La rehabilitación del Hort dels Pontos

El Hort dels Pontos el día de su inauguración, en diciembre de 2023. / MATÍAS SEGARRA

He visitado, acompañado de un grupo de amigos, el Hort dels Pontos y he podido contemplar cómo se ha rehabilitado una vieja vivienda de los palmerales. Además, se ha amueblado con el fin de entender cómo era la vida rústica de los ilicitanos que habitaban estos huertos. Me ha parecido una excelente realización. La arquitectura ha sido obra de Diego Castaño, buen compañero y buen arquitecto. El mobiliario ha sido suministrado por el Museo de Puçol. Creo que se ha reinterpretado correctamente el sentido de esa vivienda campesina tradicional que se imbricaba en un huerto de palmeras y era consecuencia de sus aprovechamientos.

La tipología de viviendas rurales y también la de los palmerales ha sido estudiada por algunos eruditos que nos han descrito los cambios sufridos en estas viviendas tradicionales. Comienza esta historia con las antiguas viviendas musulmanas, cerradas al exterior y vertiendo la vida a un patio interior donde se realizaban las labores cotidianas. Dotadas de tejado plano y con mínimas aberturas al exterior conformaban un tipo de vida muy determinado. Hasta nosotros llegaron otras viviendas con tejado de teja alicantina a dos aguas y porche a mediodía, disponiendo de un eje central que conectaba la entrada con el patio. Este nuevo tipo de viviendas, se organizaba ya con huecos al exterior.

La casa del Hort dels Pontos es de una mayor complejidad que las correspondientes a las tipologías tradicionales, al disponer de distintos añadidos a la casa original y contar con un porche en ángulo que recoge tanto la fachada sur como la este. Mención aparte merecen los materiales entre los que resalta el uso de una viguería a base de troncos de palmera, de media sección para las vigas y de un cuarto para las viguetas. La estructura se ha respetado pero aligerándola de carga y convirtiéndola en autoportante, de manera que el nuevo forjado descansa sobre vigas añadidas. La estructura de viguería de troncos de palmera es por tanto una imagen alegórica, de modo que solo manifiesta un pasado en el que realmente era estructural y apoyaba la techumbre.

El huerto es municipal, como una gran parte del Palmeral de Elche. El Ayuntamiento ha seguido una política de adquisición de huertos que ha conducido a que en la actualidad la inmensa mayoría de los huertos sean municipales. Una parte de los huertos se han comprado, pero una buena porción se ha adquirido a través de una política urbanística que quiero resaltar. La vieja Ley del Suelo hacía que las dotaciones y zonas verdes incluidas en un Plan Parcial fueran cedidas al Ayuntamiento. Así este obtenía el suelo necesario para la creación de los servicios dotacionales del barrio. Un problema distinto era como obtener las dotaciones y zonas verdes que no correspondían a ningún barrio y que actuaban a nivel de toda la ciudad. La ley no especificaba cómo obtener estos suelos y la única vía era recurrir a la compra o expropiación. La Ley del Suelo del 92 reflejó una nueva técnica consistente en fijar un aprovechamiento medio para toda la ciudad de tal manera que los barrios que excedieran el aprovechamiento lo compensaran con la adquisición de dotaciones adscritas a la estructura general.

La nueva técnica urbanística se aplicó en Elche, con una gran cantidad palmerales adscritos a zonas verdes estructurales, esto es, de escala ciudadana. Esto permitió asociar la adquisición de huertos al desarrollo de distintos planes parciales y se consiguió que grandes extensiones de huertos pasaran a manos municipales al rebufo del boom inmobiliario. De todos los huertos con calificación estructural, algunos fueron destinados a dotaciones con edificación y la mayoría lo fueron para espacios libres, pero todos se convirtieron en espacios públicos. El convertir en públicos estos huertos conllevó la pérdida de la propiedad del poseedor del huerto y su expulsión del mismo. Pero en este proceso se nos olvidó que el labrador era el verdadero conservador de este paisaje. ¿Qué hacer en ausencia de los agricultores que vivían en los huertos, los explotaban y los conservaban? Solo quedaba la solución de administrar los huertos desde el Ayuntamiento y conservar este paisaje a través de funcionarios municipales, pero ¡ojo! no fue una buena solución.

¿Qué podemos hacer hoy? El proceso no parece reversible. Desde la óptica de lo público solo podemos generar un paisaje artificial que recuerde cómo era esa cultura del Palmeral y la restauración de la Casa de los Pontos es un buen ejemplo. En este sentido, creo que la jardinería, basada en los antiguos cultivos de los huertos con plantación de alfalfa, es muy apropiada al entorno. Y digo jardinería porque al perder la vertiente de aprovechamiento agrícola solo queda figurar como un paisaje que se convierta en remembranza de lo que fue una verdadera explotación agrícola. Hay que decir que rehabilitaciones como la del Hort dels Pontos dignifican y muestran espléndidamente como era un palmeral cultivado, antes de convertirse en un dominio público municipal.