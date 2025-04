Lo que necesitas para preparar tu kit de supervivencia en casa / Eva Abril

Nos encontramos en un punto en el cual necesitamos sobrevivir, estimando que de una forma más simple podemos considerar que afecta a aspectos más cotidianos que, a veces, adquieren un talante inconstitucional. Por ejemplo, la vivienda y la cesta de la compra, cuyos productos escalan la cúspide tal como nos predicaba el famoso doctor Simón en la pandemia, y no hay forma humana que «desescalen» y se pueda mercar a precios más económicos, sin perjudicar a los productores.

Pero, la supervivencia puede verse de muchas diversas maneras, como la de los concursantes de un conocido programa televisivo que se someten voluntariamente a esas pruebas para sobrevivir. Algo muy distinto, a muchos emigrantes que, por unas u otras razones, llegan hasta nosotros buscando un cambio de vida para proyectar el beneficio de bienestar que pudieran lograr a la familia que dejaron en su tierra de origen.

Sin embargo, ahora a los sesudos señores de la Unión Europea, sin dar cuenta ni especificar más detenidamente contra qué riesgos de supervivencia estamos, o nos podemos ver sometidos sin disponer de auxilio externo, nos alertan o nos asustan. Y si realmente están próximos esos riesgos, sobre todo los bélicos en manos de algunos, por qué no decirlo, chiflados por no decir dementes que pululan por la geografía política, sin entrar en nombres ni naciones.

«Cartulario de Orihuela», Guerra de los dos Pedros. / INFORMACIÓN

Comprendo que el asunto está o puede estar mal en el mundo civilizado. Pero, solo se le ocurre a la UE a través de Hadja Lahbid, comisaria europea de Igualdad, Preparación y Gestión de Crisis, de divulgar un vídeo de un minuto y medio, explicando en un tutorial cómo preparar un kit (por qué no se dice equipo) de supervivencia para poder aguantar las primeras 72 horas que, al parecer es el tiempo más crítico ante una agresión, desastres naturales climáticos y ciberataques. La intención de divulgar estas normas, indudablemente es buena, pero la forma de comunicarlo por la expresada comisaria, crea por su trivialidad más inquietud y temor por lo que pueda ocurrir o que sea realmente alarmante, ya que adopta un tono distópico, o sea, representado una situación engañosa de algo futuro de aspecto nocivo debido a la alineación humana. Y, para no dramatizar el asunto, hasta se ríe sin motivo en el tutorial y se pregunta, entre otras cosas, para qué necesitamos las gafas y reconoce que para ver, y la necesidad de incorporar al equipo (kit) agua para beber y termina regando una maceta, o el incluir una navaja de 18 herramientas, ojo, eso sí, que sea suiza, o una baraja de cartas para distraerse, como si en 72 horas tuviéramos que en vez de estar pendiente del cielo o de la radio nos dedicáramos a jugar al mus o al tresillo. Menos mal que no recomienda un parchís si no te gustan las cartas.

Creo que es poco serio, si realmente hay un previsible riesgo, no se debe trivializar en el proceso de comunicación. Parece realmente «un choteo».

Y yo me pregunto, qué hubieran tenido que incluir en su kit (equipo) de supervivencia aquellos oriolanos de la Edad Media, fieles al aragonés Pedro IV el Ceremonioso que resistieron más de esos tres días la embestida del castellano Pedro I el Cruel. El cual dejó diezmada a la entonces Villa de Oriola quedando sólo seiscientos de los seis mil habitantes que tenía. Tal como nos dice J. Rufino Gea en su Historia de los Oriolanos, el «Cruel» después de poner sus pies en la Villa una vez conquistada, descuartizó a los pocos soldados que quedaban, arrojó sus restos al río y entregó a las mujeres a la soldadesca. La fidelidad y la entrega de los oriolanos al Rey Aragonés, les fue premiada años después, en 1380, concediendo a Oriola uno de los mayores de los privilegios que ostenta: la fidelidad: por el valor que habían mostrado, tras «haberos comido para sostener la vida, los cueros de las bestias y perros y ratones y, lo que es más repugnante a la humanidad, los cadáveres de los enemigos que podías coger». Así, que: «Siempre prevaleció vuestra espada».

