Verde: color esperanza

Las obras de ajardinamiento de la Ronda Sur de Elche, en una imagen de hace un par de semanas. / Matías Segarra

Elx Natura se denomina el ambicioso proyecto puesto en marcha desde el Ayuntamiento de Elche, que supone la ejecución de un cinturón verde para colonizar el perímetro de la ciudad con naturaleza viva. Y que se complementa, dentro de la propia ciudad, con la plantación de miles de árboles, que, como puede apreciarse fácilmente, es muy necesario para tener Elche bonita y saludable, y por supuesto verde.

No puede perderse de vista la importancia para cualquier ciudad de una actuación de este tipo en la actualidad. El plantado de más de 1.500 árboles entre los años 2024 y 2025 es, desde mi punto de vista, uno de los proyectos municipales más interesantes y satisfactorios, por lo que supone tener a Elche repleta lo más posible de naturaleza.

Y es que el verde, el color que domina la naturaleza, se considera el color más relajante y tranquilizador, porque significa estabilidad y armonía, pero también es el color de la esperanza, y de la música. Me trae a la memoria la letra de la célebre canción de Diego Torres: «Pintarse la cara color esperanza, tentar al futuro con el corazón», que alude implícitamente al color verde aunque no lo nombre expresamente. En cambio Manzanita, de la época de los que ya vamos teniendo cierta edad, sí lo hace con su afamada canción en la que recoge el verso de Lorca, «verde que te quiero verde».

Precisamente esperanza es lo que necesita una ciudad en manos de sus gobernantes. La ciudadanía siempre quiere lo mejor, y lo mejor es también tener una ciudad amable y verde.

Para los estudiosos de la Ciencia Política, como es mi caso, el color verde se asocia al liderazgo, a los pensadores estratégicos que basan sus decisiones en hechos, además de ser personas conciliadoras y pacifistas y altamente inteligentes, con facilidad para resistir cambios y captar nuevas ideas. De modo que el color verde aporta confianza y esperanza.

Pues sí, vamos a tener una ciudad más verde. Porque hay nada mejor que añadirle color verde a la vida. Fíjense en el color verde de las ramas de nuestras palmeras, el verde del Elche Club de Fútbol, y la esperanza de una tierra maravillosa como es Elche.

El proyecto que está llevando a cabo el Gobierno municipal contempla la creación de corredores verdes dentro de la zona urbana -por ejemplo, en el barrio de Carrús se incorporarán más de 200 ejemplares-, así como la renovación de parques y jardines, y la creación de un gran parque lineal en la Ronda Sur, donde se están plantando más árboles y creándose praderas de césped que serán regadas con agua regenerada, como ha señalado el concejal de Servicios Públicos.

El mismo concejal, Guilabert, añadía hace unos días: «Este es el Gobierno que más árboles ha plantado y el que más ha invertido en la creación de zonas verdes y en la renaturalización de los espacios de toda la provincia de Alicante, demostrando así su apuesta decidida por la sostenibilidad y la protección del medio ambiente».

Y no le falta razón, puesto que en el anterior mandato, liderado por el PSOE, no se plantó ni un árbol, o, siendo generoso, muy pocos, por lo que habría que ponerlos «verdes»… Expresión que como ustedes saben también se utiliza cuando alguien hace algo mal, o no hace nada, lo que le sucedió al PSOE y Compromís, que se autoproclaman los defensores de la naturaleza, pero solo en la teoría, pues no es lo mismo decir que hacer.

Como «verdes» habría que ponerlos también por aquel famoso parque de las palmeras de los niños y las niñas de Elche, que no sé si recuerdan. Aquel parque se creó junto a la zona del Hospital Vinalopó en la zona este del barrio del Sector V; se plantaron cientos de palmeras, y se dejaron morir por falta de atención y dejadez. El entonces responsable socialista afirmó en este mismo medio de comunicación, y cito literalmente: «Es que las palmeras se plantaron muy juntas en su día porque eran pequeñas, pero al crecer acabaron chocando entre ellas y fueron imposibilitando el paso». Es decir, que el Gobierno socialista no sabía ni plantar árboles ni palmeras. ¿Quién da más? Esa era la política verde del PSOE, reconocida por ellos mismos.

Así que el actual Gobierno municipal ha decidido enmendar la plana de este fallido parque obra del PSOE, transformándolo en un gran jardín y zona verde para las familias. Pues claro que sí, es lo lógico y acertado.

El ilustre Sixto Marco solía repetir que «Elche es una palabra muy seria», y esto parece que lo está teniendo en cuenta el actual equipo de gobierno, por más que le pese a la oposición, que está viendo cómo subsistir agarrándose a una permanente crítica vacía e incoherente, aunque a nadie se le puede negar el derecho al pataleo; por eso, bienaventurados los que están en el fondo del pozo, porque de ahí en adelante solo cabe ir mejorando.

La glosa de hoy no puede acabar sin poner «verde» también al Gobierno de España, o tal vez «negro» con lo que viene sucediendo en el panorama nacional. Mentira sobre mentira, concesión sobre concesión a los separatistas, y personajes propios del mejor cine negro. El pueblo de Elche tiene que prestar mucha atención y no dejarse embaucar más por el presidente de España, Puigdemont. ¿He dicho Puigdemont? Perdón, debí decir Pedro Sánchez. Estoy seguro de que Elche tendrá la oportunidad de manifestarle nuevamente su reprobación, como ya ha hecho en varias ocasiones. Hasta pronto.