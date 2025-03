El Grup dels Mestres, patrimoni municipal / G. Jaén

Anava jo l’altre dia passejant amb un amic periodista quan, a l’encreuament dels carrers de la Reina Victòria i de Concepción Arenal, es quedà mirant l’edifici antic i malmès de la cantonada i començà a blasmar contra les cases ruïnoses (ell en deia «degradades») i a reclamar-ne l’enderroc. Em semblà que era el mateix eslògan («Vell? Nou i ben nou!») que els «modernitzadors» de curta volada li retreien a Pere Ibarra quan cap a 1920-1930 defensava la permanència del poble antic i dels horts de palmeres, un crit de guerra perpètuament renovat que ha arrasat (i segueix arrasant) la memòria material d’aquesta ciutat.

Així, doncs, el vaig recriminar: «T’enganyes: la teua opinió es basa en el desconeixement i, per tant, és infundada: no són edificis degradats; són una arquitectura històrica, un patrimoni d’interès, un monument que s’hauria de rehabilitar i més tenint en compte que és de propietat municipal». Realment, si el meu amic peca de boquimoll, jo -ho reconec- peque de ditiràmbic: qualificar de «monument» el Grup dels Mestres potser és anar massa lluny. A més, no li mancava raó: és un edifici degradat on l’Ajuntament, com a propietari, haurà d’actuar abans o després, probablement quan haja aconseguit «desfer-se’n» dels que encara hi viuen. I em vaig quedar pensant en l’abast del qualificatiu d’interessant o valuós aplicat a l’arquitectura i altres formes artístiques o tècniques.

¿Com sabem si un edifici té interès o no, més enllà de trobar-lo bonic o lleig? Quan comencí a pensar i escriure sobre aquestes coses el 1977, quasi tothom a Elx em mirava estranyat, com si allò que jo manifestava fossen poca-soltades. I quan el 1980 vaig redactar el primer Catàleg d’Edificis Protegibles d’Elx com arquitecte municipal, gairebé tots els regidors dubtaren de l’«interès» dels edificis inclosos, fins al punt que aquell document dormí en un calaix fins el 1982, quan per motius polítics caïnites algú en veié útil l’exhumació.

Vista del cantó al carrer del Capità Antoni Mena. / G. Jaén

Certament, però, no parlem d’una qüestió òbvia. Durant la boga del neoclassicisme es carregaren tots els edificis medievals que pogueren arreu d’Europa perquè no s’ajustaven al gust i les teories del segle XVIII. El mateix passà amb el modernisme a Catalunya, blasmat pels noucentistes que aspiraven a un classicisme mediterrani. Certament, els gustos i els interessos de les capes dominants, cultes o superiors (que formen l’opinió pública) canvien i es transformen.

A Elx quedava fora de dubte l’interès dels edificis monumentals (els poquets que teníem), però l’arquitectura domèstica (barroca, eclèctica, modernista, racionalista, del moviment modern) s’ha considerat (sobre tot pels promotors i propietaris i pels regidors al seu servei) com «sense cap interès», però no per raons culturals, òbviament, sinó per raons de cobdícia del benefici immobiliari. I així hem vist derrocar des de fa mig segle cases, fàbriques i equipaments que per a nosaltres, els amants de l’arquitectura i la ciutat, eren valuosos: alguns, per les característiques formals i constructives; d’altres, per l’antiguitat; d’altres, per l’autor. Però una cosa els agermana: són documents que es poden llegir i interpretar, amb lectures sempre canviants i diferents perquè cada generació necessita interpretar novament el propi passat. I quan un document desapareix, un arxiu de papers es crema, una pinacoteca o una biblioteca s’incendien, quan un barri o un edifici es derroquen, desapareix per sempre un document que ens parla i ens aporta viva la memòria d’un temps desaparegut, «restos, náufragos de otras edades que llegan hasta la nuestra para hablarnos del pasado a que pertenecían», deia A. Ibarra.