Y me pregunto, qué debían incluir los soldados de Oriola en aquel asedio. Si miramos el texto, tal vez, cuero de animales, un ratoncillo y trozos de un perro muertos sometidos a algún proceso de conservación que se utilizara entonces, y para distraerse, al no haberse inventado aún el parchís por el conquistador de la India en el siglo XVI, incluirían unos dados o unas tabas. Pero, no caigamos en la trivialidad de la señora comisaria, pues en este caso que narramos es un hecho histórico pretérito, y su narración no es distópica al no tratarse de algo futuro de índole negativo.

Años antes, Orihuela se incorporaba al Reino de Valencia a tenor de la Sentencia Arbitral de Torrellas, circunstancia que fue conmemorada siete siglos después en el año 2005, al igual que celebró el 730 Aniversario del Juzgado Privativo de Aguas, se efectuó la inauguración del Palacio de la Justicia y se iniciaron los trabajos de la Comisión del 700 Aniversario del Hallazgo de la imagen de Nuestra Señora de Monserrate, Patrona de la Ciudad de Orihuela.

De momento, recordemos los fastos que se vivieron en nuestra ciudad para conmemorar la integración de Orihuela al Reino de Valencia, los días 15 al 18 de noviembre que fueron programados por el Excmo. Ayuntamiento y la Comisión creada al efecto, a propuesta del grupo municipal de Izquierda Verde, a través de su concejal Monserrate Guillén.

Así, el primero de esos días, 15 de noviembre (martes), se celebró un Pleno Extraordinario del Excmo. Ayuntamiento de Orihuela, en el que se aprobó una moción institucional. Tras ello, fue recibida la Mesa de las Cortes Valencianas que celebró una reunión en la Sala del Oriol presidida por Julio de España Mora, el cual corroboraba el compromiso de las Cortes Valencianas en defensa del río Segura. Antes de la sesión, el Cronista Oficial de la Ciudad de Orihuela, brevemente explicó algunos detalles de la Gloriosa Enseña de «El Oriol». Posteriormente, se dirigieron a la Iglesia de Santiago donde se les impuso la insignia de «El Oriol», pronunciando discursos el alcalde de Orihuela y el presidente de las Cortes. En este acto se contó con la asistencia, además de la Corporación Municipal oriolana, con los alcaldes de Benejúzar, Jacarilla, Algorfa, Granja de Rocamora, Guardamar y Almoradí, así como concejales de los municipios de Redován, Cox y Callosa de Segura. A continuación se inauguró la Exposición «700 años de la Sentencia Arbitral de Torrellas. Orihuela del mundo islámico al Reino de Valencia», organizada por la Concejalía de Cultura del Excmo. Ayuntamiento y coordinada por el arqueólogo municipal y director del Museo de la Reconquista, Emilio Diz Ardid. A continuación, el presidente de las Cortes Valencianas ofreció un almuerzo en el restaurante del Hotel Boutique Meliá Palacio de Tudemir, en el cual se sirvió el siguiente menú: embutido de la zona (blancos, morcilla negra, morcón y longaniza roja), ensalada de escarola y alcachofas, verduras asadas con bacalao, dátiles con bacón, caldo con pelota, cocido oriolano y pastel de gloria. Los vinos servidos fueron de las denominaciones de origen de Alicante y Utiel Requena.

Ese mismo día, estaba previsto el lanzamiento de setecientos cohetes, disparo que se produjo pero con algunos menos. Así mismo, se efectuaron las siguientes publicaciones conmemorativas: «Sentencia arbitral de Torrellas», edición facsímil. Transcripción y estudio de Juan Manuel del Estal; «Guía del visitante a la Orihuela Foral», de José Ojeda Nieto; el número 2 de Cuadernos de Temas Oriolanos, «Fronteras e identidades en el sur valenciano, siglos XIII-XVI», coordinada por Jesús Millán.

Día 18 de noviembre (viernes), hubo puertas abiertas en los museos y monumentos de Orihuela con visita guiada, y por las calles se representó El Sabio y el Conquistador, a cargo del grupo «Vivir del cuento», y en la Iglesia de las Santas Justa y Rufina, se celebró un concierto de música de cámara, interviniendo el trío L´Abisme.

Sirva para recordar esta efemérides de hace veinte años, que por supuesto, a la vista del menú del espléndido almuerzo que disfrutaron los comensales no debieron de precisar ningún kit de supervivencia.