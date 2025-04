Con un seis y un cuatro hago tu retrato

Varias personas dando un paseo por el Parque Municipal aprovechando el buen tiempo. | ÁXEL ÁLVAREZ

En tan solo unos días, así como el que no quiere la cosa, todo ha cambiado, y uno no sabe si para mejor o para peor, pues todo cambio contiene un punto de incertidumbre, improvisación y desconcierto. Sin apenas darnos cuenta, hemos dejado atrás el invierno con sus fríos, sus humedades, con sus cucuruchos de castañas asadas, con su cocido con pelotas, con sus pijamas de felpa y con un tren de borrascas de agárrate y no te menees, que durante tres semanas ocultó al sol tras unas lluvias muy necesarias pero impertinentes que por momentos parecía que, en vez de estar en Elche, estábamos en Mawsynram, pueblo ubicado en las montañas Khasi, en el estado indio de Megalaya, lugar de los más lluviosos del mundo. Y ya es primavera, no solo en El Corte Inglés, sino también en La Marina y en El Altet y en Casa Paco en El Ferriol, en la Plaza del Gallo y en Modas Loli’s en Altabix, y hemos cambiado la hora, el sábado pasamos de las dos a las tres, así sin más, ¡con dos cojones!, y, con ello, los días se han alargado concediéndonos más horas de luz, brindándonos con ello la oportunidad de disfrutar aún más si se puede de las terrazas, de las plazas y de las actividades al aire libre. Hemos pasado sin pagar peaje, de la oscuridad del invierno a la luz de la primavera, del recogimiento intimista del invierno a la incipiente alegría emotiva de la primavera, con sus colores, sus aromas y sus flores, ¿será por flores? El ayuntamiento las ha puesto hasta en las farolas del puente de la Virgen, según ellos para embellecer la ciudad, según los alérgicos, para joder, ya saben, cada uno cuenta la historia como le parece o la padece. Estoy seguro que habrá gente que les gustará más el invierno que la primavera, para gustos colores, a mí me gusta más el verano, ¡donde va a parar!, pero esto es lo que hay y no lo podemos cambiar, así que ya que hemos llegado hasta aquí, disfrutemos de la luz y la alegría de la primavera, de los colores chillones, del sabor de las fresas, de las sandalias con calcetines y de las gorras con el logotipo en dorado de marcas como Nike o Adidas o de las de publicidad de esas de Mudanzas Hermanos Martínez o Pollos Asados Rogelio.

Además, estamos en el mes de abril, y como decía mi madre: «Las mañanitas de abril son muy dulces de dormir» y vaya que tenía razón, hoy han tenido que venir los de la UME para sacarme de la cama, mientras soñaba con unicornios, zapatos de tacón cubano y la última ordenanza de mesas y sillas del Ayuntamiento, hoy más que levantarme me he tenido que dejar caer de la cama, no digo más que me he duchado con las gafas puestas.

Pero esto no es todo, qué va, esta semana en la que nos encontramos es de esas de Fiesta Mayor, de las semanas de baile con orquesta, pues empezamos celebrando el llamado Día Internacional de las Bromas, lo finalizamos conmemorando el Día Internacional del Pene, y este 2 de abril, según «Tramp», se celebrará el Día de la liberación de EE UU, vamos una semana de ensueño que merece nuestra reflexión.

El Día Internacional de las Bromas se celebra el día 1 de abril, y se parece mucho a la festividad del Día de los Santos Inocentes que se conmemora el 28 de diciembre en España e Hispanoamérica. Por si no lo sabías, a mediados del siglo XVI el Año Nuevo se celebraba desde el 25 de marzo hasta el 1 de abril, pero por medio de un decreto de Roussillon, el rey francés estableció que se trasladará la festividad de Año Nuevo al primero de enero. La leyenda cuenta que, a pesar de que el rey aprobara este decreto, muchas regiones de Francia, así como las colonias protestantes estadounidenses, tardaron mucho tiempo en enterarse del cambio de fecha por lo que continuaron celebrando el Año Nuevo en la semana del 25 de marzo al 1 de abril, razón por las que los catalogaron como tontos, por eso a este día también se le conoce como «el día del tonto». Años después, los norteamericanos decidieron darle un giro a la historia y establecieron el primero de abril como el Aprils fools day o Día de las Bromas de Abril.

Eso de gastar bromas está bien, aunque a mí me gustan más las bromas de invierno (28 de diciembre) que tienen sabor a anís y a turrón, que las de primavera que tienen más sabor a Coca-Cola y a una hamburguesa del Mc Donald’s, y más teniendo en cuenta como se está poniendo la cosa a nivel geopolítico.

He de reconocer que yo, que soy un tonto empedernido en el sentido romántico del término, considero importante esta celebración, porque todos llevamos dentro de nosotros un tonto, basta leer alguna de las locuciones adverbiales de carácter coloquial que recoge la RAE de este término para comprenderlo: «A lo tonto»: hacer como quien no quiere la cosa, que se lo digan a María Jesús Montero con las disculpas dadas en relación con su desafortunada locución mitinera relativa a la presunción de inocencia; «hacerse alguien el tonto»: aparentar que no advierte algo de lo que no le conviene darse por enterado, que se lo digan a Feijóo cuando le preguntan por Mazón; «ponerse tonto»: mostrar petulancia, vanidad o terquedad, ya saben eso de «mejor muerta que sencilla».

Como decía Forest Gump: «Tonto es aquel que hace tonterías» y qué sería de nuestra vida sin ellas, le faltaría glamour, fantasía, ilusión, qué triste, mohíno y desventurado es ser un listo o peor creérselo, que de esos hay muchos y en muchos lugares.

Este miércoles 2 de abril, según Trump, es el día de la liberación de EE UU, «llamao» así por qué le va a poner aranceles a todos los productos imaginables que no se fabriquen en EE UU: al acero, a los coches, a la paja con la que se hacen los sombreros, a las ñoras, al vino, al petróleo, a los caramelos de naranja, y a todo quisqui, europeos, chinos, da igual, incluido a los habitantes de Raticulín, ¡la Madre del Amor Hermoso!, vamos que va a ser una liberación total, lo que no sabemos de qué se va a liberar, porque todo en este ser que respira es como una broma de pésimo gusto, como conseguir el control de Groenlandia, como convertir la Franja de Gaza en «la Riviera de Oriente Próximo» o firmar una orden contra la reventa de entradas junto a un cantante vestido de patriota, ¡un cuadro! Los efluvios de la laca Nelly supuestamente han provocado muchos daños y no solo a la capa de ozono.

Y si con todo lo dicho no teníamos bastante, la semana termina a lo grande, con un pasodoble agarrao: el día 6 de abril se conmemora el Día Internacional del Pene, sí, como lo oyen. Se trata de una festividad sintoísta, proveniente de la ciudad de Komaki (Japón), conocida como Kanamara Matsuri (Festival del Falo de Acero), en ella se talla un monumento de dos metros y medio en madera de ciprés, con forma de pene, (para que luego digan que el tamaño no importa), el cual es cargado exclusivamente por hombres de 42 años de edad, que es la edad considerada apropiada para la fertilidad, de acuerdo a la tradición. Sin comentarios de ningún tipo por mi parte ante esta celebración, salvo considerar que el tipo que elige los acontecimientos que hay que conmemorar de forma internacional es un grande entre los grandes, un visionario del mundo de las bromas, tanto de las de invierno como las de primavera.

Como dijo Claude Chabrol, «la tontería es infinitamente más fascinante que la inteligencia. La inteligencia tiene sus límites, la tontería no». Por eso yo elegiré por y para siempre la tontería, ¿y tú?