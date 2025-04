La Comisión Europea compartió un vídeo hace un par de semanas sobre cómo preparar un kit de emergencia para sobrevivir durante 72 horas sin ayuda externa. Me bajaré una copia y la guardaré por si deciden borrarlo de sus redes sociales. Les animo a buscarlo si aún no lo han visto, seguramente puedan encontrar el clip en Youtube. El tono relajado con el que Hadja Lahbib, la comisaria europea de Igualdad y Gestión de Crisis, le enseña a la cámara una navaja suiza, un blíster de pastillas, su documento de identidad plastificado está muy logrado, le pondría a su interpretación un dos de cinco en Letterbox. Entiendo lo que pretendía el equipo de comunicación externa que habrá preparado el guion del vídeo, pero creo que no les quedó como creían.

Por ejemplo, a mí no me hizo nada de gracia. Conozco a muchas personas que se han lanzado a preparar sus kits de emergencia para sobrevivir 72 horas desde que vieron ese vídeo y llevan días aconsejándose las unas a las otras dónde comprar la navaja suiza -pero no saben usarla, así que lo más probable es que se hagan daño a sí mismas pronto-, el hornillo o cocina portátil -qué clase de alimentos vas a llevar encima en tu kit como para necesitar un hornillo para cocinarlos- o el extintor. Sobre esto último no hace falta ni hacer el chiste porque es demasiado fácil, me da vergüenza hacerlo yo. Si tu kit de supervivencia pesa quince kilos ¿es un kit de supervivencia? Aún no hemos metido ni el botiquín de emergencia y ya tenemos la espalda un tanto chikilicuátrica. Quizá lo que mueva a estas personas sea el impulso naif de considerarse a sí mismas más inteligentes que el resto de la gente, será que creen en serio que a los gazatíes, a los sudaneses o a los ucranianos les ha ido así de mal en la guerra porque no tenían con ellos un kit de supervivencia de 72h con sus pasaportes bien guardados en sobres de plástico, dinero en efectivo o cerillas.

De qué servirá ese hornillo si bombardean todo tu barrio desde el cielo o las cerillas si un tsunami o un terremoto destruyen la ciudad. Se me plantea la duda de qué sucedería a partir de la hora 73 o la hora 74 si no se nos rescata. La sensación de que se ríen de todos nosotros es inescapable, sospecho que la mayoría aplaude porque no se da cuenta de que es la principal atracción del circo. ¿En caso de guerra o desastre natural podremos sobrevivir porque tenemos cinco litros de agua mineral en la mochila? Habremos de creer que los cientos de fallecidos por la dana podrían seguir entre nosotros si hubiesen ido con su mochilita por la calle, no tuvo nada que ver que la inoperatividad de la Generalitat Valenciana. No, amigui, no te puedo recomendar baterías extraíbles de confianza porque nunca he tenido que usar una batería extraíble mientras un tsunami se traga la isla o una potencia extranjera ataca el país, vas a tener que confiar a ciegas en los reviews que la gente deja en Amazon.

No termino de ver o no entiendo que toda nuestra estrategia de preparación se fundamente en el individualismo extremo y no en el apoyo y el refuerzo de lo público y lo comunitario. Ya, ya, ya vimos de qué le ha servido a Ucrania ser amiga de Europa. No me refiero a eso. En caso de desastre bélico o natural ¿no sería preferible poder confiar en el búnker del hospital, por ejemplo, en vez del búnker individual de marca blanca que van a intentar hacernos comprar para estar preparados? Comienza a hacerse difícil ignorar el tufo a propaganda bélica para justificar los recortes extremos en los servicios públicos que se vienen a cambio de una gran inversión en gasto militar.

Más allá del cine y la ficción no existen historias de supervivientes solitarios, la comunidad es la que garantiza la supervivencia de la mayoría. A la comisaria Lahbib le faltó tirarse confeti por encima entre risas, me preocupó en cierta forma su pose tan de estar en la barra de un bar. ¿Serán los hijos de los comisarios europeos los que irían al frente a luchar en caso de una guerra o serían los nuestros? Ah. Quizá por eso están tan tranquilos.

