad de la obra, y en los pasajes musicalizados, con suavidad, brota la emoción, la nitidez de una comedia romántica. La canción Senza fine y otros temas imprimen el encanto que requiere el asunto. Hay apuntes que encajan mejor o peor, como la esposa que conoce el romance sin decir nada. Y no es una vulgar puesta de cuernos. La crispación política de hoy tiene aquí, a pesar de las diferencias, un ejemplo de concordia presenciado en el Teatre Arniches de Alicante.