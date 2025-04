El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una imagen de archivo. | EFE

Un rearme a costa de empeorar el bienestar de la sociedad. Y no sólo el bienestar sino, aún mucho más grave, la seguridad de la propia sociedad. Es rotundamente falso que haya alguna amenaza militar inmediata sobre España o los países de su entorno. Es ése un mensaje muy interesado para forzar cambios en la mentalidad de la sociedad civil, y poder así hacerla aceptar un creciente gasto en armamento para beneficio de una poderosa industria de Defensa, principalmente norteamericana, y encaminar a los países a una carrera armamentística, con la excusa de reforzar una seguridad que nadie ha puesto en cuestión y que, en todo caso, puede derivar en un peligro mayor de choque si todas las partes se arman hasta los dientes.

Es cierto que hay una guerra en Ucrania, iniciada con la invasión de Rusia hace más de tres años, y que nunca debió producirse si no se hubieran antepuesto otros intereses ajenos a los directamente concernientes a una y otra parte. La extensión de la OTAN, que era una línea roja para Rusia, así como la posibilidad de una guerra por «delegación» en la que se causen bajas sin tenerlas propias, siempre fue muy interesante para algunos. Ahora, tres años más tarde, algunos analistas internacionales y hasta el propio Trump insinúan que ésa puede ser una de las razones del actual conflicto. Probablemente estén en lo cierto, lamentablemente.

En todo caso, y aunque parezca insólito, es ahora con Trump, tan nefasto en tantas otras cosas, cuando se está planteando una salida al mismo que no sea la estrictamente militar. Es difícil, después de todo, encontrar una solución, pero vale la pena intentarlo antes que seguir en la actual matanza que, cualquier día, se puede complicar.

Lo curioso es que, ahora que se plantean medidas para buscar la paz con la mediación de EE UU, haya algunos países que prefieran apostar por continuar la guerra hasta la retirada total de Rusia, algo que todo el mundo sabe que no se va a producir, como los propios norteamericanos reconocen. Insistir en esa vía militarista es apostar por el enfrentamiento, y sólo así tendría sentido el rearme al que algunos nos quieren llevar.

Alegar que, después de Ucrania, Rusia iría invadiendo otros países del llamado «bloque occidental» puede ser buen argumento para justificar este rearme masivo y asustar a la población, pero no parece un escenario muy realista. Ni aquella ha expresado interés alguno en ello, ni tampoco dispone de la capacidad para hacerlo. Debería aprovecharse el momento para impulsar la diplomacia y la negociación hacia una paz justa y duradera en toda Europa.

Por eso sorprenden algunas decisiones: que la UE haya acordado incrementar el gasto militar en 800.000 millones de euros es muy preocupante. Incluso flexibiliza las reglas fiscales para permitir ese endeudamiento masivo de los Estados. Algo que, curiosamente, parecía imposible cuando se trataba de luchar contra las políticas de ajuste fiscal puro y duro. Defienden, además, incrementar el gasto en Defensa, desde el 2 % inicial al 3 % con la perspectiva de llegar al 5 % del PIB. España está, en estos momentos, en alrededor del 1,4 % y eso que el gasto se ha incrementado desde los 11.172 millones de 2018 a los 21.000 de 2024. Seguir aumentándolo sólo podrá hacerse a costa de rebajar inversión y gasto social. Se calcula que para llegar al 2 % España tendría que invertir unos 31.832 millones de euros, casi un 50 % más que ahora. Un disparate que pondría en grave riesgo el precario bienestar de la población.

Tal vez por ello el propio Pedro Sánchez ha reclamado prohibir la palabra rearme, y dejarlo en mejoras en seguridad. A ver si así pasa mejor. Asimismo, se niega a que se debata en el Congreso el tema ya que el PP, que apoya las políticas de la OTAN, prefiere atacar al Gobierno en vez de apoyarlo, aunque ello vaya en contra de su propia ideología. Para Feijóo todo vale para desgastarlo.

Y, por si faltara algo, algunos países se plantean recuperar la mili. Se ha desencadenado un «tsunami» armamentista muy preocupante. Y con Macron, de Francia, y Starmer, de Reino Unido, compitiendo a ver quién es más «guerrero» y planta antes a sus soldados en Ucrania, aún sin haberse confirmado ningún alto el fuego, y anunciando que responderán al fuego enemigo. Apagar un incendio echando gasolina. Parece la vía más segura para una III Guerra Mundial, y tal vez ya no haya otra para hacerla ni gente para sufrirla. Un panorama desolador.

Desde la sociedad civil española y europea debemos exigir planteamientos alternativos a los meramente militaristas que están tratando de imponernos. Prepararse tanto para la guerra no suele ser la mejor fórmula para la paz. España debe desmarcarse de esa dinámica tan peligrosa y abanderar políticas que primen la diplomacia antes que los tanques, aunque algunos fabricantes se quejen.

Y eso vale para este caso, pero también para las amenazas que Trump lanza sobre Groenlandia, Canal de Panamá, etc. Y, especialmente, Gaza, una guerra, por no llamar directamente genocidio, y que tan poco preocupa a los que tanto preocupa la otra. Preocupaciones selectivas lamentables.

En definitiva, una situación muy preocupante y que puede empeorar si no le pone freno. Y es que, como dice el refrán, «el que juega con fuego, al final se quema». Esperemos no llegar ahí. Aún estamos a tiempo de evitarlo. Pero algo hay que hacer si no queremos que los interesados, públicos y privados, de una y otra parte nos lleven allí.