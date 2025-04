El kit de supervivencia de la izquierda

Kit de supervivencia / EPC

Toda una vida en la izquierda tirada por los suelos, me he convertido en otra víctima colateral de Trump y esas gentes de la hierba mala. Mis amigos no me saludarán, los que antaño fueron camaradas me negarán hasta veinte veces antes de que canten pollos, buitres o cantautores. Lo confieso: había empezado a preparar un kit se supervivencia. La idea no me parecía mal. Kit, lo que se dice kit, aún no tenía, y andaba dudando si meter los productos básicos en una caja antigua metálica, de art decó, herencia familiar, o en una de plástico que venden en un chino, dejando para la comida bolsas herméticas y alguno de los dos mil táperes que se acumulan en mi cocina. Pero lo básico ya estaba preparado: la navaja suiza, varias linternas con sus pilas, media docena de libros, un mechero, tiritas, paracetamol y un cargador de móvil. La brújula no me parecía precisa y mantenía dudas sobre un pedazo de cordel. Bien mirado casi todo el mundo tiene eso en casa. Quizá la navaja no, pero será porque no aman caminar entre zarzas y amaneceres. Pero el caso es que casi todo el mundo tiene estas cosas en casa, incluso si no ha pensado en la motivación suplementaria que proporciona una amenaza atómica o el cambio climático histérico. No obstante eso va a gustos, que no faltará quien empaque abalorios por si en la huida ha de cambiarlos por artesanías o espejuelos a una tribu de indígenas. Sin olvidar los antimosquitos y un manual de IA.

Vale, he gastado una broma con una materia que, quizá, no debería servir para estas cosas. ¿O no es broma? Lo reconozco: me ha sorprendido la unanimidad de gentes de pro y progresistas contra la propuesta de almacenar cosillas útiles. Acepto que en la lista ni está todo lo que es ni es todo lo que debe estar. Y que se les ha visto demasiado el plumero a algunos próceres comunitarios que pensaron que por esta vía asustaban una miaja más al mosaico europeo y le predisponían para aceptar apreturas que hace un año eran inimaginables. Aunque en realidad eran muy imaginables: bastaba con leer algunas cosas. Pero el honesto pueblo europeo se ha vuelto vago, hasta para leer lo que no sean novelas que traten de la nostalgia por los males del pasado y manuales de autoayuda para idiotas. Este es el problema: aunque las intenciones de algunos líderes comunitarios no hayan discurrido por caminos propios de comunidades maduras, lo cierto es que prepararse para cosas que no nos gustan no está mal traído. Lo han hecho mal, mezclando botiquines con témporas, pero no les falta razón. Lo que pasa es que no nos acostumbramos a cambiar de pantalla.

El kit es un símbolo, una metáfora. Triste. Pero es que cualquier signo de lo que se nos ha caído encima no puede dejar de ser triste. Y el caso es que deberíamos estar advertidos. Llevamos mucho diciendo que una parte considerable de la ciudadanía votaba a la izquierda por miedo a la ultraderecha. Y nunca faltaba el valeroso demócrata que apostrofaba indicando que así no, que eso no es elegante. Pero el caso es que la izquierda –en la UE- no ha dejado de retroceder. La socialdemocracia gobierna en España, Malta y Dinamarca, y de aquella manera. A la izquierda de la socialdemocracia hay, aquí y allá, tropillas de enojadísimos mortales dedicados a pelear entre ellos, pues en caso de no segmentarse hasta lo infinito, ya me dirá usted cómo van a completar el sueño dorado de unirse. Por lo demás, esos pavores no dejan de estar justificados: mírese lo que anuncia la ultraderecha y lo que hace nada más llegada al poder. Y es que en un mundo con la política desquiciada, hay que ver lo coherente que es la ultraderecha. Así que no nos asustemos: fiemos a las derechas tradicionales, si tenemos lo que hay que tener, la buena voluntad de no aliarse con los de más allá, sabiendo que Mazón es inimitable pero seguramente no es único. La conclusión es que algo habrá que hacer. Pero no sabemos qué. En estos casos queda resistir. Y si es con inteligencia y tiritas mejor que a pecho descubierto en una sucia barricada.

