Matar un barri: quan rehabilitar és mentir

El barri des de la Circumval·lació Sud cap al 1965. / Monferval

Des de que fou projectat el 1959 fins ara mateix, el barri de San Antón ha estat l’exemple palpable d’una política urbana depredadora del territori, la ciutat, l’arquitectura i, pitjor encara, menyspreadora de la vida de la gent. Primer, el franquisme; després, la democràcia; abans, governs socialistes; ara, coalicions de dreta; d’una banda, l’Ajuntament; d’altra, la Generalitat: tots en són responsables. En cap lloc d’Elx s’ha donat (fins ara) una conjunció tan continuada, flagrant i desvergonyida de cobdícia, interessos immobiliaris, ineptitud i especulació, desdenyant la civilitat de l’urbs i el benestar de les persones.

Quan als anys cinquanta es configurà l’urbanisme del conjunt d’Elx més enllà dels eixamples del Pla i Carrús, l’arquitecte municipal Pérez Aracil imposà el creixement cap a llevant, englobant la ciutat planificada dins d’una ronda viària que seguia els models urbanístics d’aquells anys, incloent-hi l’Hogar Jardín (dels anys trenta), el barri de la Llonja (dels anys quaranta) i, sobretot, els horts de palmeres immediats a la ciutat històrica. Així es redactà el Pla General, aprovat pel Ministerio de la Vivienda el 1962, on hi havia grans extensions de terreny agrícola qualificat com a «Zona de Reserva» que podien ser urbanitzades seguint una estratègia territorial «colonitzadora»: s’edificava lluny de la ciutat consolidada per revaloritzar l’espai intermedi. Així, d’una forma discontínua, es construïren els barris del Canal, de la Sagrada Família, del Toscar, de Porfirio Pascual, de Casablanca... El de San Antón, a l’altre extrem, es disposà entre la carretera de Santa Pola i la Circumval·lació, prenent el nom de l’ermita de Sant Antoni, una fundació medieval altament significativa a Elx.

Fou promogut el 1959 per la societat anònima Plurso i entre els arquitectes redactors del projecte hi havia els dos municipals, Serrano Peral i Pérez Aracil; constava de 16 edificis i d’uns carrers intermedis; les 1.066 vivendes foren ocupades per famílies procedents d’Andalusia que venien a treballar en el calcer i la construcció: 5.000 o 6.000 persones, que el 2021 ja s’havien reduït a 1.827.

El plantejament arquitectònic i urbà, amb blocs oberts units per parelles formant una tipologia en H dins un perímetre triangular, era culte i efectiu perquè girava al voltant de dues places enjardinades també triangulars, permetent la formació d’una miniciutat compacta que, en no tenir connexió amb la ciutat consolidada, havia de ser forçosament autònoma. Només hi havia una dèbil unió amb l’Hogar Jardín i el barri de la Llonja, tots dos, però, amb dèficit de dotacions i comunicacions.

El barri en relació a la ciutat cap al 1965. / Paisajes Españoles

Després, als anys setanta, es feu a ponent el Polígon dels Palmerars, però allò fou una pífia sonada que es degradà immediatament i acabà dinamitat. El caràcter de ciutat dormitori, amb pisos petits i barats destinats als immigrants més pobres del boom industrial, l’aïllament fundacional esdevingut crònic, l’organització com una petita ciutat autònoma... marcaren la fesomia del barri. Tanmateix, la construcció de l’església, un col·legi i un centre social (un bonic edifici de l’arquitecte Martínez Baeza), l’establiment de comerços i el creixement d’arbres i jardins, anà civilitzant el barri que esdevingué un lloc popular «tradicional» d’Elx.

El 1983 a la «Guia d’arquitectura» jo deia: «Vint anys passaren perquè els arbres cresqueren, perquè hi haguessen unes dotacions mínimes (escola, parc, església, bars), un poc d’infraestructura urbana. Encara que a Elx, San Antón ha estat sinònim de gent forastera, de pobresa, de gueto, precisament per les condicions d’especulació que marcaren la promoció dels blocs, per fortuna, les façanes planes, els volums prismàtics i la coberta a quatre aigües ben resolta, representaven una arquitectura mínimament digna i, ara, a la plaça central i als jardins sol haver-hi gent passejant, descansant o jugant; hi ha homes que juguen a petanca sota un pi grandíssim, tot un símbol; la gent que va pel carrer anima el barri i els espais públics són agradables. Llàstima que els blocs no es repinten de blanc, perquè el conjunt lluiria d’allò més».

