El HLA Alicante y el principio de incertidumbre de Heisenberg

Qué pensaría Isaac Newton si supiera que las leyes de la física que él enunció no sirven para explicar el comportamiento de las partículas más pequeñas del universo que hemos podido desentrañar. Quizá soltaría un "WTF" si supiera que el mundo subatómico se rige por unas reglas diferentes, casi locas. Pero así es la ciencia: podemos ver un poco más lejos porque estamos subidos a hombros de gigantes. Eso debió de pensar hace un siglo Werner Heisenberg cuando publicó sus primeros trabajos sobre mecánica cuántica. Aquella semilla plantada en 1925 le valdría al alemán pocos años después el Nobel de Física… con 31 años. En fin.

No sé qué estaban haciendo ustedes con 31 años. Las comparaciones son odiosas. Pero Heisenberg estaba investigando por qué no podemos saber dónde está una partícula (un electrón, por ejemplo) y, a la vez, su movimiento o su velocidad. El simple hecho de intentar medirlo aplicando una fuente de energía lo modifica sin que podamos conocer su posición. De ese comportamiento dedujo Don Werner que el universo no es totalmente predecible: alberga un principio de incertidumbre que nos impide hablar de certezas. Las leyes del universo más pequeño que concebimos no entienden de realidades empíricas, sino de probabilidades. El universo cuántico es impredecible y siempre esconde un lugar para la sorpresa. Es la belleza de las leyes naturales. Como si los átomos se resistieran a ser descubiertos y cambiaran su comportamiento según nuestra forma de acercarnos a ellos.

Sin embargo, la ciencia ha aprendido a trabajar con estos patrones y a construir teorías, de Planck a Einstein, basadas en la mecánica cuántica. Aún no la comprendemos, pero la tecnología que emplea estos cálculos está en la base del GPS, del teléfono móvil, del ordenador, los microchips, los láseres y el mismísimo Internet.

Yo no sé si la primera FEB se rige también por las reglas de la mecánica cuántica, pero les aseguro que, a cuatro jornadas de que concluya la temporada regular, reina la incertidumbre. Nuestro amigo Heisenberg, uno de esos científicos cuyos principios éticos le llevaron a sabotear la investigación de la bomba atómica para que los nazis no pudieran usarla, fliparía de las cuentas que se hacen los equipos en esta liga impredecible.

A día de hoy nadie sabe con certeza si el Lucentum descenderá a segunda FEB, se quedará a mitad de tabla o luchará por el playoff emparejado con Fuenlabrada o Estudiantes. No hay ninguna ley lógica que parezca explicar el comportamiento de los equipos. ¿Qué le pasa a Castelló, casi descendido? ¿Por qué acusa tanto el Estu el cambio de entrenador, tiene que ver con el calendario de encuentros? ¿Cómo puede ir Fuenlabrada tan bien con la de problemas que se intuyen dentro del club? ¿Cuál es el secreto de la buena temporada de Odilo Cartagena, recién ascendido que sin embargo perdió de 40 puntos en Alicante? A día de hoy, nadie sabe qué pasará en estas cuatro jornadas.

Nuestro HLA juega en Santiago de Compostela contra el Monbús Obradoiro de Félix Alonso, que tiene uno de los mejores presupuestos de la liga y a dos jugones como Brad Davison y Alex Barcello. Kevin Larsen tendrá que emplearse a fondo para frenar tanto talento como destila el Fontes do Sar… y, a pesar de la solvencia de nuestro MVP, no me atrevo a pronosticar si ganaremos de calle, como en los últimos encuentros, o el marcador nos devolverá a la cruda realidad de luchar por no descender. No lo sabe ni Heisenberg, vaya.

Una última cosa: yo sí sé lo que estaba haciendo Rubén Perelló a los 31 años. Estaba cogiendo las riendas del Lucentum como primer entrenador para llevarlo a lo más alto, a su último ascenso a la ACB. Qué cosas tiene esto de la mecánica cuántica.

