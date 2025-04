Presunción de inocencia e inquisidores.

Todos los sistemas políticos son frágiles, pero la democracia lo es más pues depende de la virtud y de las convicciones profundas que muchas veces chocan con las que cualifican el modelo democrático. Cuidar el sistema impone un gran esfuerzo y, sobre todo, que sea administrado por los mejores, los más convencidos de sus principios básicos y, condición esencial es que sean los mejor preparados. La ignorancia es siempre un mal, pero funesta para el sistema en el que nuestros representantes pueden pasar de ostentar a detentar un poder a veces absoluto.

Valgan estas palabras para calificar el ataque frontal de la vicepresidenta Montero al sistema constitucional, al derecho a la presunción de inocencia, que es un derecho humano reconocido internacionalmente a salvo los países autoritarios. Un derecho que ha costado siglos alcanzar y que en España solo está vigente desde 1978, pues antes, en la dictadura que se hace revivir con reivindicaciones como la sostenida por Montero, no lo estaba.

Hoy toda sentencia condenatoria ha de ser sustentada en pruebas, no en convicciones personales, íntimas y menos aún en prejuicios o en aspiraciones, aunque sean legítimas. Hasta el año 1978 el Tribunal Supremo afirmaba que el juzgador que la valoración de la prueba era una facultad libérrima, omnímoda e indestructible, con o contra la prueba y sin obligación de dar explicación alguna. Discrecionalidad absoluta. Acto de autoridad. Vencimiento, que no convencimiento. Irreprochabilidad a quien impusiera su creencia aun en contra de la prueba. De ahí las sentencias que hoy se quieren anular de tribunales militares y de excepción franquistas que, por mera ignorancia o tendencia profunda, se pretenden recuperar bajo otra cobertura o justificación. No es el caso lo que importa, no es el hecho cometido, sino el grupo al que se pertenece, su ideología, sexo, condición. No es la responsabilidad personal la que se juzga, sino la social y colectiva. Cristianos y herejes, rojos y azules antes. Hoy, hombres y mujeres, progresistas o conservadores. Todo igual que hace años y siglos. Volvemos a recuperar taras y síntomas de modelos caducos esperando que favorezcan a lo nuestro, sin ser conscientes de que mañana se tornará en contra nuestra. Recordemos a Niemöller.

Para Montero, el ser mujer tiene que ser presunción iuris et de iure de credibilidad. Comete un grave error y debilita las leyes de violencia contra la mujer. Porque hay mujeres que mienten y éstas son o deberían ser objeto de crítica cuando con su mal hacer atentan a la dignidad de la mayoría y a la finalidad legítima de esas normas. Y hay espacios de duda en los que es la prueba del hecho, los elementos en que se basa el juzgador, los que constituyen el fundamento de una sentencia, no el sexo u otras características genéricas. Dos situaciones, pues: quienes mienten, que debe ser reprobados, y, quienes dicen verdad, pero no lo prueban. Y en ambas situaciones, la absolución es obligada.

Qué difícil es ser juez hoy en día. Una profesión digna que enfrenta y analiza conflictos ajenos, juzga las peores versiones del ser humano con manifiesta falta de recursos. Siempre sin recursos suficientes, pero con vocación y respeto de la ciudadanía merced a una autoridad moral (la auctoritas romana) ganada en el estrado a base de esfuerzo. Hoy, políticos sin más mérito que su trasiego por partidos que no son tales, pues no representan a la sociedad, sino a ellos mismos, por conveniencia, no dudan en arrastrar al fango a jueces y magistrados que son garantía plena de la ley ante el Poder y no dudan en atacar su honestidad, su probidad, su conocimiento y prudencia. Por eso desde aquí declaro mi respeto a su labor, incluso cuando no comparto algunas decisiones, pues la razón no es exclusiva, pero la potestad la tienen ellos por imperativo constitucional. Y esa potestad no puede ser compartida, y menos por el Poder Ejecutivo, ni menoscabada dolosamente por el Legislativo o por tribunales que no conforman el Poder Judicial, especiales como sostenía Gimeno Sendra si mantenían su independencia, de excepción si la pierden. Y ese paso es fácil darlo deslegitimando todo el sistema constitucional si invaden competencias que no le son propias.

El Poder Judicial no se cuida, se busca su debilitamiento dada su importancia en un modelo político en el que se imponen estilos y formas impropias de la democracia. De ahí el momento en el que vivimos, propio de esa deslegitimación de los pilares básicos del sistema. Lo ultra se abre paso porque ha venido precedido de falta de aprecio al sistema. Y una de las armas para su destrucción ha sido el ataque al Poder Judicial. Sin ley y sin quien la aplique todo vale.

Ha entrado en vigor la Ley de Eficiencia de la Justicia. Papel mojado en muchas de sus directrices porque la ley tiene el esencial fin de abaratar la Justicia delegando en el ciudadano -lo dice la norma-, la resolución de sus propios problemas. Llegue a acuerdos aunque no quiera, busque un mediador. Y si no lo hace, pague las consecuencias. Su derecho a acudir a los tribunales es un ataque el servicio público de justicia, igual que el alcantarillado. Privatizar la Justicia es más barato que invertir en ella, sobre todo porque los jueces se resisten a someterse a algo que no sea la ley. De aquellos barros vienen estos lodos. Estábamos advertidos y ahí está Trump para empezar a recoger lo que hemos sembrado.