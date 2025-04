Guerras de pantallas y videojuegos.

Es sorprendente y a la vez escalofriante la facilidad con la que la gente habla de guerra, como quien comenta que llega la primavera y florecen a miles los cerezos en el valle del Jerte.

Hablan de kits de supervivencia con soltura y desparpajo impropios de quienes sólo han visto una navaja suiza equipándose en Coronel Tapioca para viajar a Las Palmas. Supongo que nada ni nadie está verdaderamente preparado para un conflicto real hasta que una bomba le cae a la puerta de casa o hasta que le llaman a filas obligatoriamente. Y ni por esas.

Los políticos, con la feliz connivencia, acompañamiento y complicidad de los medios de desinformación, suben poco a poco la apuesta del miedo, señalando primero al enemigo, lanzando luego recomendaciones y justificando después gastos en defensa («no es rearmarse, es invertir en tecnología», dijo aquel). Y ahí te ves a cientos de personas agotando las existencias de hornillos, cerillas y pastillas potabilizadoras. Que menuda inyección de dinerillos reciben algunas empresas en estos tiempos de asustaviejas, que si lo tienes planeado (o eres primo de alguien que te lo chiva) compras anticipadamente un tráiler de pastillas de yodo y las vendes por el triple de lo que te han costaron. (¡Uy! ¿A qué me recuerda eso?).

La estrategia del miedo funciona y cala en la sociedad, como se demostró con la pandemia. Sobre todo, si son las autoridades europeas las que hablan de «un contexto de aumento de los riesgos naturales y antropogénicos, y de deterioro de las perspectivas de seguridad para Europa». Todo ello, por supuesto, dentro de un paquete de medidas económicas para afrontar cualquier amenaza hasta 2030. Que resulta muy llamativo que todo lo que pretenden erradicar siempre lleve aparejado un desembolso económico, sea restaurar la capa de ozono, salvar los osos polares o reciclar los plásticos. Al final, todo va a cargo de las sufridas y anchas espaldas de los ciudadanos, sobre todo europeos, que andamos pagando la culpa que cada día nos inyectan a la fuerza (¡uy!, ¿a qué me recuerda eso?) por estar más desarrollados o vivir mejor que otros continentes.

Volviendo al tema, tengo familia y amigos militares que han participado en misiones en zonas en las que sí había guerras (o conflictos bélicos, si les gusta más), y todos coinciden en que ningún ser humano está preparado para la visión real de la sangre brotando de heridas horribles, el olor de los cuerpos descomponiéndose, y el miedo y la incertidumbre a todas horas. Por eso no me hablen tan alegremente de ir a la guerra o de seguir sin más las instrucciones que piden rearmes y dinero para algo no concretado ni aprobado por los representantes legítimos de los ciudadanos en las Cortes, sino bajo la supervisión de quienes se forraron con la última ola de miedo y sus compinches. Que todo sea claro y transparente y, después, entre todos, decidamos si queremos que nos vaya la vida en ello o no.

