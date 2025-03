De lo ridículo a lo patético

Ambas definiciones nos muestran dos conceptos opuestos, contradictorios. / INFORMACIÓN

Ridículo es un adjetivo empleado para designar lo que por su rareza o extravagancia puede provocar risa o burla. O lo que es escaso, pequeño, menor de lo que podría o debería ser. También se emplea como sustantivo: el ridículo. Patético es otro adjetivo utilizado para referirse a aquello que conmueve profundamente o causa un gran dolor o tristeza. Ambas definiciones nos muestran dos conceptos opuestos, contradictorios. Veamos porqué. Ridículo procede de la voz latina reticŭlus, diminutivo en latín de «rete» (red), pues en su forma original definía un bolso de mano con una redecilla que se cogía por cordones y que antiguamente usaban las señoras para poder llevar aunque solo fuera un pañuelo, estaba ricamente bordado adquiriendo pronto formas fantasiosas, de piña o concha, y haciéndose de punto, terciopelo, seda o satén. Históricamente, lo ridículo fue central para las teorías iniciales del humor y la risa, utilizándose actualmente en la teoría del humor para provocar risa, conmoción, parodia o sátira.

El ridículo es una emoción exclusivamente humana, ningún otro animal se plantea si cuando hace algo o deja de hacerlo está haciendo el ridículo, como imaginamos nosotros. Hacer el ridículo forma parte de nuestra condición de seres humanos, y cuanto antes lo aceptemos antes comenzaremos a saber disfrutar de la vida. Se puede hacer el ridículo deliberadamente para hacer reír a la gente o llamar su atención, pero a veces sin querer hacemos el ridículo por muy diversos motivos, y aunque el miedo a hacer el ridículo es común, no nos deberíamos inquietar sobre lo que los demás piensen, ya que, en muchos casos, estas preocupaciones pueden ser exageradas. Una auténtica situación de ridículo se produce cuando los hechos contradicen flagrantemente cualquier supuesto marcado por una presunción o vanidad. Es el caso, por ejemplo, de quien presume o sugiere ostensiblemente poseer una cualidad o habilidad que, de súbito, por algún imprevisto o por error del presuntuoso, se revela falsa, inexistente. La gente se ríe o se sonríe, con disimulo o a las claras Pero no es necesario un imprevisto o un error momentáneo: también hace el ridículo, por ejemplo, quien presume claramente de una imagen seductora o elegante, digamos, cuando su vestimenta o su conducta lo contradicen, sea de manera sutil o escandalosa. En cualquier caso, si un poderoso hace el ridículo, se disfruta más ―y con más saña― que si lo hace un pobre diablo. Lamentablemente, a ojos de la posteridad algunos de los personajes más terribles de la historia fueron también odiosamente ridículos, pero revestidos de poder divino o imbuidos de atributos despóticos, se convirtieron en monstruos de crueldad, fanatismo y terror: muchos emperadores romanos, reyezuelos orientales, visionarios religiosos, cabecillas revolucionarios, dirigentes dictatoriales del siglo XX. Incluso gobernantes elegidos democráticamente pero que, actuando con astucia, van dominando las instituciones y convirtiendo al pueblo que dicen servir en instrumento de su megalomanía. Ahora estudiamos o vemos sus imágenes, sus gestos, sus atavíos, sus uniformes, y un escalofrío nos sacude, pensando cómo de esa guisa sojuzgaron a tantos, entusiasmaron multitudes, condujeron obedientemente al desastre a naciones y culturas, convirtiéndose en algo patético.

En cuanto al adjetivo patético proviene del latín pathetĭcus que, a su vez, tiene origen en el vocablo griego pathetikos, que significa “sensible” o “que causa impresión”. El diccionario de la Real Academia Española define a este adjetivo como algo que puede conmover el ánimo con vehemencia generando sensaciones como desconsuelo, congoja, melancolía, compasión o nostalgia. A menudo, se asocia con situaciones dramáticas, trágicas o emotivas que generan una respuesta emocional intensa en las personas, inspirando compasión. De hecho, puede utilizarse para describir algo que genera una fuerte exaltación, ya sea positiva o negativa, y para contar situaciones o comportamiento tristes, lamentables o vergonzosos. También, patético tiene un uso vinculado a lo grotesco y a aquello que produce vergüenza ajena. En este sentido, el patetismo está asociado a lo ridículo, siendo su sentido mucho más complejo y profundo de lo que solemos pensar, ya que desde la literatura hasta el cine, pasando por la música y el arte, el patetismo ha sido una fuente de inspiración y reflexión para artistas de todas las épocas y disciplinas.

En el ámbito personal, caer en lo patético puede ser perjudicial para nuestra autoestima y bienestar emocional. Por eso, es importante aprender a evitar caer en esta trampa en nuestra vida diaria. Una forma de evitar caer en lo patético es fomentar una actitud positiva y proactiva. En vez de lamentarnos por las cosas que no tenemos o que nos faltan, debemos centrarnos en las oportunidades que se nos presentan y en lo que podemos hacer para mejorar nuestra situación. Otro aspecto importante es evitar compararnos constantemente con los demás. Cada persona tiene su propio camino y sus propias circunstancias, por lo que resulta inoportuno y poco saludable compararse con los otros. En lugar de eso, debemos centrarnos en nuestras propias metas y objetivos, y trabajar con ánimo para alcanzarlos. También es importante aprender a aceptar las situaciones difíciles y afrontarlas con valentía. Antes de pretender esquivar o ignorar nuestros problemas, debemos buscar soluciones útiles y actuar con determinación para superar las dificultades. Es decir, procuremos no caer en la trampa de lo patético en nuestra vida diaria manteniendo actitudes positivas y centradas en las propias metas y objetivos, sabiendo afrontar cualquier momento enojoso con valor y entereza. Así podremos construir una vida más plena y satisfactoria.

Pero, además, hay un lado positivo de lo patético que a menudo se pasa por alto: la oportunidad para crecer y aprender. Cuando nos enfrentamos a circunstancias graves o dolorosas, en vez de sentirnos patéticos porque no sabemos hacer nada para cambiar lo que nos aprisiona, en realidad estamos reconociendo que no somos perfectos y que no siempre logramos controlar nuestras circunstancias, estamos abriendo la puerta a la empatía y la compasión hacia nosotros mismos y hacia los demás. Este tipo de experiencia puede ayudarnos a crecer y madurar emocionalmente. Podemos aprender a aceptar nuestras inquietudes para manejarlas de manera saludable en el futuro.