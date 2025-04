Multar la pobreza

Un hombre con su carro en la plaza de la Glorieta este pasado lunes / M. Alarcón

Contaba mi abuela a sus hijos que llegó a Elche en un carro tirado por un mulo y que el abuelo se quedó en la mina, en Cartagena, trabajando. Cada vez que venía a Elche a verla, decía con algo de sorna, "le hacía un hijo". Tuvo trece. A mi madre, en cambio, la acogió una pareja sin descendencia siendo un bebé cuando huía de una guerra, la nuestra. Antes, mi madre o mi abuela eran los inmigrantes, como también Elche fue la ciudad que les cobijó a ellos y a muchos otros.

Elche era y es un oasis que ahora ve cerradas algunas de sus puertas. Tras el pleno del pasado lunes, pienso en ese hombre, no siempre de color y no siempre inmigrante, con el que me topo algunas noches al bajar la basura, que lleva atada una linterna a la cabeza con una cuerda, como si fuera un minero, mientras rebusca en los desperdicios de los demás entre el olor nauseabundo que supura el contenedor al levantar la tapa. Dejo que acabe con algo de vergüenza y miro a su alrededor. Siempre, a su lado, un carro destartalado de supermercado transporta la chatarra recogida y otros enseres y electrodomésticos, la mayoría rotos, que se convertirán mañana en la comida de él y de su familia. Nunca me he preguntado si es robado ni he tenido la tentación de llamar a la Policía para que lo detengan ni sé de agente que haya detenido a nadie por esto ni requisado carro alguno.

Siempre cuento la historia de mi familia con orgullo y pienso que igual lo estarán los hijos de este minero de la pobreza que comienza su "jornada laboral" cuando la nuestra acaba. Un gobierno que se dice misericorde, coló el pasado lunes de rondón una adenda que sanciona esta actividad dentro, eufemísticamente, de la ordenanza de patinetes. Los titulares se los llevó Vox, que justificó la medida relacionando robos con el uso de estos carritos, pero quien aprobó la ordenanza que lo incluye es el Partido Popular. No debería ser noticia si escuchamos una y otra vez al alcalde, Pablo Ruz, y a sus concejales insistir en la excelente sintonía de ambas formaciones. Tanta es que se levanta la mano al toque del pito, sin que nadie reflexione a veces sobre lo que se está votando.

Este lunes oí que España necesita un millón de inmigrantes al año para asegurar el futuro de las pensiones y no sé si es cierto o es otro anuncio, pero, evidentemente, quien va a querer venir a vivir aquí no van a ser futbolistas a los que idolatremos aunque tengan 17 años porque solo veamos los colores de su camiseta. Tampoco van a ser médicos ni van a ser ingenieros. Van a ser pobres, hijos de los que ahora queremos multar por rebuscar en nuestra basura, por cuidar a nuestros ancianos o por recoger las cosechas del campo.

No quiero pensar qué habría pasado de haber estado PP y Vox en el gobierno municipal de Elche en aquellos años en los que mi abuela era una inmigrante en un carro sin seguro, ni título de propiedad ni matrícula y transportando enseres de dudosa procedencia. O si se habría permitido sacar a mi madre por la ventanilla de un tren en marcha para que se quedara en una familia de acogida sin papeles de por medio. En Elche hay pobreza, pero más miseria humana.