El tren de la risa

Imagen de un tren de Alvia. / EFE

No ofende quien quiere sino quien puede. Adif ha podido conmigo y me he vuelto a sentir molesto y hasta ridículo en mi enésimo viaje de Alicante a Málaga, pasando por Madrid. La ida fue toledana en el Alvia del Imserso. Llamo así familiarmente al convoy que viaja hasta Santander cada mañana, y que lleva a una cantidad considerable de jubilados jubilosos de vuelta de sus vacaciones en Benidorm hasta tierras castellanas.

No se entiende tanta alta velocidad para dinamitarla, primero, dando un rodeo por Cuenca que suma cien kilómetros de más al recorrido antiguo «por la patilla». Mucho menos teniendo en cuenta que una vez llegados a las inmediaciones de Madrid, justo cuando el Cerro de los Ángeles se queda en la margen izquierda de la vía, la velocidad disminuye hasta mínimos, llegando a parar en ocasiones, cuando el tren se encuentra algún semáforo en rojo en la playa de vías.

El día de autos, además, un claustrofóbico de libro como un servidor tuvo la oportunidad de saber qué se siente encerrado en el interior de un túnel por espacio de un cuarto de hora, que pudo haber sido mucho más. Menos mal que a los diez minutos de estar parados en el túnel de Chamartín una voz por megafonía aclaró que la espera se debía a la «aglomeración» de trenes, y que cuando se despejase la vía volveríamos a emprender la marcha.

Cuánto daño ha hecho la Fórmula 1, pensé. Tanto correr para esto. Tanto intentar arañar kilómetros por hora, hasta colocarse el marcador en los 250, para detenerse después durante casi media hora e ir al ralentí por espacio de veinte kilómetros. El resultado es evidente: por el ancho ibérico llegábamos a Atocha antes que en la actualidad.