¿Es el enemigo?

Corría el lejano 2021 cuando publicaba un artículo que arrancaba así: «¿Quién hubiera creído hace algún tiempo que ‘La psicosis acaba con las reservas de hornillos’ ocuparía alguna vez los titulares de la prensa?».

Ustedes no se acordarán porque eran muy jóvenes o porque nos urgía borrar cualquier miedo tras la pandemia, pero lo de la supuesta «psicosis» —y ya les digo yo que en el artículo daba repetidas muestras de mi inconformidad con el término—, llegó primero de Austria, cuando el Gobierno lanzó un llamamiento a la población para estar preparados ante un posible fallo en el suministro energético a nivel europeo.

Una posibilidad, según su ministra de Defensa, «del 100 % en los próximos cinco años». Según mis cuentas… Está al caer. España, recién disfrutando el cuerpo a cuerpo tras el confinamiento, lo tomó tan en serio como cuando se oía hablar de un virus asesino allá en China, hasta que los gobiernos de Suiza y Alemania publicaron avisos similares y, buenos somos nosotros, arrasamos con los hornillos y camping gas en el Decathlon lo mismito que con el papel higiénico el año anterior.

Los tiempos que cambian que es una barbaridad, pero no tanto, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunciaba estos días que «Europa debe prepararse para la guerra». Así, con todas las letras. Y de hecho, la estrategia ante este «peligro claro y presente sin precedentes» no la han llamado «All we need is love», sino «ReArm Europe». El exministro de Exteriores, Josep Borrell, también cree «que cuando uno tiene enemigos, tiene que ser capaz de hacerles frente», y aunque los países de la UE cuentan con ¡27 ejércitos! Opina que «algunos de ellos meramente decorativos, para desfiles», desmereciendo a los legionarios de pecho descubierto y cabra con chapiri.

El plan estratégico «para fortalecer la infraestructura de defensa de Europa en respuesta a las amenazas geopolíticas» coincide con que todos vemos lo que ya vio Emmanuel Macron, el presidente francés, en 2019: «La muerte cerebral de la OTAN». Con «Estados Unidos dando la espalda al proyecto europeo», dejándonos «al borde del precipicio». Ya es casualidad, unos Estados Unidos con Trump en la presidencia y cuyo regreso, más que rememorar temores bélicos, los ha precipitado.

Pero entre los 30 puntos del plan para sobrevivir como «comunidad política democrática y de derecho», y también, ¡caramba! Como individuos, hay uno que atañe directamente a los ciudadanos; el de «Promoción de la preparación de la población»: «Alentar al público a adoptar medidas prácticas, como el mantenimiento de los suministros esenciales durante un mínimo de 72 horas en situaciones de emergencia».

Sin especificar muy bien qué ni cuándo pero cuya pista nos llega de mano del bolso de la comisaria europea de Gestión de Crisis, quien, con un humor que desconcierta en el contexto, protagoniza el vídeo «¿Qué hay en mi bolso? Edición supervivencia» para presentar el kit de imprescindibles ante guerras o desastres naturales. «Lo primero, las gafas, superimportantes para ver lo que pasa. O no». También lleva la documentación envuelta a prueba de agua, una linterna, un mechero, agua, una navaja multiusos, medicamentos, comida y dinero en efectivo porque «tu tarjeta de crédito puede que solo sea un trozo de plástico». Cargador, batería externa, una baraja de cartas en el apartado de «un poco de distracción» y una radio. Y hablando de «preparación» se despide diciendo que «La UE está preparando su estrategia para asegurarse de que cada ciudadano esté a salvo en caso de que se desate una crisis. Mantente preparado, mantente a salvo».

Y aunque podrá cuestionarse el tono dispar con el mensaje, sigo opinando, como hace cuatro años, que no veo la «psicosis» por ningún lado y sí la urgencia pedagógica evidente en los resultados de la encuesta que la Comisión Europea publicó el pasado septiembre titulada, precisamente: «Concienciación sobre el riesgo de catástrofes y preparación de la población de la UE». Solo un 29 % de los europeos contaría con comida para 7 días y solo un 20 % tendría cómo cocinarla si se interrumpiera el suministro de gas. Solo un 14 % tendría agua y solo un 10 % tendría la opción de iluminarse si falla la electricidad.

En cuanto a España, ¿recuerdan el 29 %? Pues solo un 21 % de españoles afirmaron contar con comida. Un 17 % respondió que solo podría comer un día o menos. Un 40 % tendría agua para un día o menos y un 54 % se quedaría total y completamente a oscuras...

Lo que nos lleva a sospechar que todos aquellos hornillos... acabaron en Wallapop. «¿Es el enemigo? ¿Que si ustedes piensan atacar mañana? ¿El domingo, a qué hora? ¡A las 6! ¡Pero si es que estamos todos acostados! ¿Y no pueden avanzar por la tarde, después del fútbol? ¿Y van a venir muchos? Yo no sé si habrá balas para tantos… Bueno, nosotros las disparamos y ustedes se las reparten. En fin, hasta el domingo. Que usted lo mate bien».

Gila (nadie nos alistaba para la guerra como él).

Suscríbete para seguir leyendo