Als meus llibres no vaig considerar mai aïlladament el Grup dels Mestres; en canvi, com altres edificis, potser «menors» de la ciutat (el Mercat Central o el Mercat del Pla de Sant Josep), té un valor documental immens. Aquest fou un dels pocs edificis oficials encarregats de qualificar emblemàticament l’Eixample de Ponent, un traçat urbà pobre, però útil d’allò més, dibuixat per l’enginyer Canales el 1923 i que es compactà al llarg del segle XX.

Vista del cantó al carrer de Concepción Arenal. / G. Jaén

Aquell disseny es basava en tres places circulars: la d’Espanya (on, desafortunadament, es construí l’església del Sagrat Cor de Jesús), la del Bisbe Siuri i la de Crevillent; entre les dues darreres es projectaven dos jardins a banda i banda del carrer del Capità Antoni Mena, mantinguts encara al pla de 1942. Tanmateix, poc després l’Ajuntament permeté l’edificació en l’illa de cases de ponent (on hi hagué el cinema Paz) a canvi d’obtenir l’altra, la de llevant, per a fer un col·legi (el de l’Assumpció, una magnífica obra racionalista de 1960 de l’arquitecte Serrano Peral).

Eliminats aquests dos jardins simètrics quedà -fora de l’esquema regulador- la plaça del 9 d’Octubre (ara lamentablement abandonada i degradada) que no passà al domini públic fins els primers anys de 1980. Hi havia també -encara que igualment fora de l’esquema urbà regulador- els cinemes: Ideal, Central, Paz, Palacio del Cine, Altamira, que han anat desapareixent, convertits en habitatges, a mesura que les formes d’esbargiment massiu han anat canviant. Així, a part de les places del Bisbe Siuri i de Crevillent, només el Grup dels Mestres i el Col·legi de l’Assumpció quedaren com a elements centrals, emblemàtics, del gran barri de l’Elx del segle XX.

La construcció d’aquest bloc d’habitatges fou una iniciativa municipal (una iniciativa política, naturalment) que tenia a veure amb la millora que el primer franquisme (concretament el sector més compromès de Falange) buscà de les condicions de vida de mestres addictes al règim (els docents republicans, com és sabut, havien estat assassinats o represaliats). El projecte és de desembre de 1945 i el redactà l’arquitecte municipal Serrano Peral: eren 32 vivendes protegides de sis tipus, amb dos i tres dormitoris, en un solar de 1.512 m2.

El plantejament de l’edifici, absolutament singular, higienista, generós amb l’espai lliure, girava al voltant d’un pati obert on s’entrava des del carrer a través d’unes arcades amb arcs de mig punt. El 1949 l’arquitecte Pérez Aracil signà la memòria i el pressupost d’unes obres addicionals del que s’anomenava «Grupo de 32 viviendas protegidas para maestros nacionales, empleados municipales y empleados en general». I del 19 de juny de 1950 hi ha una certificació d’obra.

El major mèrit formal d’aquest grup d’habitatges és la seua elevada dignitat projectual i el fet de ser l’únic edifici que recorda a Elx l’herència valuosa dels plantejaments d’habitatge col·lectiu de les socialdemocràcies centreeuropees d’entreguerres. Orgullosament, l’escut municipal presideix la façana principal.

Tanmateix, quan jo feia d’arquitecte municipal (1980-1995) hi havia un acord tàcit de que no s’hi devien fer obres de manteniment. Els llogaters patien, doncs, goteres, filtracions i tota mena d’inconvenients. Després, l’alcalde Diego Macià pensà expulsar els habitants, derrocar l’edifici i fer-hi un jardí (o, com tristament passà en l’interesantíssim Mercat del Pla, un aparcament immund).

Per fortuna, l’immoble resisteix, degradat però dempeus. Tanmateix, amb el jardí interior abandonat, amb les façanes desfetes, amb habitatges buits, com qui espera la mort, malgrat les immenses possibilitats de l’immoble (un gran edifici municipal cèntric que agrupe els serveis esparsos per diverses plantes baixes del barri), el Grup dels Mestres espera la fi: l’enderroc i desaparició definitiva o una rehabilitació que, si no es fa amb cura (i això ja no sabem fer-ho els arquitectes), el convertirà en una altra operació de taxidèrmia: tindrem, en el millor dels cassos, l’esquelet o la pell d’una espècie animal extingida.