Tus sueños se hacen realidad.

Eres sano. Y si crees que eres sano, tu vida será sana.

Eres amor. Y si crees que eres amor, tu vida se llenará de amor.

Eres una antorcha de felicidad. Y si crees en ello, tu vida se verá alumbrada por esta llama.

Eres una aventura. Y si te crees valiente, cada día te desafiarás descubriendo territorios con los que enriquecerte de nueva sabiduría.

Eres lo que crees que eres. Y tu vida es aquello que crees que es de ella.

«Para alcanzar aquello que te propongas, tienes que manifestarlo», me dijo una de mis amigas de la universidad. Y la verdad es que tiene toda la razón. Recuerdo las veces en las que he pensado lo peor cuando estaba esperando algo para no llevarme una decepción y pienso en lo distinto que podría ser mi presente si hubiese sido más positiva en aquellas ocasiones en las que mi actitud hacía de titiritero de mis actos. Todo depende de las perspectivas con que te la tomes.

Desde muy jóvenes tenemos que tomar decisiones importantes que marcan el futuro de nuestra vida: decidir cuál es la melodía que queremos que nos acompañe el resto de nuestra vida en mitad de una voraz orquesta con tantos instrumentos, ritmos y melodías sonando simultáneamente que puede resultar apabullante. Es normal agobiarse tras probar y probar cosas diferentes y sentir que no terminas de encontrar tu lugar, observando que no te sientes como te gustaría sentirte o sin llegar a hacer todo lo que te gustaría hacer, apresurado por el desenfrenado ritmo al que nos hemos acostumbrado a vivir y a progresar hacia nuestras metas personales. Una velocidad que nos agobia a muchos, pero que decidimos seguir imponiendo y aceptando.

Como esponjas, desde muy pequeños, vamos absorbiendo todo lo que nos rodea, todo lo que vemos, sentimos, oímos, lo que nos hiere, nos asusta, impresiona y nos hace feliz. Lo integramos y son los ladrillos con los que nos construimos, y con ello aceptamos inconscientemente unas expectativas y metas que a veces no elegimos voluntariamente: lo que esperan nuestros seres queridos de nosotros, la vida perfecta de las personas a las que admiramos, o aquellos mínimos a los que nos dicen que debemos aspirar. Como si el lugar, las circunstancias y el momento en el que nacimos, como si las primeras páginas de nuestra historia dictasen las palabras finales de la misma, sin importar todo lo que pudiese pasar en el intermedio.

¿Has cerrado alguna vez los ojos y has pensado que es lo que te gustaría hacer si estuvieses tú solo en el mundo? Si nadie te mirase, ni te juzgase, si no hubiesen expectativas, si nadie esperase nada de ti, si no tuvieses que correr en una carrera contrarreloj para escalar hasta la cima de tus sueños, si pudieses ir al ritmo que marca tu corazón para disfrutar, crecer, aprender y esforzarte. Sin tener que complacer a nadie.

Somos lo que creemos que somos, vivimos la vida que creemos que tenemos sea o no la realidad objetiva al final nuestra realidad se acaba convirtiendo en lo que creemos que tenemos. El que se cree fuerte y valiente, empujará el sol cada día para alumbrar y avivar todo lo que se pinte en su imaginación. El que se siente débil e incapaz de enfrentarse a sus miedos, permanecerá sumergido en una constante lluvia de plomizos pensamientos, recluyéndolo en su interior y obligándole a ver pasar su vida. Podemos cambiar, podemos vivir otro presente al que tenemos. Tú tienes el freno para detener aquello que te aturulla, para decir: «Las cosas no me están yendo bien porque no tengo la perspectiva correcta. Mi vida no va mal, el mundo no se me echa encima, es que no veo las cosas con claridad y necesito reenfocarme».

No se trata de encontrar tu lugar en el mundo, sino de encontrar tu lugar en tu interior. A veces es cuestión de reevaluarnos, cuestionar aquello más enraizado en nuestro interior y que creías que era tu destino, porque puede que ahí se encuentre aquello que te desorienta. Tu tiempo es limitado, decide en qué dirección quieres que sople el viento que se llevará tus segundos, minutos y horas, y que te llevará a tu destino. Tu vida es tuya y nadie va a hacer lo que tú no hagas por ti. ¿Estás haciendo aquello con lo que te gustaría pasar el tiempo de tu vida? ¿Serías la misma persona si pudieses vivir con plena consciencia de que tu tiempo es para ti y no para nadie más?