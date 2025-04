Los amiguitos de Trump también pagan aranceles

Donald Trump en las escaleras del Air Force One. / Europa Press

Conozco algunos empresarios que presumen sin cortarse un pelo de ser de la súper ultra derecha, no ya de la de Vox, sino de la Queipo de Llano. Son los mismos que quieren quemar el sistema, acabar con las mamandurrias y las «burrocracias» de Bruselas y, en lo social, volver a los felices tiempos de la mujer con la pata quebrada y en casa, los maricas al paredón y sus trabajadores con la boina en la mano y genuflexos, besando la mano que les alimenta. Como lo dicen así, así lo reflejo y disculpen la crudeza. Hay gente a la que le gustaría volver al tiempo del señorito de Los santos inocentes. Y ser él el señorito, evidentemente, no se plantean que podrían ser Paco «el bajo», y no hablo de Franco.

Tienen, o tenían, un héroe que les encantaría exportar a Europa: Trump, que promete impuestos cero a los plutócratas, laminar la inmigración, acabar con los gastos sociales y arrasar las minorías. Encantados con la motosierra y con volar un sistema, el capitalismo de rostro amable, al que nunca han visto con buenos ojos. Ellos son más de sistema feudal o, como mucho, de las condiciones económicas esclavistas que hicieron posible la Revolución Industrial. Incluso alguno no le haría ascos a volver al cultivo de algodón por parte de esclavos (negros, claro). Exagero, claro, pero no crean que tanto.

Pero, ojo, que no les toquen a ellos. Esta semana empezaron a rechinar los dientes cuando vieron que una cosa es predicar y otra dar trigo y que Trump es muy amiguito de Meloni y de Abascal, pero empieza a repartir sopapos como un descerebrado molino de viento. Los partidarios de un liberalismo salvaje en el que los mercados fijan las reglas, los que odian a la Unión Europea por agendas verdes, controles y legislaciones restrictivas, se han puesto a vociferar exigiendo protección ante el matonismo arancelario. Estaría bien que hubieran caído del guindo, pero es solo interés particular y momentáneo, cuando llegue la hora de votar no tendrán problema en dar su sufragio a Abascal y les importará un bledo que los partidos centristas salvaran su negocio. Pasó en la pandemia y muchos de los que suplicaron subvenciones y ayudas europeas, votaron luego a quienes las pretenden eliminar.

No estaría mal que ver a Trump en su salsa vacunara a los terraplanistas antisistema, pero me temo que si los documentales en que vemos gesticular a Hitler, Stalin o Mussolini no son suficientes, nada lo será. Pegarse un tiro en el pie es costumbre arraigada en esta época y algunos son artistas, volarían los puentes que les podrían salvar la vida.

La guerra santa económica que ha declarado el ayatollah naranja al mundo entero es, probablemente, el signo más claro de que los europeos somos frágiles, por más que nos creamos una isla de bienestar. Si los coches y las neveras alemanas, el lujo francés y los zapatos y el vino de Alicante se resfrían por los aranceles trumpistas, a nuestro bienestar le queda poco. Concretamente en Alicante hay muchos sectores que, no dependiendo directamente de Estados Unidos, afortunadamente ese momento pasó hace años, sí tenían negocios saludables allí. Muchos exportadores buscan mercados seguros y los USA lo eran hasta que han dejado de serlo. Ahora toca buscar otros mercados no tan solventes, con más riesgo y, especialmente, que las instituciones europeas muestren solidez y mano dura. Cuando el covid se demostró que era posible que Europa trabajase en común y Trump no es un virus más dañino que el coronavirus. Al menos de momento.

Pero hay que dejarse de tonterías, no se puede estar repicando y en la procesión. En este asunto todos salimos perjudicados, los fans europeos de Trump también. Se ha demostrado que no basta con rendir pleitesía, hay que poner la pistola encima de la mesa o hacer como el paciente que aprieta los genitales al dentista mientras le dice: no nos vamos a hacer daño, ¿verdad?

Sería bueno que, gracias a Trump, los europeos nos hubiéramos dado cuenta de que el mundo en el que vivimos no sale gratis, y pusiéramos en la puerta a los que tratan de dinamitar el sistema. Estaría genial que esos amiguitos del alma del capitalismo salvaje, comprobaran en sus carnes que, sin una economía justa, nos vamos todos al hoyo. Y los amigos de la motosierra tendrían que empezar a preocuparse por estar en el lado equivocado de la cuchilla.

Igual que contra Franco se vivía mejor, es seguro que contra Trump/Musk y compañeros mártires, también. De alguna forma refresca las ideas y evita el adocenamiento. Ando loco por encontrarme con alguno de los empresarios que he citado antes, a ver si ahora están tan contentos o los «madremía» y el pavor a la ruina y a perder sus privilegios van camino de salvar su ennegrecida alma.