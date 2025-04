La guerra de Mr. Trump. / Belmar Artworks

— ¿Qué ha pasado ahí abajo, JC?

— Pues que el miércoles fue declarado «Día mundial de la felicidad y la dicha absoluta».

— ¿Cómo es eso?

— El nuevo Julio César, Pa. Un tipo de cabellos tintados, gestos desabridos y modales mejorables, que parece que se ha propuesto cambiar las normas de una situación que, mejor o peor, se había mostrado útil para las sociedades humanas, dándoles estabilidad y una cierta prosperidad.

— Pero en la Tierra hay mucha desigualdad, o al menos eso te he oído decir a ti.

— Cierto. Pero las acciones del nuevo emperador no van encaminadas a reducir la desigualdad entre humanos, más al contrario.

— Explícamelo, que no lo acabo de entender.

— Veamos. El señor Trump tomó posesión de la Presidencia del país más potente del planeta el 20 de enero. Él ya había sido presidente hacía cuatro años, pero no se atrevió a hacer muchas de las cosas que su natural le pedía. Hay que tener en cuenta que Trump es un empresario de dudosa moralidad y multimillonario, y tiene un carácter acorde con su esencia. En este tiempo ha ido amagando con aranceles, amenazando con medidas militares de ocupación de países ajenos y mediando en una guerra que no es suya.

— Hiperactivo el tal Trump, parece.

— Sí. Y se ha rodeado de personajes de cómic, además de milmillonarios procedentes del sector de las tecnologías, que ven en él, seguramente, al tonto útil que les haga el trabajo sucio para añadir muchos ceros a sus beneficios.

— Hasta donde yo sabía, JC, la intención del señor Trump era desregular y desburocratizar una administración sobrecargada, bajar impuestos (bajando gasto) y luchar contra políticas de género un tanto estrafalarias. Y eso no me parece mal.

— Y no está mal, siempre que se realice con tacto y cuidado. Pero es que los comienzos no han ido por esas vías. Más al contrario, lo que el señor Trump anunció el miércoles pasado ha sido el inicio de una guerra comercial entre todos los países de la Tierra: ha implantado aranceles de 20 % a los productos europeos y del 34 % a los chinos.

— Eso sí que parece un desatino. Una guerra comercial supone un proceso en el que todos pierden, lejos de lo que él pueda opinar; todos los expertos coinciden en que se trata de un mal para todos. Y los ciudadanos de USA serán de los primeros en sentirlo.

— Eso es así, porque los aranceles vuelven más pobres a todos salvo, quizá, al gobierno que se lucra con ellos y a aquellas industrias nacionales ineficientes a las que protegen frente a la competencia exterior. Los consumidores nacionales se empobrecen y los productores nacionales que emplean componentes extranjeros también pierden.

— ¿Y cuál es, entonces, el motivo para que este sujeto desencadene este huracán?

— Pues no está muy claro, Pa. Puede tratarse de una táctica negociadora para alcanzar conquistas no comerciales. O quizá sea una herramienta para liquidar los déficits comerciales tradicionales de los EE UU. O tal vez se trate de reindustrializar el país o, como en el caso de la Unión Europea, intente establecer una reciprocidad de barreras comerciales con otros países.

— En ese sentido, podría tener parte de razón, aunque se ha demostrado que la liberalización del comercio es positiva para todos.

— Los aranceles medios de la UE contra EE UU están por encima de los aranceles medios de EE UU contra la UE en muchas áreas, así que si Mr. Trump se hubiera limitado a equiparar los aranceles existiría cierta lógica, lo que hubiera representado apenas medio punto, lógica que se ha perdido con estas medidas de martillo pilón.

— Así es. Trump se ha inventado un argumento ridículo para justificar unas fuertes subidas arancelarias contra la UE: considera el IVA, que se aplica en toda la UE, pero no a nivel federal en los EE UU, como si fuera un arancel contra las exportaciones de EE UU a territorio europeo.

— No debería resultarle muy complicado, hasta a él, comprender por qué el IVA no es un arancel y no tiene ningún sentido tratar de equipararlos.

— Con ese planteamiento, también cabría considerar a cualquier otro impuesto como un arancel encubierto porque, al reducir los ingresos disponibles de la población europea, merma su capacidad para demandar mercancías importadas desde EE UU.

— En resumidas cuentas, que los argumentos de Mr.Trump son tan disparatados como su sus propias acciones. Y, lamentablemente, no estamos ante un farol, porque este miércoles ha concretado las medidas. Y crea un escenario muy negro tanto para el Mundo como para el propio Estados Unidos.

— Eso me temo… Ahora deberemos esperar a ver si se concretan el resto de amenazas de este señor: Intervenciones militares en Groenlandia y Panamá, anexión de Canadá, reparto del Mundo con su «amigo Putin»…

— ¿El panorama no es muy alentador, verdad JC?

— No, Pa. Yo ya lo he propuesto candidato al peor líder mundial de la Historia.

— Hay mucha competencia para ese puesto, JC.

— Lo sé. Pero dale tiempo, Pa… ¡dale tiempo!

N. del A.: Hola, soy Dios es un diálogo entre el Padre (Pa), el Dios del Antiguo Testamento: clásico, un punto colérico y vengativo; y JC, el protagonista del Nuevo Testamento: más moderno, tolerante y con un enfoque de la realidad más avanzado. Juntos analizan las situaciones en la Tierra y en especial las de su país favorito: España