El problema es que el buen pueblo de izquierdas, animoso y simpático, lleva muchos años acostumbrado a actuar sintiéndose el amo de una superioridad ética que a buena parte de la población –incluidos electores de los partidos progresistas- ya resulta cargante. A la izquierda le ha bastado con sentirse los «buenos» para, a la vez, saberse «superiores». Y muchas veces no le ha faltado razón: grandes avances culturales y jurídicos se han conseguido gracias a que las izquierdas trasladaron sus convicciones al imaginario común europeo. Lo malo es que, quizá, eso se ha terminado. Y la izquierda no puede, sin más, ponerse roja de ira, insultar a la malévola voluntad de los votantes de derechas. Sobre todo porque es difícil explicar cómo nos erigimos en garantes de la democracia y, a la vez, desdeñamos a una mayoría de la ciudadanía. No hay teoría de la soberanía popular que se base en la idea de que el pueblo es estúpido. Lamentablemente esa superioridad moral ha dejado de ser considerada como radicalmente justa y benéfica en el mapa de valores comunitarios. La cuestión de la defensa es la piedra de toque: si lo enfocamos como cuestión puramente moral no llegamos a ningún sitio; y de otra manera… no sabemos cómo hacerlo. No es que no nos guste tener un kit: es que teníamos uno y ahora lo miramos y está vacío, o casi. Desde luego espejos no hay. Y las baterías necesitan tierras raras. Porque la cosa es explicar(nos) cómo hemos conseguido aplicar la agenda de igualdad, identidad o defensa de minorías y, a la vez, ir retrocediendo en votos. Hay un botiquín de premio para quien lo explique.

La cuestión es cómo, sin renunciar a esos valores, dejamos de pensar en términos de superioridad moral para hacerlo en términos de aspiración a la superioridad política. O sea: en términos de reconstrucción democrática. Lo que empieza por admitir que a base de repetir virtudes y principios bellísimos e inmortales, no necesariamente se ganan elecciones. No vale dar órdenes: se trata de seducir. Y seducir en épocas turbulentas de redes desbocadas, de globalización en un solo país y de señores de la guerra ávidos de remozar su narcisismo con victorias en el campo de batalla o en la difusa superficie de los mercados. No sé si hay que rearmarse con fragatas o escopetas, lo que sé es que un rearme político es más que necesario. De lo contrario dejaremos en mano de las derechas conservadoras la bandera de detener a la ultraderecha. Y eso es más que peligroso.

Un libro para recuperar: «La quiebra de las democracias» de Juan J. Linz. En él, glosando a Clausewitz –hablaremos mucho de él en los próximos meses-, indica que la condición absolutamente necesaria para una victoria radica en definir los objetivos y, tras estos, en cómo aportar los medios necesarios –y no otros-. Y apostilla que en una democracia esas cosas son complejas porque la ciudadanía y sus representantes no estarán de acuerdo al cien por cien; dudarán, incluso de los objetivos a alcanzar. Y eso tanto si es para operaciones bélicas como, añado, para meras maniobras políticas. La desgracia es que durante esos años en que tan fácil era transferir a la ética la fijación de objetivos cambiantes, la ciudadanía se acostumbró a que los dirigentes políticos adoptaran las decisiones sin mucha deliberación ni mediaciones. Con esa transferencia de la democracia a la moral se produjo otra: del Estado social al Estado pastoral. Y es que una cosa es motivar a los ciudadanos a actuar, planificar, organizarse, renunciar a logros de corto plazo en aras de otros, madurados mirando al futuro, y otra amansarlos como usuarios del Estado, proteger al vulnerable –más o menos- pero no apostar enérgicamente por la igualdad social. Quizá exigir kits sea una manera ingenua pero no tonta de recordar a cada ciudadano, a cada ciudadana, de que ellos también son responsables de su propio devenir.

Sólo me queda añadir que mi navaja la compré en el Museo de la Cruz Roja, en Ginebra. Quizá este hecho me sirva de atenuante ante los muchos guardianes de la moral progresista que van a surgir como setas: enanitos desarmados con un alma muy grande.