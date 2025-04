Míriam Nogueras, la portavoz de Junts per Catalunya en el Congreso de los Diputados, anima los telediarios a unos y a otros. Aunque no haga más que poner en peligro el gobierno de coalición de Pedro Sánchez ella sabe cómo no dar satisfacción a la hinchada antigubernamental con su antiespañolismo ceñudo, azuzado por la competencia de su más allá, Aliança Catalana, los ultranacionalistas de extrema derecha. La representante de un tercio de los votantes de Cataluña (y bajando) es capaz de quitarle el oxígeno al gobierno del PSOE y hacer hiperventilar a la oposición del PP en el mismo acto.

El independentismo inquebrantable hace daño a nivel intelectual (por así decir), pero eso es nada comparado con el desgarro emocional que produce su antiespañolismo interior. Para ahondar en los tópicos nacionalistas, Nogueras exige -como forma áspera de pedir- y cuenta lo que va recibiendo para Cataluña como si le fueran dando a España . De esa forma gana dos veces.

En ese lugar donde rompen las olas emocionales del independentismo catalán agraviado y del nacionalismo español herido, Míriam Nogueras aguanta con la dureza del arrecife sin concesión a la simpatía, todo peso neto, todo cien por cien, para colmar a sus seguidores, a sus detractores y a su cercano jefe, Carles Puigdemont, que la activa con su mando a distancia. Zap.

Si la política tuviera una literatura escrita con el cursi estilo que la autoayuda, Míriam Nogueras sería la «persona batería», un individuo que funciona como almacenador de energía, que reúne y descarga gracias a reacciones químicas reversibles que facilitan la carga de un equipo por medio de fuentes eléctricas. La persona batería Nogueras polariza con su cátodo catalán y su ánodo español y conduce la electricidad del electrolito Puigdemont, disociado en iones libres -en Bélgica, aquí no-.

Esa corriente continua logra, con la misma cara y las mismas palabras, atracción y repulsión según el polo. Cuando la observo me parece asombrosa, pero nada admirable.

Suscríbete para seguir leyendo