Rafael Simón y la felicidad de vivir

Rafael Simón Gil / INFORMACIÓN

“Los que hemos leído a Hegel, querido Jose María, sabemos que nos vamos a morir”, me soltó, con toda naturalidad, Rafael Simón después de salir de una reunión en la Fundación Caja Mediterráneo, donde trabajamos juntos (él como director jurídico, secretario general y secretario del patronato y yo como abogado externo y director letrado de esa multiplicidad de pleitos de cuotas con los que nos tocó lidiar) durante los últimos doce años, en una relación, profesional primero y personal y profesional después, que, sin duda, me marcará toda la vida.

Y es que lo más bello de mi profesión, la de abogado, son las relaciones con los clientes, con los compañeros que asumen la dirección jurídica interna de las empresas con quienes trabajas, en definitiva, con las personas que puedes conocer. Como siempre, se conoce de todo, y a veces (las menos) se da con una persona auténtica como Rafael, porque si hay algo que define a Rafael, que imponía y que, de entrada, era difícil, es su autenticidad, característica de su personalidad de la que surgía todo lo demás: a su vasto conocimiento jurídico se unía un profundo saber de la literatura, filosofía, ensayo y, sobre todo de la música.

Tener una conversación con él sobre la década prodigiosa alemana (1795/1805) y hablar de Schelling, Goethe, Fitche, Beethoven, Schiller, Holderin y Hegel te permitía conocer curiosidades y detalles del idealismo alemán que uno desconocía en aquel momento y le permitía averiguar por qué solo llegando a lo más profundo de los desconocido puede averiguarse lo nuevo, como decía Boudelaire. Y la vida no es más (ni menos) que eso, un examen de autenticidad que poca gente supera. Rafael lo superaba con creces, preocupándose del otro de forma callada, casi sin que te enterases de que lo hacía y con una lealtad insuperable. Era leal y exigente, consigo y con los otros.

Conocí a Rafael Simón en el año 2014, cuando la Fundación Caja Mediterráneo echaba a andar y nosotros empezábamos a ayudarles como abogados externos en un caso único, el de las cuotas participativas, producto financiero que sólo las Cajas podían emitir (una especie de acciones sin voto de las Cajas), tan particular que sólo la CAM emitió y comercializó, dando lugar a un verdadero engaño que afectó a miles de pequeños inversores que acabaron perdiendo los pocos ahorros que tenían.

No era nuestra pelea la de negar el amparo a estos ahorradores, sino la de convencer a los jueces de que no era la Obra social de la Caja, convertida en Fundación, sino el sucesor del negocio financiero quien debía responder frente a los cuota partícipes. Poco a poco lo fuimos logrando, con una coordinación fuera de lo común gracias a la inteligencia de Rafael, que sabía pensar “fuera de la caja”.

Hay dos momentos personales que siempre recordaré: el primero fue en noviembre de 2019, en Madrid. Teníamos, entre otras cosas en común, debilidad por la música, así que le propuse que viniese a un concierto en el auditorio nacional de Madrid, vinieron Charo, su mujer y él y pasamos los cuatro una noche formidable con un concierto maravilloso (la sinfonía número 5 de Mahler) que fue seguido de una cena estupenda en el Cuenco de Pepa. Disfrutamos mucho las dos parejas, con una conversación inteligente con la que Rafael siempre nos apabullaba, llena de anécdotas, historias y mucho sentido del humor mezclado con una sorna que le definía; y ya llegando a Alberto Alcocer, donde cogieron un taxi que les llevase a su hotel, al despedirme me dijo que notaba un dolor en la espalda raro y que no le gustaba, preludio de lo que supimos un mes más tarde, cuando le diagnosticaron un cáncer.

La entereza con la que vivió hasta el último día su enfermedad (“este constipado que me trae de cabeza”, como solía decir) fue tal que a veces parecía un verdadero superhombre: iba todos los días a la Fundación (hasta la última semana), no había semana que no despacháramos todos los asuntos relevantes de la Fundación desde un punto de vista jurídico a través de una conversación telefónica de más de una hora, siempre a las ocho de la tarde donde, tras los temas jurídicos tocaba hablar de Mozambique, donde mostraba una curiosidad no exenta de admiración hacia mi compromiso con los mozambiqueños y le encantaba que le hablara de ello y de mi experiencia con los frecuentemente olvidados.

El otro momento fue muy al final, la semana antes de su fallecimiento, cuando ya no tenía fuerzas para hablar pero por wp me decía que iba a pelear hasta el final por sus cuatro nietos, a lo que le respondí con algo para mí evidente, que sus cuatro nietos tenían un gran abuelo. Dos días después me llamó Luis Boyer, presidente de la Fundación para darme la noticia, que no por esperada (cada semana que pasaba era un éxito que siguiera ahí pero, como decía Borges, “lo sobrenatural, si se repite deja de atemorizar”) dejó se ser un verdadero mazazo.

Rafael es un ejemplo de rigor, dedicación, lealtad y elegancia. Fue un magnífico abogado y un conversador inteligente, que hizo del “trabajar silbando” no un apéndice sublimado del taylorismo, sino todo al contrario, un modelo de felicidad de vivir. ¡Qué rabia me da no poder tomarme con él, como tantas veces, otra cerveza acompañadas de unas buenas anchoas!