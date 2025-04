La doble vara de medir

José María Aznar. / ANDRÉS CRUZ

Decimos que se usa una doble vara de medir cuando hechos o comportamientos idénticos se valoran de manera diferente, según quién los haga. No se busca justicia, sino tergiversar la realidad. Los aficionados al fútbol (y yo el primero) lo hacemos constantemente. Si nuestro defensa pega una patada al contrario, es un juego viril, y prácticamente ni le ha tocado. Pero si la agresión la comete el jugador rival, es un asesino rompehuesos. Hay hasta aficionados que dicen que es mucho peor tocarse la nariz, que decir fuck off (que cualquiera que sepa inglés traduce por "guapetón") al árbitro.

En política es algo constante y rozando lo enervante. El PP siempre está criticando al PSOE por aliarse con catalanes y vascos para gobernar. Sin embargo, echando la vista atrás, todos recordamos cómo Aznar convino con CIU (el pacto del Majestic) y PNV. De la misma manera que Mazón (¿alguien me explica cómo este hombre, dado que no quiere dimitir, no ha sido expulsado de su cargo? ¡Que blandito que eres, Feijóo!) ha pactado con Vox para desbloquear los presupuestos de la Generalitat, asumiendo sus “curiosas” exigencias, que ha sido calificado de "pacto de la vergüenza" por Diana Morant. Perfecto ejemplo de doble vara de medir la de la exalcaldesa de Gandía, ya que tampoco es que sea muy ejemplar pactar con exterroristas y partidos independentistas que no quieren estar en España.

Vemos críticas constantes de los populares a la corrupción del PSOE, el partido autodenominado de la honradez centenaria. Sin embargo, parecen haberse olvidado de la trama Gürtel, con la que se pagaron en negro las reformas de la sede del partido, gracias a la contabilidad paralela que llevaba Bárcenas. Lo del hermano, la mujer, Koldo, Jessica, tío Berni, fa autèntica vergonya. Pero tal vez aquellos que recibían sobornos que servían para financiar actos de campaña, por los que fue condenado el Partido Popular como participe a título lucrativo, no deban elevar demasiado la voz. En latín, vox.

Un youtuber gallego llamado ElXocas explicó que un amigo suyo "bebía unos zumitos y se llevaba a las pibas que estaban colocadas. Para él era muy fácil ligar". Inmediatamente fue tildado de justificar un delito de abuso sexual, siendo acusado por Rita Maestre de promover la violación. Al lucense incluso le hicieron un spot en el Ministerio de Igualdad. Sin embargo, vi una entrevista con Bob Pop (creador de la serie "Maricón perdido") que explicaba que iba a una discoteca "dónde había señores supercachas sin camiseta que se drogaban. Y yo no me drogaba nada, yo abusaba de esos señores todo el rato, y yo pensaba: no haberte drogado. Que luego llego yo, que me he tomado dos gintonics, pero estoy fresca y picarona, y te voy a tocar las tetas". A este hombre los periodistas que le entrevistaban le reían muchísimo las gracias. Ahora imagínate que va Abascal, o Ábalos (¿estás esbozando una sonrisa, amigo lector?) a televisión y cuenta: "yo veía a las tías drogadas, y les tocaba las tetas".¿Pensáis que los periodistas harían jijijajajojo? Otra doble vara de medir.

Vienen a España inmigrantes de culturas extremadamente machistas, que se casan mediante un matrimonio forzoso con menores de edad, y mutilan genitalmente a sus hijas. No estamos hablando del típico depravado españolito que te mira el culo o se masturba frente al balcón de tu casa (¿no es así, Carla Galeote?), sino de temas auténticamente serios vinculados a su cultura. Sin embargo, esto no escandaliza a un sector de la población que se autodefine como feminista, que critica ferozmente al gañán baboso de la esquina, pero calla ante otros hechos de misoginia extrema. Para unas cosas usa una vara muy grande, y para otras, una ridícula.

En 2019 vimos una interesante película llamada “Carmen y Lola”, dónde dos jóvenes gitanas entablaban una relación lésbica. Pero lo curioso vino después, con las declaraciones de la actriz Rosy Rodríguez: “si mi marido me llega a decir que yo no hago la película, no hubiese hecho la película, porque me juego mi matrimonio. En la comunidad gitana, el hombre es el que manda en la casa”. Y hubo quién aplaudió, tras este permiso del marido, el “avance en los derechos de la mujer”. Por razones que desconozco, no vi críticas a estas manifestaciones, que nos remontan a época de Franco, dónde la mujer necesitaba el permiso del hombre hasta para ir a hacer pis.

Acabaré con una duda. Si el presunto agresor sexual se llama Dani, Luis…….Borjamari, o Cayetano, vale aquello de: “hermana, yo sí te creo”. Pero si su nombre es Juan Carlos o Íñigo, prima lo de: “mejor cállate, es por tu bien, hermana”. Animarte a denunciar, y, al mismo tiempo, tapar a los agresores sexuales de tu propio partido…..¿es medir los mismos hechos con diferente vara?