La invasión de los ladrones de carros

El astrónomo, ingeniero, matemático y físico renacentista italiano Galileo Galilei se vio en el difícil trance de abjurar de la teoría heliocéntrica (la tierra gira alrededor del sol y no al contrario, como establecía la teoría ptolomaica defendida por la Iglesia) ante el Santo Oficio de la Inquisición en 1633. Cuentan que en esos críticos momentos susurró: «Eppur si muove» («Y sin embargo se mueve»). Era su forma de dejar claro que, por mucho que se empeñase la hermenéutica canónica en erradicarla, la teoría copernicana era correcta.

Sin embargo, en vista de cómo se las gastaban en esos asuntos astronómicos el tribunal inquisidor y su presidente, el jesuita Balarmino, que unos años atrás habían enviado a la hoguera sin pestañear al también astrónomo Giordano Bruno, por asegurar que había otros muchos soles en el universo, Galilei se lo pensó mejor. Así que se desdijo por la boca pequeña y aceptó el arresto domiciliario que le cayó en pena. (Por cierto, no está documentado que realmente el genio de Pisa dijese tal frase, ni en susurros ni a media voz).

Me viene el apócrifo «Eppur si muove» a la cabeza siguiendo el último pleno del Ayuntamiento ilicitano, en el que la movilidad fue la protagonista, por mor de la aprobación de la normativa de uso de patinetes de todo tipo y condición en la vía pública y alrededores, largamente esperada por los usuarios en particular y más aún por la indefensa ciudadanía en general. Sin embargo, lo que más llama la atención de dicha norma es que incluye también multas y medidas coercitivas contra lo que el concejal de Vox Samuel Ruiz calificó de invasión de carros de compra robados en supermercados. Según aseguró, pululan al mando de chatarreros por las calles de la ciudad, especialmente por el barrio y el polígono de Carrús, con evidente peligro para conductores, viandantes y el decoro ciudadano. Más de un millar de estos carros tuvo que comprar el dueño de uno de estos establecimientos a causa de los robos, afirmó el edil. Ojo: mil.

Primero fue la invasión de inmigrantes indocumentados, luego de traficantes de droga, más tarde de okupas y después de patinetistas en plan fitipaldis y ahora, el colmo, también de chatarreros en carritos de compra de supermercados. Hay que poner freno a este despiporre, que el barrio de Carrús (y otros que sufren también estos males) y sus gentes de bien no se lo merecen. Por tal motivo la nueva normativa quiere aportar orden y concierto a estos campos de la movilidad urbana bien entendida.

La ordenanza ordena muchos aspectos, pero quizás no todos los que debería. Por ejemplo, igual que los usuarios de patinetes eléctricos deben ir con casco, no pueden subirse a las aceras y necesitan un seguro, ¿por qué no exigir lo mismo a los conductores de los carros de supermercados? Porque además de usurpar una propiedad privada comercial, sin ni siquiera haber comprado en dichos establecimientos, no respetan el código de circulación y enciman son pobres.

Los usuarios de los carros chatarreros, además de utilizar un vehículo laboral sustraído, aparcan en lugares prohibidos, atraviesan calles por sitios que no deben, ocupan la acera, van por la calzada obstruyendo la circulación, superan el límite de carga y conducen sin carné. Todo ello debería haberse recogido en la normativa y ni siquiera la oposición presentó enmienda alguna a la regularización de esta nueva forma de movilidad urbana. Entre otras cosas que se echan en falta, la normativa no dice nada acerca de si los carros de supermercados pueden acceder a la zona de bajas emisiones, mayestáticamente bautizada por el Gobierno local como Elche Vive.

