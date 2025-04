Ni «moros», ni «panchos» / INFORMACIÓN

Una muy buena amiga estadounidense, catedrática de una prestigiosa universidad del sistema público de los Estados Unidos, me permite compartir con todos ustedes, sin citarla porque se metería en serios problemas, un breve extracto de la relación epistolar (correo electrónico) que mantenemos. Ella, como muchos, decidió dejar sus redes sociales y las aplicaciones de mensajería instantánea. Decisión respetable y comprensible.

Estados Unidos, 30 de marzo de 2025: «José Luis, políticamente, la situación aquí es horrible, y lo peor es que no sabemos hasta dónde llegará. Por desgracia, no puedo imaginar un final que no sea violento y catastrófico. Es una política de pura venganza, odio y burla no solo de la Ley sino, incluso, de cualquier apariencia de leyes porque ya ni les importa fingir que cumplen la Ley; ahora mismo la Ley son ellos. Ya están arrinconando a gente en sus casas, encarcelando activistas, multando y defendiendo a críticos y a cualquiera que no se amolde a las imposiciones del Gobierno Trump. Ahora que tienen acceso a la información personal de todo el mundo, no hay límite de lo que pueden hacer. Tarde o temprano van a llegar las detenciones de políticos demócratas o incluso la ilegalización del Partido Demócrata y la disolución del Congreso y el Senado. Dudo que vuelva a haber elecciones generales libres en este país y si las hay, serán una farsa. Pero todo esto era muy previsible, las máscaras estaban quitadas, la gente sabía lo que estaba votando y votaron por ello con entusiasmo. Exigieron una dictadura fascista y se les ha concedido».

Durante las últimas semanas está creciendo exponencialmente el número de investigadores de los Estados Unidos que está cursando solicitudes para incorporarse a centros de investigación de universidades punteras de España y del resto de Europa. Varios estudiantes universitarios han sido detenidos, algunos en auténticos «templos» del pensamiento crítico como Columbia, y lo han hecho por manifestarse en favor del pueblo Palestino que está sufriendo un genocidio. Hace unos días, la estudiante turca de la Universidad de Tufts, Rumeysa Ozturk, era detenida en las inmediaciones de su campus de Somerville (Massachusetts), por ser autora de un artículo en favor de Palestina que le valió la revocación de su visado universitario en los Estados Unidos. Paradójicamente, mientras todas estas cosas están pasando en «Gilead», aquí Joaquín Urías, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, se encontraba una mañana la puerta de su despacho universitario con una decoración retro, inspirada en pintadas del tipo: «(…) El Valle no se toca» o «Dios está con nosotros». Y, al día siguiente, era directamente increpado por un chavalito que le recordaba amenazante que: «Quien siembra vientos, recoge tempestades» o «Los rojos fusilados fueron bien fusilados». Buen ambiente previo, de cara a la Semana de Pasión sevillana.

En este contexto no puedo estar más de acuerdo con un análisis reciente de Guillem Martínez sobre la estrategia de enfrentamiento Trump-universidades, «en el que las universidades de EE UU están en modo NS/NC. Una victoria como la del trumpismo no se explica sin grandes derrotas previas. La muerte de la universidad, como derrota previa, es de las más gordas, si se fijan». Como asegura Habermas, «el sueño libertario de la abolición de la política, reconducida a un modo de gestión empresarial dirigido por tecnócratas», que en algunos casos son sociópatas, no quiere universidades públicas que puedan ser núcleos de resistencia, quieren un estudiantado domesticado (la mayoría del profesorado ya lo está), con gestores «equidistantes»: la falacia de la equidistancia.

Llevo veinte años viviendo en el mismo barrio de Alicante, donde durante las últimas semanas han proliferado las proclamas de odio que ilustran este artículo: «Moros no, panchos no, remigración», «España cristiana, no musulmana». Pienso en los trabajadores argelinos, marroquíes, colombianos, ecuatorianos (muchos con formación universitaria) que hacen el trabajo sucio que los «españolitos» no hacemos y que gracias a sus cotizaciones nos aguantan el sistema de pensiones, pienso en ellos cuando suben al tranvía y se encuentran con esas «muestras de cariño», y pienso en la nula celeridad del Ayuntamiento o la Generalitat para limpiar y condenar toda esa mierda, mientras aceleran a mil por hora para cerrar los pactos presupuestarios de la vergüenza con quienes sujetan y promueven toda esa ideología del odio. Pienso en el nuevo cordón sanitario que sin titubeos cerró el próximo canciller de la CDU (centroderecha) en Alemania, Friedrich Merz. Pienso en la condena de inhabilitación y cárcel a Marine Le Pen por corrupta. Pienso en las sucursales trumpistas internacionales, incluida la española, bramando contra la condena de la francesa, e irremediablemente pienso para cerrar el círculo en el patetismo de Mazón. Pienso demasiado, lo sé, no es bueno pensar tanto.