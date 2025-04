Tirar del hilo

Cuando era pequeña había un programa en Televisión Española que se llamaba ¿Quién sabe dónde?. Lo presentaba Paco Lobatón y básicamente buscaba a personas desaparecidas y contaba sus historias. No me dejaban verlo, no era cosa de niños, pero recuerdo como si fuera ayer escuchar su inquietante sintonía estando ya en la cama y que se me encogiera el corazón, por todo lo que despertaba en mi imaginación.

Desde entonces aprendí que hay cosas y personas que dan miedo con sólo asomarse a ellas. Mi propia versión de la teoría del abismo de Edgar Allan Poe: cómo algo te puede atraer y aterrar irremediablemente a partes iguales. Ahora me está pasando con esa serie de la que habla todo el mundo: Adolescencia. Hasta el punto que todavía no me he atrevido a verla. Me frena la certeza de vislumbrar a través de una rendija de supuesta ficción cosas que sé que me quitarán el sueño, porque me consta que, lamentablemente, tienen poco de ficción.

Adolescence, en el idioma original, narra la historia de un chaval de 13 años acusado de asesinar a una compañera de clase. Sus padres se enteran del asunto en mitad del sueño, cuando la policía irrumpe en su hogar para detener al muchacho, mientras todavía están todos en la cama.

Desde que Netflix la estrenara no he escuchado más que cosas positivas sobre la serie, grabada en plano secuencia, al más puro estilo Orson Welles. Ha generado debates necesarios sobre los peligros derivados del uso y el abuso de los móviles entre los menores, como el acceso temprano al porno, el ciberacoso, el bullying o el germen de la violencia machista desde edades bien tempranas.

Pero sobre todo, este programa británico, creado por Jack Thorne y Stephen Graham y dirigido por Philip Barantini, es una bofetada en la cara a una sociedad que, sobreinformada como pocas, no se entera de lo que pasa en su propia casa principalmente por duda y omisión.

Hemos perfeccionado hasta límites insospechados la técnica de estar continuamente conectados, tecnológicamente hablando, pero desconectados emocionalmente con nuestro entorno más cercano. Y que alguien te lo cuente en una plataforma de máxima audiencia para que todos hablemos de ello como si fuera algo nuevo y sorprendente es irónico y sintomático.

Lo preocupante de esta historia no es que los padres no tengan ni idea de con quién andan sus hijos adolescentes, qué hacen cuando no les ven o cómo se comportan con sus amigos. Eso ha pasado siempre y es natural y si me apuran, casi necesario, para que un niño se convierta en adulto. Lo peor es que hay un momento en la crianza actual en el que pasamos de hacerlo todo con ellos, rayando la sobreprotección, a darles espacio y un móvil. Y un hilo invisible de conexión se rompe, precisamente en el momento en el que paradójicamente más perdidos están.

Aunque en muchos casos no es por falta de responsabilidad ni de implicación, sino por pura impotencia. La brecha digital que separa a muchos jóvenes de sus padres es innegable y juega un papel determinante en el distanciamiento entre ambos. Me decían mis amigas el otro día que los hijos ya no admiran a los padres como antes, entre otras cosas, porque se creen superiores a ellos, tecnológicamente hablando, y eso complica bastante la posibilidad de controlar qué están haciendo cuando están delante de una pantalla sin que nos engañen.

Lo que deberíamos transmitirles, sin embargo, para que lo tengan bien clarito, es que en lo que sí les seguimos sacamos ventaja es en experiencia en la vida, porque con eso ya sería suficiente como para que sepan a quiénes tienen que recurrir si se encuentran en una situación que les supera.

Pero para ello es clave la comunicación y abrir mucho los ojos. Todos conocemos esa sensación de intuir algo y hacer como que no lo sabes, porque esperamos que así se pasará, aunque siempre tengamos la sospecha de que no es verdad y que lo único que estamos haciendo es esconder la cabeza, como las avestruces. Porque ignorar las cosas no es nunca la solución, es el problema.

Estoy convencida de que en muchas ocasiones, lo único que tenemos que hacer para evitar males mayores es escuchar y tirar del hilo, de esa pista, ese comentario, ese comportamiento, o llamada de atención que nos llega y que a menudo obviamos. Y si una serie de ficción sirve para recordárnoslo, bien vale una mirada al abismo, aunque nos muramos de miedo.