El portavoz socialista, Héctor Díez, no tuvo los reflejos necesarios en el pleno, más allá de un rifirrafe con el alcalde, Pablo Ruz, a propósito de si el Gobierno local PP-Vox apela con demasiada frecuencia a la épica, e incluso a la hípica, como el edil popular Claudio Guilabert, a la sazón nuevo Cantó de la Venida de la Virgen (ojito que ya tiene espada). Mientras que según Ruz el PSOE, en cambio, se pierde en la lírica, que vuelve a atravesar malos tiempos. El socialista quizás echó en falta a su compañera de bancada, la edil movilizada por excelencia, la compromisaria Esther Díez, de baja por su segunda maternidad. Sin duda su presencia, como es habitual, habría dado más chispa al debate y aportado su docta opinión sobre si harían falta en nuestras calles nuevos carriles para patinetes y carros de la compra. Ya se verá, en cualquier caso.

Solventada la situación de la invasión de ladrones de carros, y tras un intenso debate sobre si subir el recibo del agua un 9 % era una subida como tal o una simple revisión tarifaria (todo depende de la fórmula polinómica que se aplique, aunque la más efectiva sin duda es la de la mayoría plenaria), los integrantes de la Corporación se lanzaron de lleno a cuestiones de mayor enjundia e interés para la ciudadanía ilicitana. Ese capítulo, una vez más, vino de la mano del manojo de primorosas mociones que los grupos municipales presentan para su debate y aprobación, si procediera o procediese.

Juzguen ustedes mismos/as/es: «Moción del Grupo Municipal Popular relativa a expresar el rechazo a las cesiones del Gobierno de España a los partidos nacionalistas catalanes». «Moción del Grupo Municipal Socialista relativa a que la Comunidad [sic] Valenciana acepte la condonación de la deuda propuesta por el Gobierno de España». «Moción del Grupo Municipal Vox Elche relativa a condenar la exclusión de Vox en la reunión convocada por el presidente del Gobierno sobre la seguridad en Europa y el gasto en defensa». «Moción del Grupo Municipal Socialista relativa a rechazar el pacto de Mazón con Vox para los presupuestos de 2025». Ni una sola moción relativa a algún asunto local, de aquí mismo. Aunque quizás obedezca ello al pensamiento del papa Francisco cuando dice en Fratelli tutti que «hay que mirar lo global, que nos rescata de la mezquindad casera».

Por si este desparrame de asuntos nacionales y autonómicos en los plenos no moviera ya al empacho, el alcalde aún se sacó de la chistera otra moción in voce (de viva voz), por la urgencia y premura que requería el asunto. El apremio venía porque María Jesús Montero, la pizpireta vicepresidenta del Gobierno nacional de Pedro Sánchez, había realizado el día anterior en un mitin unas (otras) desafortunadas afirmaciones según las cuales los estudiantes de familias pudientes podían prácticamente comprarse un título en una universidad privada y los menos pudientes tenían que pasar por las públicas y estudiar.

Ruz, que aunque es profesor de Geografía e Historia, también sabe de filosofía, aplicó rápidamente las reglas del silogismo aristotélico: Montero ataca a la universidad privada; el CEU de Elche es una universidad privada; ergo: Montero ataca al CEU. Y eso sí que no, porque no todo vale en política. Y el alcalde se presentó en el pleno con su moción oral (o verbal, que no lo tengo claro), con otro silogismo: Montero ha atacado al CEU; pido al pleno que censure a Montero y apoye al CEU; ergo: si el PSOE no vota a favor, está apoyando a Montero y atacando al CEU. Lógico y epistemológico a más no poder.

No coló, porque también hay filósofos en la bancada socialista (por ejemplo, el ex alcalde Carlos González es un estoico en toda regla) y en seguida denunciaron que eso no era un silogismo, sino una falacia: un razonamiento con premisas que parecen válidas pero no lo son. Un argumentum ad logicam sin ir más lejos. Del estilo de: el alcalde Barcala es del Hércules; Pablo Ruz es alcalde; ergo: Ruz es del Hércules. Nada más lejos de la realidad; de momento solo hay simpatía por lo del hermanamiento entre ambas capitales provinciales (César Sánchez dixit).

Si muove? Non lo so.