Amb l’alcalde Manolo Rodríguez (1987-1995) es modernitzà l’enllumenat dels carrers i es pintaren els blocs. Però no res impedí la deterioració del conjunt, sobretot per l’ínfima qualitat dels materials de construcció i els pocs recursos dels propietaris. La degradació física, el fet d’estar envoltat de terrenys buits encara i el fet que la ciutat l’hagués acabat englobant en el continu edificat, provocà els primers anys 2000 l’ànsia especuladora de la promoció immobiliària.

Quan van tallar el pi centenari, símbol de vida i convivència (digueren que s’havia assecat: potser unes ampolles de lleixiu hi ajudaren), ja es veié que alguna cosa no anava bé; l’enderrocament absurd, incomprensible, del preciós centre social nou de trinca, confirmà les sospites; i amb el primer bloc descomunal que s’alçà enfront del Desvio quedà clar que havien condemnat a mort el barri. ¡Onze plantes enfront de les cinc preexistents!: la contenció en altures que caracteritzà l’urbanisme del darrer franquisme i la primera democràcia fou violentada per l’Ajuntament amb un planejament que permeté unes altures desmesurades en la perifèria d’Elx: un vestit fet a la mesura dels promotors immobiliaris.

Romeria de Sant Antoni, el del Porquet, el 17 de gener de 2006. / Gusarapoelx en Wikimedia Commons

Al barri de San Antón arribava, així, la «gentrificació», terme encunyat el 1964 per la sociòloga Ruth Glass per a nomenar un fenomen que s’ha estés per les ciutats riques d’Europa: reformes urbanes en barris populars consolidats perquè puguen ser ocupats per la classe mitjana-alta. Per a més inri, l’executor del desgavell fou Pimesa, una empresa pública-privada, creada amb capital municipal el 1990 per a gestionar el sòl industrial il·licità però que, posteriorment, en lloc de servir els ciutadans, es dedicà a l’obtenció de guanys econòmics com qualsevol promotor privat, un voltor dotat d’un poder propagandístic i d’una capacitat legal enormes provinents del mateix poder municipal.

El procés ha tingut una certa oposició dels afectats: pintades, protestes, informes. Els arquitectes Pascual-Forner, professionals solvents, amb xifres en mà, proposaren la reconsideració de les decisions preses. Però si llegim les declaracions polítiques, si mirem la web triomfalista de Pimesa, si consultem el pla urbanístic (2012), tècnicament nefast, que originà la catàstrofe, obra d’un arquitecte molt soca, amb setze blocs gegantins disposats orgullosament i aleatòria, destruint el que hi havia, sense orde, sense crear espais cívics de convivència (uns nous guetos per a rics), si considerem l’ús de la figura legal «ruina imminent» com arma ofensiva, es comprova com d’avançada es troba la infàmia, fins a quin punt la fera té agafada la presa amb urpes i dents.

J. J. Belda conclou: «Quan caminem pel barri sentim que s’ha trencat alguna cosa més que l’urbanisme: la confiança d’un veïnat que cregué en la cosa pública, en la política, en la paraula donada. És dur veure com derroquen els edificis però és encara més dur comprovar com s’ha erosionat la dignitat dels que encara resisteixen. Un barri, a més dels edificis, son les persones, la memòria, el comerç, les escoles, les places, la vida d’una comunitat. I això és el que s’està esborrant».

Sí, al barri de San Antón, les institucions han dut a terme una farsa, han obert una ferida que difícilment es podrà tancar. Els que l’han perpetrada, els que ara s’espanten del monstre neofeixista, son culpables, amb decisions com aquesta, d’haver destruït la confiança de la gent en la cosa pública, d’haver alimentat una fera que no cessa de créixer a les urnes i a la ment, fora i dins nostre.