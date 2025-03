L’humanista recalcitrant

Antoni Biosca. / Pilar Cortés

Antoni Biosca es definia com un humanista. Ho era de manera recalcitrant, en tots els sentits de la paraula. Esta condició el va fer involucrar-se en aventures intel·lectuals que han fet del seu un llegat agraït.

El seu humanisme va tindre traducció professional. Per conèixer la humanitat cal submergir-se en els orígens de la civilització. El llatí n’és una eina indispensable. Ajuda a aprofundir en un passat que explica bona part del present. I també en les arrels d’Alacant, la ciutat que tant estimava i defensava.

És per això que el professor, a través de documents primaris escrits en llatí i en llengües romàniques era capaç, per exemple, de narrar la defensa de la Diòcesi d’Oriola per segregar-la de la de Cartagena i constituir-se com a tal en l’antic Regne de València. Això li feia remuntar-se a etapes anteriors com la de Jaume II. O enllaçar amb intel·lectuals posteriors com Josep Gosálbez de Cunedo, rescatat per ell mateix amb una Obra Completa amb la qual Alacant ha pogut recuperar el seu poeta del Renaixement.

La seua divulgació queda per a la posteritat. Seues són moltes de les grans aportacions sobre l’origen i l’evolució de la Santa Faç. Sobre la supervivència d’elements de la mitologia clàssica als carrers d’Alacant. Sobre la celebració de Sant Joan, molt anterior a les Fogueres. Sobre l’il·lustrat Pedro Montengon.

Però com a bon humanista, la seua mirada era (també) obligadament universal. Per això acudia constantment al món clàssic a través del llatí, una llengua que encara ens diu coses des dels arxius més recòndits i en la qual es van expressar autors alacantins que encara no han sigut traduïts. La llengua que molts donaven per morta i que Biosca, amb els seus dots docents, ha redimit entre molts dels qui volen entendre el passat per fer més digerible el futur.

Biosca se n’ha anat després d’obrir portes sovint tan complicades d’obrir, com ho són les del pensament humà. És la màxima aspiració d’un humanista recalcitrant.