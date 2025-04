Frente a la deshumanización, el papa Francisco

Elon Musk con su hijo X Æ A-Xii. / AP / Manuel Balce Ceneta

Como los grandes logros, la eficacia y la mejora del mundo requieren sacrificio absoluto y el sufrimiento de las personas, la solución estriba en trabajar 120 horas semanales. ¡Y todos tan felices! Una jornada laboral que incluye los fines de semana. Es decir, unas 17 horas diarias al pie del cañón. El resto del tiempo a vivir y disfrutar. Comer, desplazarse, dormir… Un ser humano deshumanizado en toda regla como debe ser.

Pues no es ninguna broma. Es el ideal del ultrarrico Elon Musk para los empleados de su empresa, incluyendo el Departamento de Eficiencia Gubernamental de los Estados Unidos de Trump. La única forma de lograr los objetivos de recorte de gastos en el gobierno. Trabajar menos no es suficiente, según proclama. La salud, el descanso y el bienestar de los empleados no importan. ¿No se excede un poquitín de los límites de horas de trabajo establecidos? Es de suponer que la opinión pública esté brindando.

O sea, dormir con un ojo abierto, agotamiento total y sobrevivir. Este es el credo de la nueva esclavitud. Símbolo de estatus. El éxito monetario a cualquier precio. Esa es la forma de producción soñada por los peces gordos que atenta contra los peces chicos. ¿Este es el equilibrio particular y el engranaje de la innovación? La ciencia no avala el despropósito ni la motosierra de Musk obsequiada por Milei. ¿Lo importante no es la optimización de los recursos y del tiempo? No es preciso indicar que el agotamiento frena la creatividad y la destruye.

Estos son los valores morales de algunos frente a un modelo ético alternativo consistente en la flexibilidad horaria, la conciliación y la realización personal. No es cuestión de vivir para trabajar, sino de trabajar para vivir. Tampoco el asunto estriba en trabajar más y cobrar menos. Ni se trata de mantener un teatro de productividad. Un ineficaz fingimiento. Y más que jefes de uso habitual, compañeros, y una productividad auténtica no medida en horas exactamente, como nos exige la lógica, no lo ideológico.

En nuestro país tenemos a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien pretende sacar adelante, antes de fin de año y con el reto de convencer a Junts, la reducción del tiempo de trabajo semanal de 40 a 37,5 horas. Y ello en medio del plan de rearme de la Unión Europea, que puede ocasionar erosiones al estado de bienestar, si bien Pedro Sánchez se apresuró a negar esta posibilidad respecto a España al menos.

Se trata de una medida progresista en una Europa que mira hacia la derecha. La disminución del tiempo laboral es una realidad en Francia desde febrero de 2000. Una conquista social que acoge 35 horas de trabajo a la semana, pese a las habituales críticas reaccionarias que aún perduran. Pérdida de competitividad de las empresas, más desempleo… ¡No, no!

No se cumplieron esos augurios y el país vecino aumentó la productividad. No mienten los datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico con sede en París. Mejoraron las condiciones de vida de los trabajadores franceses y la conciliación entre el tiempo laboral y el familiar, además de crearse cientos de miles de empleos gracias a esa reducción.

Eso sí, buena parte de los empresarios intensificaron las tareas laborales y hubo una flexibilización de horarios que se vio reforzada en décadas posteriores con una reforma laboral en 2016 y con otra del actual presidente francés Macron. La respuesta de los sindicatos y las protestas en la calle no se hicieron esperar. O el problema de las horas extras no remuneradas y, en algunos casos, el estancamiento de las subidas salariales. Actualmente, en muchos sectores se prolongan las jornadas hasta las diez horas al día, aunque sí existen más vacaciones. La clase empresarial de allí o de aquí, por supuesto, nunca está dispuesta a renunciar a una parte de sus beneficios.

En cuanto a la política de ayudas para las empresas, fue muy generosa en Francia por parte de aquella coalición entre socialistas, comunistas y verdes. ¿España reproduciría ese error? La política de exoneración de las cotizaciones sociales le cuesta muy cara a cualquier Estado. Por cierto, la patronal española está más cerca de aceptar la reducción de la jornada. ¿Crearían nuevos puestos de trabajo las grandes empresas? ¿Habrá presión a fin de que sea así por aquello de compensar la disminución del tiempo trabajado? Porque, si no, cabe el riesgo de la intensificación del trabajo. Y que el deshumanizado credo de la nueva esclavitud se marche a hacer gárgaras.

A propósito de todas estas cuestiones, el papa Francisco, a pesar del recelo de las derechas supuestamente cristianas, ha sido ejemplo de humildad, espiritualidad y activismo en defensa de los más débiles. De la paz con un verdadero desarme, la justicia social y la solidaridad global. En su reciente y última bendición «urbi et orbi» volvió a demostrarlo. Quedan sus mensajes.