Dime con quién vas y te diré quién eres

El pleno municipal celebrado el pasado 31 de marzo con el grupo socialista alzando la mano en una de las votaciones. / Áxel Álvarez

El Salón de Plenos del Ayuntamiento es el foro del debate político por antonomasia en Elche, en el que está representada la soberanía del pueblo ilicitano. Allí se reúnen las formaciones políticas locales, una vez al mes como mínimo, siempre el último lunes de cada mes y por imperativo legal, lo que supone que la semana pasada, el día 31 de marzo, hubo una nueva sesión.

En estas sesiones, y según el orden del día establecido, se debaten, se votan y se aprueban o no cuestiones sobre Elche; pero también, en otras ocasiones, en el espacio dedicado a las mociones -que no son otra cosa que propuestas de alguna formación política-, se pueden debatir asuntos de política autonómica o nacional, porque en realidad también afectan a Elche.

En esta ocasión, el PP de Elche presentó una moción para poner a prueba la independencia de criterio del PSOE local respecto de lo que está pasando en España con la continua «bajada de pantalones» del presidente Sánchez ante todos lo que no quieren a España, y que todos los ilicitanos ya van conociendo. Era una moción encaminada, entre otras cosas, a saber si el PSOE de Elche apoyaba sin fisuras al PSOE de Sánchez en el Gobierno.

Y no le falló el pronóstico: cuando se produjo la votación, el PSOE de Elche votó en contra de la propuesta, diciendo: «Sí, Bwana» a Pedro Sánchez, lo que les convierte en cómplices de los desmanes y tropelías del gran jefe.

En la segunda parte de la célebre novela de Cervantes, la obra más importante de la literatura universal, don Quijote le dice a Sancho Panza: «Dime con quién andas, decirte he quién eres». Por ello, ante la actual situación de España, caracterizada por un Gobierno al que cambiar de opinión y mentir sin parangón le es algo absolutamente normal, convirtiéndolo en un nuevo dogma, parece lógico preguntarles a los representantes del PSOE de Elche con quién van -como quiso hacer el grupo popular en el último pleno- para así saber quiénes son.

A tenor de su voto, el PSOE de Elche va con aquél que, cuando se le preguntó en una entrevista en Cuatro, en 2014, qué sentido tiene que un político indulte a otro respondió: «Absolutamente ninguno. Y yo siento vergüenza de eso». Y luego, todos hemos visto lo que ha sucedido.

El PSOE de Elche también va con el Sánchez que dijo: «Ni antes ni después el PSOE pactará con el populismo», refiriéndose a Podemos. «El populismo es la Venezuela de Chaves, la pobreza, las cartillas de racionamiento, la falta de democracia y sobre todo la desigualdad», declaró sin escrúpulos en 2014 en una entrevista en Antena 3.

El PSOE de Elche va con quien afirmaba: «España no se merece el Gobierno que está proponiendo Podemos, con Iglesias como vicepresidente controlando el CNI y con el apoyo directo o indirecto de los independentistas». Afirmaciones literales de Pedro Sánchez en otra entrevista en Espejo Público en 2016; pero Sánchez acabó nombrando a Iglesias vicepresidente del Gobierno y aprobando en 2020 un decreto-ley -anulado por el Tribunal Constitucional un año más tarde, por cierto- para que formase parte del órgano de dirección del CNI.

El PSOE de Elche, también va con quien dijo: «Tengo que reconocerle que sería un presidente del Gobierno que no dormiría por la noche, junto con el 95% de los ciudadanos de este país que tampoco se sentirían tranquilos», frase de Pedro Sánchez en septiembre de 2019 sobre su negativa a pactar con Podemos tras las elecciones de abril de 2019.

El PSOE de Elche va con quien solemnemente declaraba en el Congreso de los Diputados en 2016: «No voy a permitir que la gobernabilidad de España descanse en partidos independentistas»; sin embargo, pactó su última investidura con ERC y Junts, incluyendo como peaje la ley de amnistía.

El PSOE de Elche va con el que literalmente dijo, en la campaña electoral de 2015: «Con Bildu no vamos a pactar, si quiere se lo digo cinco veces, o 20, con Bildu no vamos a pactar, con Bildu, se lo repito, no vamos a pactar». No solo pactó con ellos, sino que Bildu apoyó la moción de censura, se abstuvieron en 2020 facilitando su investidura, y apoyaron la última en 2023.

El PSOE de Elche va con quien dijo, en una entrevista en Espejo Público en mayo de 2018: «Lo que se produjo el pasado 6 y 7 de septiembre en el Parlament de Cataluña se puede entender como un delito de rebelión». Luego, claro está, negó que hubiera rebelión, ha eliminado el delito de sedición y ha amnistiado a los delincuentes, todo ello para aguantarse con pinzas en el poder tras las elecciones de julio de 2023.

El PSOE de Elche va con quien, refiriéndose a Puigdemont, afirmó en el debate electoral del 4 de noviembre de 2019: «Me comprometo, hoy y aquí, a traerlo de vuelta a España y que rinda cuentas ante la justicia española»; pero, como acabo de señalar, terminó por derogar el delito de sedición por el que estaba acusado Puigdemont e impulsando la amnistía, a todas luces inconstitucional.

También podríamos decir que el PSOE de Elche va con quien afirmaba: «Hemos rebajado los impuestos a la clase media y trabajadora», pero en realidad ha subido los impuestos hasta 69 ocasiones, desde que ocupa La Moncloa.

Y a la vez debe de ir con quien decía: «No es verdad que se haya incrementado la okupación de viviendas desde que soy presidente». La realidad es que, solo entre los años 2018 a 2024, las denuncias por ocupación ilegal de vivienda en España se han incrementado en un 45 %, según datos oficiales del Ministerio del Interior.

En el pleno, el portavoz del grupo popular de Elche, Juan de Dios Navarro, defensor de la propuesta, dijo que su formación considera «peligrosas las constantes cesiones a los partidos nacionalistas». No le falta razón.

Al refrán castellano que da título a esta tribuna, «dime con quién vas y te diré quién eres», podríamos añadir otro: «Las palabras se las lleva el viento». Pero me gusta más: «Si me engañas una vez tonto de ti, si me engañas dos veces pobre de mí». Les invito a la reflexión. Hasta pronto.