Elegia de l’absència: l’adeu a Antoni Biosca

El company Antoni Biosca, professor de llatí a la Universitat d’Alacant i membre del nostre Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, ens va deixar aquest cap de setmana. Toni era tot, mestre, company, amic d’amics. L’enyorem i fa ben poc que no és entre nosaltres. Segurament podríem retre-li homenatge, com una mena d’elegia a la seua absència:

"Llum que il·luminaves els versos antics, magister sapiens, veu del passat, avui el temps, cruel i mut, t’ha pres, i el silenci omple l’aula buida. Quis nunc docebit verba prisca? Quis recitabit amb passió Virgili? Restes en els llibres, en cada deixeble, ombra dolça d’un temps que fuig. Sit tibi terra levis, amic fidel, i que els déus t’acullen en pau eterna."

No soc creador de poesia, però em falten les paraules per intentar transmetre el seu buit. El meu coneixement tardà pel llatí, quan vaig deixar el meu perfil científic de batxillerat per endinsar-me en els estudis filològics, em va servir per entendre la docència de la matèria que amb tant de gust Toni oferia a l’alumnat que compartíem. He sigut agosarat, que des d’on estiga, si els llig, em disculpe la barreja que he pogut crear amb les meues paraules i els sentiments. Amb la mateixa valentia que ell mateix prenia quan presentava, sense la seua presència, a la plaça del Llibre d’Alacant el volum de relats Dissabte, que es convertia el més venut en aquesta convocatòria. Eixien a la llum uns contes escrits amb anterioritat i que amb la seua revisió es convertirien en el seu llegat per als lectors que no hem deixat de sorprendre’s per la mirada polièdrica de la seua ciutat, Alacant.

Una visió lúcida i alhora crítica de la realitat de l’Alacant on va nàixer el 1969, a partir de les distintes històries i curiositats relacionades amb la Santa Faç, la Basílica de Santa Maria o el mateix Ajuntament, en un volum de proses Sub facie saxea. Escrits sobre Alacant (2021). Uns treballs d’erudició que publicava la nostra Universitat per fer més accessible la cultura clàssica i cristiana des de la perspectiva del llatinista que abordava diversos elements de la nostra mitologia. Un dels seus últims treballs va ser l’Obra completa de Josep Gosalbes de Cunedo, un dels nostre poetes més reconeguts del Renaixement. Treia de l’oblit un autor present en la vida literària del segle XVI, però també en la política. Una visibilitat pels protagonistes de la nostra societat que el va portar a posar punt i final al llibre de contes Dissabte que abans esmentàvem. Farem esment dels retrats personals i singulars dels seus protagonistes. Un autèntic regal pels qui ens dediquem a la docència de la literatura i de la construcció dels seus textos. Si el protagonista del relat Ocàs afirma que «jo no soc qui soc ara, jo he sigut un altre», Biosca creava uns personatges que no entenen la realitat on viuen, amb una visió crítica davant de les absurditats d’una societat que minora les llibertats de l’individu i els fa presoners del ramat sense ideologia que cada dia va creixent.

L’Antoni Biosca narrador oferia reflexió i pensament en cada ratlla de la seua ficció, com afirmava en el pròleg el seu editor Manuel Lillo: «Toni era d’aquells que traslladaven coneixement amb cada paraula». Uns escrits que incomoden al lector, perquè traslladen la realitat quotidiana dels vertaders habitants d’una ciutat que no sempre ha sabut tenir en compte la seua diversitat i sobretot la importància dels seus orígens. Una ciutat que sovint perd les arrels i no sap integrar els nouvinguts. Amb la pervivència del seu record, ens queden aquest grapat de contes que tenen més de realitat que de ficció, que aborden des de diferents perspectives la nostra quotidianitat com els problemes veïnals de l’oci, que ell i la seua família han patit en primera línia, al plantejament de l’estridència ideològica quan un es fa gran o a la realitat de la minorització lingüística del valencià i la concreció de l’autoodi. Amb la llum de les seues paraules ens ha ofert una visió de la nostra antiguitat i alhora del nostre present. Una pèrdua irreparable que només podem reconfortar amb la lectura dels seus escrits que perviuran el seu pas en la vida.