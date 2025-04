¡A lo grande!

Tengo pesadillas con la imagen de Elon Musk agarrando una motosierra sobre un escenario. Una motosierra que, por cierto, fue cortesía de Javier Milei, otro ser con puntos a favor de provocarme terrores nocturnos. El pavor que ambos hombres me infunden no es por su ideología política basada en las apisonadoras, que también, sino por su mirada.

Los dos tienen ojos que parecen mirar hacia dentro. Son turbios y poco transparentes. Además de compartir su afición por artilugios que parecen inspirados en Pesadilla en Elm Street, Musk y Milei son fanáticos de los coches bien grandes. El presidente argentino deseó celebrar su ascenso al poder subido a un Cadillac, aunque por motivos de seguridad acabó sucumbiendo a un megavehículo de la casa Mercedes. A Musk, por su parte, tanto le da subirse a un Tesla como a un cohete. En los dos casos, el tamaño es muestra de poder y, por eso, importa.

La realidad es que, en los últimos tiempos, hay una deriva hacia la desmesura. Basta darse un paseo por los patios políticos. Casi no recuerdo cuando nuestros representantes públicos usaban expresiones prudentes y debatían entre ellos respetando unas reglas básicas de educación para el diálogo. Ahora, a la mínima que se despistan, se cascan un insulto y se desacreditan. Lo que no tienen muy en cuenta es que cada falta de respeto es carnaza que alimenta a la bestia. Más polarización, más agresividad y más motosierra.

La desmesura no sólo se ve en el patio político. También es visible en el patio de los institutos. Tengo una amiga profesora que no sabe qué hacer con el largo de las uñas de las chicas. No es que tenga nada en contra de la tendencia estética, es que tamaño y aprendizaje parecen no progresar adecuadamente. El otro día, una alumna le dijo que no podía tomar apuntes porque sus garras de Lobezno le impedían coger el bolígrafo y le pidió permiso para grabar la sesión. Pechos, pestañas, labios, melenas y pómulos. Todos grandes y todas largas, por favor. Me avergüenzo de mí misma cuando recuerdo mi adolescencia anodina al más puro estilo príncipe de Beckelar.

Como cualquier persona que tiene el privilegio de vivir junto el mar, he paseado y he perdido el tiempo admirando barcos. Me han fascinado los yates de no sé cuántos pisos, me he quedado embobada mirando a un grupo de amigos rubios guapísimos llegar a puerto en su pedazo lancha, con la música a tope, bebiendo champán y luciendo una piel del color de la langosta (compararles con un tomate sería insultantemente mundano).

He imaginado a los moradores de esos veleros eternos y de varios mástiles que, por sus dimensiones, deben fondear alejados de la costa y todos los veranos, cuando veo a Rafa Nadal salir en su catamarán platillo volante no puedo evitar preguntarme si no le resultaría más agradable pasar desapercibido y navegar en algo más pequeñito.

Uno de mis propósitos tardíos es escorar hacia lo pequeño. Me parece más amable y controlable. Ir hacia el menos es más. Hacia las palabras justas, las comidas y cenas íntimas, el velomar y las uñas recortadas y limpias. La pena es que todavía pago un coche estilo SUV que compré en una época en la que me vine arriba. Hoy preferiría un taca.

